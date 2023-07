Este viernes 28 de julio a las 8:000, tendrá lugar el escrutinio del voto emitido por españoles que viven en el extranjero y que se conoce como CERA. PP, Vox, UPN y CC suman 171 diputados. PSOE y Sumar cuentan con 153, pero junto a ERC, EH Bildu, PNV y BNG se elevarían hasta los 172. Sánchez dependería de una posible abstención de los siete parlamentarios de Junts para poder reeditar el Gobierno de coalición. Si el voto CERA cambia las tornas y da la mayoría al bloque del centroderecha, Puigdemont estaría obligado a darle el ‘sí’ expreso a Sánchez. Una postura que los secesionistas venderán especialmente cara.

Las Juntas Electorales Provinciales serán las encargadas de realizar este recuento ante los representantes de los partidos políticos que han participado en las elecciones generales. A las 10:00 comenzará el recuento general. Por su condición tardía, el voto extranjero, o CERA, es el encargado de provocar los últimos cambios en el resultado final de las elecciones.

En la mayor parte de las ocasiones, la variación consecuencia del voto CERA no tiene especial relevancia. Pero en esta ocasión podría ser diferente. El escenario derivado del 23J está marcado por las estrecheces, por lo que cualquier cambio podría desbaratar las cábalas que partidos y electores llevan haciendo desde la noche del pasado domingo. En el PP se muestran optimista de cara al recuento del voto CERA. Génova cree que podrá ganar algún diputado más.

Escaños en juego

Las particularidades de la Ley D’Hont, fórmula que se aplicar para realizar el reparto de escaños, hace que la representación quede sujeta a una ‘barrera’ marcada número de votos concreto. Si el voto CERA permite a alguna formación superar ese límite, el último diputado electo en la provincia sería para ella. Se la ‘robaría’ al partido que la ostenta hasta este momento. El diputado que se ha quedado más cerca de entrar en el Congreso es el del PP en Gerona. A tan sólo 363 votos. Una cifra que dista mucho de los 22.546 votos que necesita el PSOE para arrebatar el último escaño por Valencia a Sumar. En el exterior hay 2.328.261 ciudadanos españoles con derecho a voto. Por el momento, al no haberse realizado el escrutinio, no se conocer cuántos de ellos han ejercido su derecho a voto.

Madrid

En Madrid se librará una batalla electoral por el último diputado en juego. El PP tiene la oportunidad de hacerse con él si es capaz de recibir 1.749 votos CERA más que el PSOE, quien retiene por el momento este representante. Es una cantidad de votos nada desdeñable pero que, si en algún lugar se puede remontar, es en la capital de España. Por estadística, la distancia no es tanta si se tiene en cuenta que es una de las circunscripciones con mayor número de electores. En la comunidad presidida por Isabel Díaz Ayuso hay un total de 375.602 electores en el extranjero.

El 23J otorgó en Madrid 15 escaños al PP, 11 al PSOE, 6 a Sumar y 5 a Vox.

Gerona

Es el caso de Gerona el que menos cantidad de votos exigirá, en este caso al PP, para obtener un diputado nacional en esta circunscripción. Para ello, los de Feijóo necesitan sumar 363 votos nuevos más que Junts. Aunque la distancia es muy estrecha, cabe la posibilidad de que el partido de Puigdemont amplíe esta diferencia. En el caso de que, finalmente, el voto CERA le diera al PP el último escaño en juego, la partida a nivel nacional se vería trastocada. El bloque de la derecha se iría hasta los 172 escaños, mientras que el de la izquierda pasaría a tener 171.

El 23J otorgó en Gerona 2 escaños al PSC, 2 a Junts, 1 a ERC y 1 a Sumar.

Cantabria

En la circunscripción, el PP está a 428 votos de arrebatarle a Vox el último escaño en juego. Los populares necesitan recortar esta diferencia y esperar a que los de Abascal no la amplíen más. En este caso, al ser un cambio de escaño dentro del mismo bloque, el resultado global no se vería afectado. La izquierda no vería aminorada su representación.

El 23J otorgó en Cantabria 2 escaños al PP, 2 al PSOE y 1 a Vox.

Salamanca

En Salamanca, el beneficiado podría ser el PSOE. Los socialistas están a 938 votos de hacerse con el último diputado en juego que, por el momento, retiene el PP. El vuelco se antoja algo difícil si se tiene en cuenta que Salamanca es un histórico feudo popular y el partido de Sánchez está obligado a remontar casi 1.000 votos. En caso de certificarse el cambio, el PSOE alcanzaría los 123 diputados y el PP caería hasta los 135 escaños. A nivel provincial, el marcador quedaría en empate a dos diputados.

El 23J otorgó en Salamanca 3 escaños al PP y 1 al PSOE.

Albacete

Vox está a 1.287 votos de arrebatar el último escaño en juego al PSOE. Un vuelco que, como en el caso de Gerona y Cantabria, sí sería decisivo para el global, ya que sumaría un apoyo al bloque de la derecha mientras que el de la izquierda perdería un escaño.

El 23J otorgó en Albacete 2 escaños al PP y 2 al PSOE.

Tarragona

En el caso de Tarragona, el PSOE necesita 1.298 votos del voto extranjero para apropiarse del último escaño en disputa que, por ahora, está en manos de Junts. Este cambio sería especialmente beneficioso para los socialistas, que dependería un parlamentario menos del partido de Puigdemont.

El 23J otorgó en Tarragona 2 escaños al PSC, 1 a ERC, 1 al PP, 1 a Sumar y 1 a Junts.

Santa Cruz de Tenerife

Un vuelco que dejaría las cosas como están sería el que se puede producir el voto extranjero en Santa Cruz de Tenerife si Sumar logra 1.515 votos más que el PSOE. La formación de Sánchez perdería un escaño que se queda en el bloque progresista ya que se añadiría al haber de Yolanda Díaz. La formación de la todavía vicepresidente lograría, así, un representante en la circunscripción canaria.

El 23J otorgó en Santa Cruz de Tenerife 3 escaños al PP, 3 al PSOE y 1 a CC.

Ceuta

El PSOE va a la zaga del PP en la circunscripción de Ceuta. Allí, los de Feijóo se hicieron con el único diputado con una diferencia de 1.587 votos sobre el partido socialista. Los de Sánchez necesitan recibir del voto extranjero esa cantidad de apoyos sobre los populares para ampliar su ventaja sobre el bloque de la derecha.

El 23J otorgó en Ceuta 1 escaño al PP.