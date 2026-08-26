La reflexión de Juan Roig (76 años) sobre el éxito: «El loco y el inteligente se parecen en que van contracorriente. La diferencia es que el inteligente tiene razón. El empresario va contracorriente»

Juan Roig (Valencia, España, 8 de octubre de 1949) es el presidente y máximo accionista de Mercadona, la principal cadena de supermercados de España y una de las empresas más importantes de nuestro país. Este empresario también ha dejado durante su vida y obra grandes reflexiones que le han consolidado como un gran visionario, y los resultados están encima de la mesa con récord de facturación cada año. Consulta en este artículo todo lo que debes saber sobre Juan Roig y su legado en forma de frases.

Juan Roig es uno de los empresarios más exitosos de la historia de nuestro país y los números lo acreditan. El dueño de Mercadona es uno de los orgullos de un país que en muchas ocasiones condena a los grandes empresarios y en el el caso del valenciano, se encarga de dar empleo a 115.000 trabajadores entre España y Portugal con lo que en 2025 se compartió más de 1.000 millones de euros en concepto de mejora de jornada, prima variable e incremento salarial del IPC.

El pasado año, Juan Roig volvió a superar un récord histórico de facturación tras llegar a los 41.858 millones (un 8% más que el año anterior) y alcanzar un beneficio neto de 1.729 millones de euros. «Mercadona ha incrementado en 2025 sus ventas consolidadas un 8%, hasta los 41.858 millones de euros. De este total, 39.766 millones corresponden al negocio de España y los 2.092 restantes al de Portugal, donde Mercadona cuenta con 69 tiendas del total de 1.672 que conformaban la red de supermercados de la compañía», informó en su día la compañía.

Las mejores frases de Juan Roig

«El loco y el inteligente se parecen en que van contracorriente. La diferencia es que el inteligente tiene razón. El empresario va contracorriente». Esta es la última reflexión viral de Juan Roig que se une a un gran número de frases que son un legado para los ciudadanos de nuestro país. Estas son las mejores frases que ha pronunciado en los últimos años uno de los empresarios más exitosos de la historia de nuestro país.