Crece la indignación por el caos con el voto por correo: «Es un pufo gigantesco, huele a pucherazo»

El caos en Correos ha provocado que unas 230.000 personas no hayan podido aún depositar su voto por correo, siendo hoy -20 de julio- el último día para hacerlo. Según los últimos datos, el 9% de los electores que solicitaron esta modalidad, unos 230.000 no han ejercido aún su derecho al sufragio. Y es que, como muchos ciudadanos han denunciado ante las cámaras de OKDIARIO, a pesar de que lo solicitaron con tiempo, no les ha llegado y ya se encuentran en su lugar de vacaciones.

Esta situación ha generado mucha indignación. De hecho, como se muestra en este vídeo, algunos ciudadanos hablan incluso de «pucherazo». «Es una pasada, todo el mundo debería poder votar. Huele a pucherazo, medio millón de votos puede provocar un vuelco», denuncia una mujer en este reportaje.

Otro joven llega a decir «esto es una puta mierda, con el voto por correo están haciendo un pufo gigantesco», mientras un hombre argumenta que «ha sido una convocatoria muy rápida y ha habido demasiados problemas por el camino».

Además, uno de los entrevistados conoce un caso muy cercano de una persona que no ha podido ejercer su derecho al voto: su hija «vive en Lisboa y no ha podido votar porque el consulado le ha puesto pegas para aburrir».

«Esto es muy grave, no se puede hacer todo tan precipitado. Deberían dejarlo para cuando la gente vuelva de vacaciones. Y si la gente no ha podido votar, deberían impugnarse las elecciones», denuncia otra de las personas que aparece en este reportaje.

La situación es tal, que Correos ha solicitado a la Junta Electoral Central que amplíe el plazo de voto por correo hasta este viernes a las 14:00 horas.