Electores del ahora decisivo voto CERA se quedaron sin votar por el «desastre» de Correos

El voto procedente del extranjero, conocido como voto CERA, se antoja decisivo tras las elecciones del 23J. Las urnas arrojaron un resultado tan ajustado, que el recuento que se realizará este viernes tanto del voto CERA como del ERTA podría cambiar el tablero político. Sin embargo, de los 2,3 millones de españoles en el extranjero, no todos los que quisieron ejercer su derecho a voto en estos últimos comicios generales pudieron hacerlo. Tal y como se hizo eco OKDIARIO, fueron muchos los que debido a retrasos en Correos se quedaron sin votar.

«Somos varios los que ya no vamos a poder votar porque tendría que habernos llegado la documentación hace varios días y la tendríamos que haber mandado al consulado para que la recibieran antes del día 18 de julio», explicó a este periódico una de las afectadas, residente en el Reino Unido y cuyo voto ahora podría haber influido de forma significativa en el resultado electoral, que, de momento, es 136 escaños PP, 122 PSOE, 33 Vox, 31 Sumar, 7 ERC, 7 JxCat, 6 Bildu, 5 PNV, 1 BNG, 1 Coalición Canaria y 1 UPN.

Y es que el voto de los españoles residentes en el extranjero podría cambiar el resultado de las elecciones en provincias como Madrid o Gerona, donde el PP podría sumar con pocos votos un diputado más, a costa de formaciones como el PSOE –en la capital– y JxCAT, la formación de Carles Puigdemont, –en Gerona–. Según los datos de escrutinio facilitados por el Ministerio del Interior, el PP necesitaría 363 votos más que Junts en el voto CERA para arrebatarle a esta formación un escaño en la provincia. En el caso de Madrid, el PP le quitaría un escaño al PSOE si los españoles residentes en el extranjero le dan 1.547 votos más que los socialistas.

Dentro del voto CERA, los ciudadanos tuvieron que solicitar, como en el voto por correo normal, una documentación electoral, a través de la Clave de Tramitación Telemática. Una vez estos papeles estuvieron en su poder, contaban con dos vías para votar. La primera es el voto por correo, enviando el sobre por vía certificada a la Oficina Consular de España en el extranjero en la que esté inscrito. También se podía tomar la alternativa del voto en urna, en su caso al depositar el sobre dirigido a la Junta Electoral Provincial correspondiente en el Consulado de España en el extranjero, siempre dentro de los plazos establecidos.

No obstante, no fueron pocos los españoles los que, finalmente, no pudieron votar porque no les llegó la documentación a tiempo. Esto se produjo porque la empresa pública Correos, presidida por Juan Manuel Serrano, un íntimo amigo de Pedro Sánchez, sufrió muchos problemas por el aluvión de solicitudes de voto por correo -se registró el récord de 2,4 millones de votos- por la atípica fecha estival escogida por el presidente del Gobierno para la celebración de estos comicios.

Además, desde el Consejo General de la Ciudadanía Española en el Exterior, órgano asesor del Gobierno, explicaron a este periódico que el adelanto electoral impidió implementar las medidas para que el proceso de votación se realizara con las mayores garantías.

Fuentes de este organismo explicaron a OKDIARIO que, el pasado diciembre, hicieron llegar al Ministerio de Exteriores un informe sobre las votaciones en el extranjero. En ese documento se daban una serie de indicaciones, como la necesidad de abrir más centros de votación -muchos electores tuvieron que recorrer cientos de kilómetros para llegar al consulado-, o reforzar el personal que, día y noche, custodia las urnas. Aunque se abrieron algunos centros adicionales a los consulados y embajadas de cada país, afirman que fueron «insuficientes».