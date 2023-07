El mismo día que Palma se ha despertado con unas pintadas amenazantes en las inmediaciones del domicilio del cabeza de lista de Vox al Congreso por Baleares para las elecciones del 23 de julio, Jorge Campos, en las que se podía leer «Jorge Campos te mereces un tiro en la nuca» o «puñalada en la tripa al cerdo fascista», el líder nacional de la formación Santiago Abascal aterrizaba en la capital balear en el marco de la campaña electoral.

Un mitin ante más de un millar de personas, al atardecer, en el ecuador de la campaña electoral y en un marco incomparable, con la Catedral de Palma a la izquierda y el Mediterráneo en el horizonte de la derecha, el candidato nacional a la presidencia del Gobierno por este partido, lamentó que si durante estos años «hemos vivido presión y violencia en esta campaña ya supera todas las expectativas».

Abascal cargó, por ello, «contra los que manipulan las encuestas porque ya no nos creemos nada» y advirtió al PP de Alberto Núñez Feijóo que después de los comicios del 23J, «Vox ofrecerá lo mismo que hemos hecho en Baleares, un cambio de rumbo», dijo en relación al pacto programático suscrito entre ambos partidos y que han posibilitado la formación de un gobierno en solitario en las Islas con Marga Prohens (PP) al frente.

Un escenario que contrapuso a lo que está sucediendo en Murcia, donde según Abascal, «el PP ha sacrificado Murcia por intereses electorales para colocar a Vox en una situación difícil, por no regalar los votos. Y lo hace por algo muy grave: están más preocupados de ganar a Vox que al PSOE. Que no se equivoquen de aliados, que dejen las malas artes y que no utilicen sus cabeceras mediáticas para ocultar la realidad».

Por ello insistió que el 23 de julio «nos jugamos cambiar todas las políticas, no simple relevo», insistiendo en el cambio alcanzado en Baleares, donde «Vox ha logrado la posibilidad de escolarizar a los niños en las lenguas regionales y en la común a los españoles».

«¿Dónde se ha visto que un gobierno no permita escolarizar a los niños en la lengua común, en ningún lado del mundo, y encima aquí os imponían la lengua del vecino de al lado».

Po ello Abascal cargó contra el Gobierno «de la mentira y de la traición» de Pedro Sánchez.

«Este gobierno ha hecho cosas inimaginables, ha llegado al poder sobre la mentira, y mentir el problema es que no está en el Código Penal, y este individuo sin escrúpulos ha mentido un viernes, y cambiado su mentira, un lunes y, por eso después, lo votado en el Congreso es una gigantesca mentira, y ha mentido para pactar con enemigos de España, y ha traído la violencia y el odio”.

En este punto, Abascal ha recordado las pintadas aparecidas en las inmediaciones de casa de Jorge Campos, «que no son inocentes, no se puede restar importancia porque las hacen, los mismos, que justificaron el asesinato de Miguel Ángel Blanco y de Calvo Sotelo en 1936». «Esos que dicen que denuncian cualquier declaración de Vox, son lo que lanzan adoquines en mítines como en Vallecas, Sestao y Cataluña, y son los aliados de Sánchez, de Sumar y los separatistas, todos los que han estado al lado del Gobierno atacando las libertades».

En relación a las denuncias de censura en materia cultural denunciadas por la izquierda en ayuntamientos gobernados por Vox, Abascal fue tajante.

«Haremos lo que nos parezca a nosotros, no a la izquierda. Vamos a defender lo que nos parezca y defendamos el gusto de todos los españoles”.