Empleados de Correos sin identificar recogen el voto para agilizar colas ante la desconfianza de votantes

El caos en las oficinas de Correos por el aluvión del voto por correo para las elecciones generales del próximo 23 de julio ha llegado a tal punto que en muchas de ellas han puesto a trabajadores sin identificar a recoger los sobres fuera de los mostradores. Una circunstancia que ha provocado gran escepticismo entre los votantes, tal y como ha podido comprobar OKDIARIO en varias oficinas de Madrid.

El procedimiento habitual para votar por correo sería dejar el sobre en la ventanilla donde el trabajador correspondiente lo custodia. Sin embargo, ante las interminables colas que se están generando, Correos ha ordenado a trabajadores recoger los sobres fuera de los espacios reglamentarios. «Es para agilizar la entrega del voto, los votos están a mi lado, soy la persona responsable», afirmaba a este periódico uno de estos empleados que recogía los sobres con el voto dentro y a ratos los dejaba encima de una mesa y a ratos los sostenía debajo del sobaco para después, supuestamente, llevarlos al personal de ventanilla para que éstos ya los sellen y los coloquen en las bandejas metálicas correspondientes.

A pesar de la insistencia de los empleados de que es una forma de evitar las aglomeraciones, lo cierto es que varios electores han confesado su inquietud por este proceder, al tratarse de personas que no van identificadas como personal de Correos, aunque portan un teléfono donde recogen los datos de los votantes para después mandarles por correo electrónico el resguardo de que han votado. Algunos, tal y como ha podido saber OKDIARIO, se han negado incluso a dar su voto a estas personas sin identificar y les han acusado de estar tramando un «pucherazo». «Se puede perder, extraviar, caer, despistar, robar… lo tienen ahí en sus manos», critican otros.

Entrega del voto por correo

Desde el pasado lunes, oficinas de Correos están atendiendo una media de 300 personas al día, bien sea para solicitar el voto, bien para enviarlo. El plazo para solicitarlo terminó este jueves 13 de julio, mientras que el plazo para entregarlo culmina el próximo jueves 20 de julio. La situación de colapso ha llegado a tal extremo que Correos, empresa pública dirigida por un íntimo amigo de Pedro Sánchez, Juan Manuel Serrano, ha tomado la insólita decisión de abrir sus oficinas este fin de semana, a fin de tratar de desatascar los alrededor de 800.000 votos por correo que aún no han sido entregados a los electores, así como para facilitar el voto a los 1,5 millones votantes que sí lo han recibido, según Correos.

«Siempre voto por correo pero creo que esta vez ha sido la peor», confesaba a OKDIARIO una votante. La tónica general de las personas en las oficinas de Correos es de indignación por tener que votar en pleno mes de julio, a unas temperaturas asfixiantes y distorsionando el derecho al descanso de los españoles.

Correos ha anunciado la formalización de 19.400 contratos de refuerzo para agilizar el proceso. Pero los sindicatos denuncian que esa cifra no es real. Las oficinas, dicen, están desbordadas por la falta de personal y no han llegado ni la mitad de efectivos. Además, la mayoría de esas contrataciones, explican, está destinada a cubrir las bajas por vacaciones, y no son propiamente refuerzos de cara a las elecciones. En sus cálculos, se necesitarían 12.000 contratos destinados a este fin. Recuerdan que hasta el 25% de la plantilla está de vacaciones «y los que quedan no dan abasto».

Los sindicatos se quejan de que la falta de personal complica extraordinariamente las labores de reparto y de entrega de la documentación electoral. Desde CSIF apuntan, además, a que «las oficinas priorizan la atención del voto por correo y el resto de las operaciones están sufriendo retrasos por la falta de personal», de forma que «miles de paquetes y notificaciones están pendientes de entrega».