Direbús carga contra Óscar Puente por la empresa de autobuses de Renfe: «Competirá con dinero público»

El proyecto de Óscar Puente para crear una empresa de autobuses de Renfe quedó en suspenso después de que el Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales (TACRC) frenara la licitación y cuestionara el diseño planteado por la compañía. El tribunal obligó a Renfe a introducir cambios en los pliegos antes de volver a sacar a concurso el servicio, lo que ha retrasado los planes del Ministerio de Transportes, que anunció que en septiembre volvería a publicar los nuevos pliegos.

En concreto, una de las cuestiones más comentadas ha sido que tal vez Renfe se está planteando dar prioridad a aquellas compañías que tengan capacidad para prestar el servicio en varias zonas, frente al modelo inicial, que concentraba toda la actividad en un único contrato nacional.

No obstante, desde la patronal de empresas de transporte de viajeros por carretera Direbús consideran que, aunque se haga este último cambio, «no se está valorando las consecuencias que puede tener este modelo sobre la libre competencia y sobre el tejido empresarial existente».

«No parece razonable que una Administración Pública financie una empresa de transporte con recursos procedentes, directa o indirectamente, de la fiscalidad que soportan las propias empresas privadas del sector y que, posteriormente, esa empresa pueda concurrir al mercado discrecional compitiendo con esas mismas empresas en condiciones económicas diferentes», ha explicado a OKDIARIO Alfonso Taborda, presidente de Direbús.

Como explica, el riesgo es que se produzca una distorsión de la competencia: empresas financiadas con recursos públicos podrían ofrecer servicios a precios que difícilmente pueden ser sostenidos por las empresas privadas que operan exclusivamente con sus propios recursos y que, además, contribuyen mediante sus impuestos a financiar el sistema.

Esta situación resultaría especialmente preocupante para las pequeñas y medianas empresas de transporte, que constituyen la base del sector, generan empleo, realizan inversiones permanentes en flota e instalaciones y cumplen con todas sus obligaciones fiscales, laborales y regulatorias.

Se exigen unas condiciones de competencia transparentes y equilibradas

A su vez, se pide más transparencia desde Direbús: «Es imprescindible que cualquier actuación de este tipo garantice unas condiciones de competencia transparentes y equilibradas, evitando que los recursos públicos puedan terminar utilizándose para competir directamente con las empresas privadas que contribuyen a financiarlos». El objetivo debería ser garantizar la eficiencia y la calidad del servicio público, pero también preservar un mercado de transporte equilibrado, en el que las empresas puedan competir en igualdad de condiciones y en el que no se ponga en riesgo la viabilidad del tejido empresarial privado».