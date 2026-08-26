La reflexión de Juan Roig (76 años) sobre el éxito: «El loco y el inteligente se parecen en que van contracorriente. La diferencia es que el inteligente tiene razón. El empresario va contracorriente»
La última reflexión viral de Juan Roig y las mejores frases del dueño de Mercadona
Juan Roig (Valencia, España, 8 de octubre de 1949) es el presidente y máximo accionista de Mercadona, la principal cadena de supermercados de España y una de las empresas más importantes de nuestro país. Este empresario también ha dejado durante su vida y obra grandes reflexiones que le han consolidado como un gran visionario, y los resultados están encima de la mesa con récord de facturación cada año. Consulta en este artículo todo lo que debes saber sobre Juan Roig y su legado en forma de frases.
Juan Roig es uno de los empresarios más exitosos de la historia de nuestro país y los números lo acreditan. El dueño de Mercadona es uno de los orgullos de un país que en muchas ocasiones condena a los grandes empresarios y en el el caso del valenciano, se encarga de dar empleo a 115.000 trabajadores entre España y Portugal con lo que en 2025 se compartió más de 1.000 millones de euros en concepto de mejora de jornada, prima variable e incremento salarial del IPC.
El pasado año, Juan Roig volvió a superar un récord histórico de facturación tras llegar a los 41.858 millones (un 8% más que el año anterior) y alcanzar un beneficio neto de 1.729 millones de euros. «Mercadona ha incrementado en 2025 sus ventas consolidadas un 8%, hasta los 41.858 millones de euros. De este total, 39.766 millones corresponden al negocio de España y los 2.092 restantes al de Portugal, donde Mercadona cuenta con 69 tiendas del total de 1.672 que conformaban la red de supermercados de la compañía», informó en su día la compañía.
Las mejores frases de Juan Roig
«El loco y el inteligente se parecen en que van contracorriente. La diferencia es que el inteligente tiene razón. El empresario va contracorriente». Esta es la última reflexión viral de Juan Roig que se une a un gran número de frases que son un legado para los ciudadanos de nuestro país. Estas son las mejores frases que ha pronunciado en los últimos años uno de los empresarios más exitosos de la historia de nuestro país.
- «Los empresarios tenemos la obligación de ganar dinero, nuestros proveedores tienen beneficios».
- «Las personas no vivimos solo para comer, tampoco las empresas existimos solo para lograr beneficios, pero las personas no podemos vivir sin comer y las empresas no podemos vivir sin beneficios».
- «Si después de generar riqueza, a los que les toca gestionar lo saben hacer, hay riqueza para todos; si no, hay enfrentamiento».
- «Ganar dinero es bueno, necesario, obligatorio y satisfactorio. Si no se gana dinero, no se puede satisfacer al trabajador».
- «Lo dije y lo mantengo: a mitad del siglo XXI no habrá cocinas. Espero vivirlo. Yo calculo que sí, porque quedan 25 años y yo quiero llegar a los 100 años».
- «Cada vez la cocina tiene menos importancia en los hogares y en el ‘listo para comer’ ya ganamos dinero, y continúa creciendo».
- «No queremos ir a 350 kilómetros por hora (km/h). Nosotros, con pasar de 100 km/h entre Barcelona y Valencia ya estaríamos contentos, pero ahí estamos».
- «No estamos satisfechos. Creemos que está más reivindicado, somos más conscientes en España de que falta el Corredor Mediterráneo, pero satisfechos de lo conseguido no estamos, no podemos estar».
- «Todos los ministros de Obras Públicas que han pasado por aquí dicen que al cabo de tres o cuatro años estaría hecho el Corredor Mediterráneo. Pues claro, en el 2017, dijimos en 2021. En 2020, que en 2024. Y, ahora, estamos diciendo que en 2027. Habrá un día que habrá un ministro que ya a ese sí nos lo creeremos, pero de momento no ha llegado».