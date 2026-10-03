Las empresas privadas de autobuses tumban el plan de Puente: ya cubren las incidencias de Renfe en toda España

Las empresas privadas de autobuses desmontan el argumento del ministro de Transportes, Óscar Puente, para impulsar la futura filial de autobuses de Renfe y sostienen que ya existe una red de operadores capaz de cubrir las incidencias ferroviarias en toda España. Estas compañías aseguran a través de una de las patronales del sector, Direbús, que ante averías de trenes o problemas en la infraestructura, son las propias empresas ferroviarias las que actualmente continúan activando los servicios de transporte por carretera para garantizar el traslado de los viajeros, por lo que consideran que «no sería necesario crear una nueva empresa pública específica para prestar este servicio».

Por tanto, esta labor ya se realiza actualmente: ante una avería del tren, problemas en la catenaria o incidencias relacionadas con el estado de las vías, ya que Renfe contacta directamente con pequeñas y medianas empresas de transporte para movilizar autobuses y garantizar el traslado de los viajeros. Este sistema se viene utilizando desde hace años en distintas comunidades autónomas y, según estas compañías, «permite responder de forma rápida y eficiente a las incidencias».

El sector también cuestiona que una empresa de carácter semipúblico pase a centralizar estos servicios y advierte de los posibles costes adicionales que podría implicar este modelo. Además, alerta de que el nuevo modelo podría reducir las oportunidades de las empresas privadas para prestar estas rutas y, por tanto, limitar la competencia.

La mayoría de empresas de autobuses quedarían fuera

Asimismo, desde Direbús consideran que los pliegos planteados para estas contrataciones podrían restringir la participación a un número reducido de empresas. Las compañías de autobuses sostienen que, si ya existen operadores privados capaces de prestar estos servicios cuando se produce una incidencia, no sería necesario crear una estructura adicional para realizar una función que ya está cubierta por el mercado. También plantean dudas sobre que la futura filial de autobuses de Renfe pueda asumir otros servicios, como el transporte escolar, al entender que no correspondería a la compañía ferroviaria prestar este tipo de actividad.

Por otro lado, se cuestiona que la Administración financie una empresa de transporte con recursos públicos y que, posteriormente, esta pueda competir en el mercado con las mismas compañías privadas que contribuyen a financiarla a través de sus impuestos. «No parece razonable que una Administración Pública financie una empresa de transporte con recursos procedentes, directa o indirectamente, de la fiscalidad que soportan las propias empresas privadas del sector y que, posteriormente, esa empresa pueda concurrir al mercado discrecional compitiendo con esas mismas empresas en condiciones económicas diferentes», ha explicado a OKDIARIO Alfonso Taborda, presidente de Direbús.