Tras despertarse esta mañana con unas pintadas fascistas amenazantes contra su persona, cerca de su domicilio, en las que se podían leer «Jorge Campos te mereces un tiro en la nuca» o «puñalada en la tripa al cerdo fascista», el número uno de Vox al Congreso por Baleares para las elecciones generales del 23J, fue uno de los protagonistas estelares del acto central de campaña en las Islas, que esta formación ha celebrado esta tarde noche en Palma y que ha clausurado el candidato a la presidencia del Gobierno, Santiago Abascal.

«Sánchez vete de La Moncloa a tu casa andando, no con el Falcon, que no es tuyo», ha afirmado Campos que esta mañana aseguraba ante lo sucedido que «si estos cobardes que amenazan y hacen este tipo de pinturas, pretenden amedrentarnos o que mis compañeros de Vox den un paso atrás, lo llevan claro».

Ante un millar de simpatizantes y militantes, al lado de la Catedral de Palma y con el mar Mediterráneo de fondo, Campos ha dado las gracias a los presentes por sentirse «orgullosos de pertenecer a estas Islas, que son españolas y no forman parte de esa locura que llaman Países Catalanes».

“Hoy Abascal está aquí con la promesa de que el 23 julio echaremos a Sánchez, y a sus políticas de ruina, inseguridad y división. No hemos llegado aquí para cambiar a unos políticos por otros, sino el rumbo de nuestra nación, como hemos hecho en tantos consejos, municipios y comunidades autónomas».

En este sentido recordó que el pasado 28 de mayo conseguimos «echar a la señora Armengol, y desde ese momento, empezamos a trabajar para acabar con todas sus políticas que son la del separatismo y comunismo, una ideología criminal que nos lleva a la miseria”.

Con el viral «¡Que te vote Txapote!», coreado en diversas ocasiones por el público, Campos recordó que «Vox ha devuelto la honra al Parlamento de Baleares, y ha impulsado el manifiesto en memoria de Miguel Ángel Blanco en un Parlamento presidido por Vox, que se ha leído. Eso es algo impensable. Sabéis quién no lo han firmado: el PSOE de Armengol y de Sánchez, que gobierna con los herederos de ETA, y solo por eso hay que echar a Sánchez. Pedro Sánchez, fuera de La Moncloa. Vete a tu casa andando, y no con el Falcon que no es tuyo”.

Campos subrayó que en Baleares, gracias al espectacular resultado de Vox, «hemos iniciado el camino para asegurar que nuestro hijos puedan estudiar en español, se acabó el adoctrinamiento, el separatismo y recuperamos el orgullo de ser españoles, mallorquines, menorquines, ibicencos y formenterenses» recordando además que «hemos empezado a trabajar para rebajar impuestos y acabar con el estado de bienestar de los políticos para devolverlo a los ciudadanos».

Y remachó: «No venimos a heredar el poder por el poder, sino a cambiarlo todo. El que quiera una silla que vaya a una tienda de muebles. Estamos convencidos de que España merece un cambio de rumbo y sólo hay una persona capaz de hacerlo, Santiago Abascal”.