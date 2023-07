El PP rescata 2 exclusivas de OKDIARIO para avalar que Sánchez mintió al decir: «Soy un político limpio»

«Yo no soy perfecto, no aspiro a serlo, he tenido un mandato difícil, pero le digo que soy un político limpio». Así se dirigió el jefe del Gobierno, el socialista Pedro Sánchez, al jefe de la oposición, Alberto Núñez Feijóo, el pasado lunes en el debate electoral, donde el líder del PP le acorraló con su falta de transparencia en relación al móvil que le espiaron o con el uso abusivo del Falcon.

Sin embargo, hay otros asuntos controvertidos que rodean al presidente y que Feijóo no tuvo tiempo de verbalizar, aunque sí han sido plasmados en un dossier que ha elaborado el PP con 38 mentiras de Sánchez en el debate de Atresmedia. En este documento, al que ha tenido acceso OKDIARIO, aparecen dos exclusivas de este periódico de las que Génova se hace eco: el enchufe de su mujer en la Complutense sin ser licenciada y el caso Playbol de ayudas al negocio de su padre. En la elaboración del citado informe (de «11 folios», dijo Feijóo este jueves en esRadio), han trabajado el equipo de Génova y el grupo parlamentario de Congreso y Senado.

Extracto del dossier del PP sobre las 38 mentiras de Sánchez en el debate.

En concreto, el PP de Feijóo cita como «dato falso» la afirmación de Sánchez de que «yo soy un político limpio» y lo desmonta bajo el epígrafe «dato correcto» con estas referencias: «Amparar a los imputados del caso Tito Berni; «Créditos ICO a la empresa de su padre», «Enchufar a su mujer sin ser licenciada en una universidad» y «Caso Delcy». El segundo de estos asuntos y el tercero fueron desvelados en exclusiva por OKDIARIO. Con todo, Sánchez mantuvo en el debate que «estoy en condiciones de explicar hasta el último céntimo de euro de mi cuenta corriente».

Información de OKDIARIO el 13 de agosto de 2018.

Sobre el «enchufe» de Begoña Gómez, OKDIARIO publicó el 13 de agosto de 2018 que «la Complutense contrató a la mujer de Pedro Sánchez como profesora pese a carecer de título oficial». «Se trata -relató este periódico entonces- de una de las mayores universidades públicas, pero encontró la mecánica de sortear los escollos legales para poder contar con Begoña Gómez: colocarla al frente de másteres no oficiales, de forma que pudiese esquivar los requisitos obligatorios de otras plazas de profesor de esa misma universidad que sí exigen titulación oficia», decía aquella información.

Y añadía: «En caso de haberla contratado por los mecanismos normales, la categoría que mejor se hubiese adaptado a su nula titulación oficial habría sido la de profesora asociada, pero eso hubiera exigido acreditar avalada experiencia profesional y no habría permitido darle el rango de codirectora en un máster no oficial en Fundraising (captación de fondos para entidades sin ánimo de lucro)». Begoña Gómez ha presumido en su currículum de una licenciatura en Marketing, que en realidad no es tal, sino un título no universitario, no homologado y por tanto, no oficial.

Nave alquilada

En cuanto al caso Playbol, OKDIARIO destapó el 15 de diciembre de 2021 que Industrias Plásticas Playbol SL, compañía a la que el padre del presidente, Pedro Sánchez Fernández, mantenía alquilada una nave, había recibido 701.741 euros del Gobierno en apenas 15 meses. Asignaciones públicas, en buena parte a través del Instituto de Crédito Oficial (ICO), que tuvieron lugar entre marzo de 2020 y mayo de 2021 y que fueron incluso llevadas por el PP de Isabel Díaz Ayuso a la Fiscalía Anticorrupción.

Información de OKDIARIO el 15 de diciembre de 2021.

La nave industrial alquilada por el padre del presidente del Gobierno a Industrias Plásticas Playbol SL, la compañía a la que vendió su fábrica de plásticos, está valorada en 156.000 euros anuales, según la estimación que publicó este periódico a partir de varios anuncios inmobiliarios ubicados en el polígono El Nogal de Algete (Madrid), donde se encuentra ubicada. Y ello, tras la negativa del administrador de dicha empresa a revelar el montante que cada mes venía ingresando al padre del jefe del Ejecutivo.