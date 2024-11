El modo secreto que oculta tu lavadora: en cuanto lo actives te va a cambiar la vida

Activar este modo secreto que oculta tu lavadora te cambiará la vida por completo, se trata de un tipo de acción que quizás hasta ahora no has hecho nunca. Estamos ante uno de los electrodomésticos más utilizados que debe tener una serie de cualidades que puede ser clave. Habrá llegado ese momento en el que cuidemos al máximo nuestra lavadora y lo hagamos con la mirada puesta a una serie de detalles que pueden ser los que necesitamos.

Es el momento de empezar a prepararnos para un modo oculto que será fundamental, no sólo para la longevidad de este electrodoméstico, sino que también, debemos tener en cuenta que necesitamos este tipo de modo para que nuestra ropa quede impecable. Son pequeños detalles que pueden acabar siendo los que marquen un antes y un después, con un camino que acabará marcando la diferencia en todos los sentidos. Este sistema que seguramente desconoces puede cambiarte la vida por completo y seguramente no has hecho funcionar hasta ahora. Toma nota de todo lo que esconde tu lavadora que debes saber y poner en práctica lo antes posible.

Te va a cambiar la vida este truco con tu lavadora

La manera en la que uses la lavadora puede cambiarte la vida, especialmente si quieres que tu electrodoméstico te dure mucho. Estamos ante uno de los más usados y necesarios de una casa, por lo que hay que tener en cuenta, todo lo que se necesite para que esté en perfectas condiciones.

Además de este modo autolimpieza, hay siempre que poner en práctica los consejos de los expertos. Es importante leer bien las instrucciones de tu lavadora, antes que nada, para poder hacer que este electrodoméstico esté siempre perfecto y nos dé lo mejor de sí mismo.

Mi electro es una tienda de electrodomésticos que desde su blog nos aporta tres consejos que son esenciales para mantener la lavadora en perfectas condiciones.

No excedes la capacidad de almacenaje: Este tipo de electrodoméstico tienen un máximo de peso que puede alcanzar y un espacio limitado. Por lo que, te recomendamos que no superes ninguno de los dos valores para evitar deterioros innecesarios.

Mejora la ventilación de su interior: Después de cada lavado, es aconsejable dejar la puerta abierta para ayudar a que el tambor se ventile y no proliferen bacterias en su interior.

Vacía el interior cuanto antes: Siguiendo con el punto anterior, se debe evitar, dentro de lo posible, dejar la ropa húmeda dentro de la lavadora. Porque podría generar moho y, este a su vez, malos olores.

Estos tres elementos sumados a la activación de este modo secreto que oculta la lavadora son esenciales para poder mantener todo en orden. Siguiendo con este tipo de elementos que son claves.

Este es el modo secreto que oculta tu lavadora

Hay un modo secreto que puedes activar y que debes hacer, en función de cómo sea tu lavadora o de la marca que sea, debes tocar una u otras teclas. Desde blogs como el de Miele, nos explican cómo realizar este mantenimiento de la lavadora.

Según nos explican estos expertos. El programa Limpieza de la máquina se puede intensificar deseleccionando el ajuste corto.Desarrollo del programa Limpieza de la máquina con el ajuste corto:

Corta duración del programa

nivel de agua bajo

1 aclarado

Desarrollo del programa Limpieza de la máquina sin el ajuste corto:

Larga duración del programa

Nivel de agua alto

3 ciclos de lavado

Seleccionar el programa Limpieza de la máquina de larga duración:

Deselección del ajuste corto:

Girar el selector de programas a Otros programas.

Pulsar las teclas sensoras ˄/˅ hasta que en el display aparezca Mantenimiento.

Confirmar la selección pulsando la tecla sensora OK.

En el display se muestra Extras y después Corto.

Pulsar para la eliminar la selección de Corto.

Ejecutar el programa Limpieza de la máquina con el producto de limpieza para máquinas de Miele o con un detergente completo en polvo.

Teniendo en cuenta que no se trata de un programa que elimine el mal olor, tocará estar pendiente de una serie de detalles que serán claves y que quizás hasta ahora no has puesto en práctica. Mira bien las gomas de la lavadora, puedes limpiarlas con elementos tan básicos como bicarbonato y vinagre, es un sistema que te servirá para que el olor de la lavadora pueda desaparecer.

Realizar este correcto mantenimiento siempre que sea posible, al menos, una vez al mes y dependiendo de las veces que laves, es importante conseguir que tengas todo en orden lo antes posibles. Ten en cuenta que, desde la base de la manera en la que es tu lavadora, podrás obtener aquello que deseas, una ropa limpia y con ese olor fresco que deseas.