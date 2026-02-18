Be Mate refuerza su apuesta por Málaga con tres nuevas aperturas

Be Mate, plataforma especializada en la gestión integral de edificios de apartamentos de corta y media estancia, ha reforzado su presencia en Málaga con la apertura de tres nuevos edificios entre noviembre de 2025 y febrero de 2026, consolidando su posicionamiento como uno de los principales operadores profesionales de edificios completos de apartamentos turísticos en la ciudad.

La compañía inició su actividad en Málaga en 2020 con la apertura de Be Mate Málaga Centro, un activo clave que ha permitido analizar en profundidad el comportamiento de la demanda, la estacionalidad y la evolución del perfil de cliente en la ciudad. A partir de esa experiencia, Be Mate ha incrementado de forma progresiva y selectiva su apuesta por este mercado.

En los últimos meses, la compañía ha incorporado tres nuevos edificios en ubicaciones estratégicas: Be Mate Málaga Catedral, situado en la calle Don Juan, junto a la Catedral; Be Mate Playa, en la zona de Pedregalejo, próxima al litoral; y Be Mate Málaga Soho, en la calle Casas de Campos, en el distrito Soho.

“Nuestra expansión en Málaga responde a una estrategia clara basada en el análisis de datos”, señala Cristian Flórez, presidente de Be Mate.

«Nuestros datos internos muestran que Málaga se sitúa de forma recurrente entre los destinos más demandados por nuestros clientes internacionales, especialmente por el cliente estadounidense, británico e italiano, que representan la mayor parte de nuestro público extranjero».

Según Flórez, Be Mate opera bajo un modelo data driven, apoyado en el análisis continuo de la demanda por ciudades, barrios y tipologías de producto. Málaga aparece de forma constante entre las ciudades más solicitadas por sus clientes, lo que justifica una apuesta sostenida y de largo plazo por este destino.

El modelo de Be Mate se basa en la gestión profesional de edificios completos, lo que permite garantizar estándares homogéneos de calidad y una operación eficiente, al tiempo que favorece una integración ordenada con el entorno urbano.

El perfil de cliente que aloja Be Mate se adapta al ritmo y a la vida de la ciudad. Convive con los vecinos y contribuye de forma directa a la economía de barrio, utilizando el comercio local, la restauración de proximidad y los servicios del entorno.

La propuesta de la compañía busca que el huésped experimente Málaga como un residente más, alejándose del turismo de bajo valor y apostando por estancias de mayor calidad, mayor gasto medio y un comportamiento responsable con la ciudad.

Este enfoque resulta especialmente atractivo para propietarios de activos, fondos de inversión y family offices que buscan un modelo de gestión profesional, estable y alineado con la normativa y con el tejido urbano local.

De cara a 2026, Be Mate estima recibir en torno a 45.000 clientes en Málaga, reforzando su posicionamiento como uno de los principales operadores de alojamiento urbano en la ciudad.