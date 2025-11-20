He encontrado este chollo en el Black Friday de Decathlon y ya tengo el primer regalo de Reyes

Quien haya estado rastreando ofertas en este Black Friday sabrá que no siempre es fácil dar con un chollo de verdad. Sin embargo, en esta ocasión Decathlon ha dado en el clavo con el Garmin Forerunner 55, un reloj GPS muy popular entre corredores que está rebajado a un precio pocas veces visto. Y es que este modelo, conocido por su equilibrio entre funciones avanzadas y un precio razonable, se ha convertido en uno de los favoritos de aquellos que buscan iniciarse en el mundo del running u otros deportes con un dispositivo fiable y fácil de usar.

Este reloj destaca por ser un aliado perfecto para quienes entrenang o practican varios deportes. Viene con GPS integrado que mide con precisión velocidad, distancia y ritmo, además de controlar la frecuencia cardiaca desde la muñeca, algo muy cómodo para quienes no quieren depender de bandas adicionales. Una función especialmente valorada es Garmin Coach, que permite descargar planes de entrenamiento personalizados, así como la opción de crear rutinas propias según los objetivos de cada usuario. A esto se suma PacePro, una herramienta muy útil para quienes quieren gestionar su ritmo en carreras o entrenamientos largos, ajustando la estrategia según el terreno o las metas previstas.

Reloj Garmin en el Black Friday de Decathlon

En términos de diseño, el Garmin Forerunner 55 es ligero y discreto. Con un peso que ronda los 37 gramos y una caja compacta, se adapta bien a muñecas de distintos tamaños, algo importante para no sentirlo molesto en el día a día. Su pantalla, de tipo MIP, está pensada para verse perfectamente incluso bajo la luz del sol, lo que resulta ideal para entrenamientos al aire libre. Aunque no sea táctil, los botones laterales facilitan mucho la navegación, sobre todo cuando se corre o se suda y es más práctico recurrir a controles físicos.

Otro de los puntos fuertes del reloj es su batería. En modo reloj inteligente aguanta hasta dos semanas, de modo que no hace falta estar cargándolo constantemente. Y en modo GPS ofrece unas veinte horas de autonomía, más que suficiente para cubrir varias sesiones de entrenamiento sin preocuparse por quedarse a medias. Además, el dispositivo es resistente al agua hasta 5 ATM, permitiendo usarlo bajo la lluvia o incluso en piscina, lo que amplía notablemente las posibilidades de uso.

La seguridad también juega un papel importante en este modelo. Incluye detección de incidencias y asistencia, funciones que pueden alertar a contactos de emergencia en caso de caída o accidente. Para quienes entrenan en solitario o por zonas poco transitadas, esta característica ofrece una capa extra de tranquilidad. A esto se suma su compatibilidad con Garmin Connect, una aplicación muy completa en la que se pueden consultar entrenamientos, marcadores, progresos semanales y retos personales, además de compartir resultados con la comunidad deportiva.

Conseguir un reloj de estas características por 138,99 euros, que es mucho menos que su precio habitual, es un chollo. Además, teniendo en cuenta que se trata de un artículo útil, práctico y duradero, se convierte en una opción perfecta para regalar en las próximas Navidades. Un chollo del Black Friday en Decathlon con el que puedes adelantar un regalo de Reyes, un reloj ideal para quienes los que quieren entrenar con información precisa, mejorar poco a poco y hacerlo con la fiabilidad de una marca reconocidad como Garmin.