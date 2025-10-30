Ni Ariel ni Dixan: un experto desvela cuál es el mejor detergente para tu lavadora

Utilizar un detergente que sea perfecto para la lavadora no es una labor sencilla y, en cambio, sí que resulta diferencial para que la ropa salga impoluta y tenga el olor que deseamos. El mercado ofrece una variedad alta, con fórmulas diseñadas para quitar manchas más complicadas y otras que optan por el ecologismo. Con estos escenarios sobre la mesa, escoger el detergente más adecuado puede convertirse en un auténtico reto. Además, cada tipo de tejido, mancha y programa de lavado requiere un enfoque específico para lograr resultados impecables.

Para saber entonces qué detergente es mejor elegir, nada como dejarnos aconsejar por la voz de los expertos y en concreto, la del químico Nathan Kilah, de la Universidad de Tasmania, quien nos guía para que podamos contar con el producto más adecuado según nuestras necesidades. Desde los ingredientes activos hasta las diferencias clave entre los formatos de detergente, conocer cómo funcionan estos productos es esencial para obtener una ropa limpia y sin daños. Y, según este experto, no siempre el precio o la marca más conocida aseguran la mejor elección.

A continuación exploraremos los puntos clave que se deben considerar al elegir el detergente ideal, destacando la importancia de los ingredientes, el tipo de agua y las preferencias personales. Además, descubriremos cuál es el detergente que este experto recomienda como la opción más eficiente y sostenible.

Cuál es el mejor detergente según un experto

El secreto de un buen detergente está en sus ingredientes activos, conocidos como tensioactivos. Estas moléculas tienen una estructura dual: una parte atrae el agua y otra, las grasas y aceites. Esta combinación permite eliminar la suciedad de los tejidos y suspenderla en el agua, logrando una limpieza eficaz. Sin embargo, en aguas duras, que contienen altos niveles de minerales como calcio y magnesio, los tensioactivos pueden perder eficacia. Para contrarrestar este problema, muchos detergentes incluyen suavizantes de agua y secuestrantes de metales.

Los detergentes también suelen incluir agentes blanqueadores, como el percarbonato de sodio, que se activa en contacto con el agua para eliminar manchas difíciles sin dañar las prendas. Otros ingredientes importantes son las enzimas, proteínas que aceleran reacciones químicas específicas para descomponer grasas, almidones y proteínas, haciéndolos ideales para manchas complejas. Sin embargo, estas enzimas pierden efectividad a altas temperaturas, por lo que son más útiles en lavados entre 15 y 20 grados Celsius.

Además, los fabricantes suelen añadir fragancias para proporcionar un aroma agradable, aunque estas no contribuyen directamente a la limpieza. Por último, los abrillantadores ópticos crean la ilusión de blancos más brillantes al reflejar la luz azul, un detalle estético muy valorado por los consumidores.

Elegir entre detergente en polvo o líquido

La elección entre detergente en polvo y líquido depende de varios factores. Los detergentes en polvo son más eficaces para eliminar manchas difíciles gracias a la presencia de compuestos como el carbonato de sodio y el percarbonato de sodio. Además, su fórmula sólida permite mantener los ingredientes separados hasta el momento del lavado, lo que mejora su rendimiento. Otra ventaja es que contienen peróxidos, que ayudan a desinfectar tanto la ropa como la lavadora.

Por otro lado, los detergentes líquidos destacan por su facilidad de uso y versatilidad. Son ideales para lavados a baja temperatura y para tratar manchas específicas al aplicarlos directamente sobre la prenda. Sin embargo, al no incluir peróxidos, pueden requerir una limpieza más frecuente de la lavadora para evitar el crecimiento de moho.

El consejo del experto para las lavadoras

Nathan Kilah, experto en detergentes, ha explicado en The Conversation que su elección personal es un detergente en polvo con fragancia agradable, envasado en cartón reciclable, que incluye una amplia gama de enzimas y una fuente de peróxido activado. Este tipo de fórmula no sólo garantiza una limpieza profunda a bajas temperaturas, sino que también es más respetuosa con el medio ambiente al reducir el uso de plásticos y componentes dañinos.

El químico también recomienda reducir la cantidad de detergente utilizada, aplicando sólo la mitad de la dosis indicada en el envase. Esta práctica no solo es más sostenible, sino que también ayuda a prolongar la vida útil de las prendas, evitando residuos químicos en los tejidos.

Factores clave para elegir el mejor detergente

Elegir el detergente adecuado implica considerar varios factores. Si el agua de tu localidad es dura, es posible que obtengas mejores resultados con un detergente líquido, que forma menos espuma y se adapta mejor a estas condiciones. Para manchas difíciles y una limpieza más profunda, los detergentes en polvo son la mejor opción.

Además, las preferencias personales, como el aroma o el impacto ambiental, también juegan un papel importante. Optar por productos en envases reciclables y con fórmulas menos agresivas puede marcar la diferencia no solo en tu ropa, sino también en el planeta.

En definitiva, a pesar de que marcas como Ariel y Colón tienen fama de ofrecer buenos resultados, no siempre son la mejor opción. Según Nathan Kilah, un detergente en polvo con enzimas y peróxido activado, envasado en cartón reciclable, ofrece la mejor combinación de eficacia y sostenibilidad. Además, lavar a bajas temperaturas y reducir la dosis recomendada contribuye a ahorrar energía y a proteger las prendas a largo plazo.

Ahora ya lo sabes, la próxima vez que vayas al supermercado, recuerda que el mejor detergente no siempre es el más caro o el más conocido. Conocer las necesidades de tu ropa, el tipo de agua y las propiedades de los detergentes te ayudará a tomar una decisión informada y acertada.