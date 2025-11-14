Hoy empieza el Black Friday en Decathlon y estos son los 10 chollazos que no me pienso perder

Hoy arranca oficialmente el Black Friday de Decathlon (del 14 de noviembre al 1 de diciembre) y esta campaña promete «más deporte por menos», por lo que es el momento ideal para renovar equipamiento, calzado, ropa o electrónica deportiva. Entre todo el catálogo rebajado, destacan estos 10 chollazos que cualquier amante del deporte, o simplemente quien quiera equiparse bien sin gastar un dineral, debería tener muy en el radar.

Para empezar, las zapatillas de montaña para hombre son uno de los grandes reclamos. Decathlon ha rebajado varios modelos, destacando las Salomon Saliba, unas dapatillas de montaña y trekking impermeables que en el Black Friday se pueden comprar por sólo 79,99 euros (30€ menos que su precio original). Esta zapatilla de senderismo te ofrecerá un agarre y una estabilidad superiores en terrenos húmedos o accidentados. Conserva los pies secos gracias amembrana ADV Dry Waterproof y son ultraligeras. Además, Salomon es una marca premium muy bien valorada.

Como es sabido, el pádel no para de crecer y muchos aprovechan esta campaña para renovar su pala. En esas, Decathlon tiene rebajada ahora la pala NOX ML10 PRO CUP 2023, que ahora cuesta 79 euros pero su precio original era de 199,99, por lo que es una auténtica ganga. Es un pala apta para cualquier tipo de jugador. Se trata de una de las palas más vendidas de la historia y la primera pala desarrollada por Miguel Lamperti.

Los niños también conocen perfectamente el Black Friday y muchos aprovechan para pedir regalos porque saben que sus padres pueden ahorrarse unos buenos euros con estas promociones. Sin ir más lejos, la bicicleta infantil SHIMANO GTT20 está rebajada casi 200 euros y se puede comprar ahora por 229,99 euros, costando de inicio 420€. Dispone de un cambio Shimano de 6 velocidades, es una bici muy ligera, gracias a su cuadro de aluminio, y que incorpora ruedas de 20 pulgadas, suspensión delantera y frenos de disco, para ganar en efectividad y seguridad a la hora de parar o reducir la marcha.

Muchos chollos en el Black Friday de Decathlon

Para los que quieren hacer deporte en casa, Decathlon tiene de oferta por el Black Friday la cinta de correr inteligente Clover Fitness – A8, que cuesta ahora 100 euros menos y se puede comprar tanto en tiendas físicas como en la página web del gigante francés del deporte por 349 euros. La cinta de correr inteligente A8 se caracteriza por sus excelentes prestaciones y permite una velocidad máxima de 12,8 km/h.

Para correr, tanto en casa como en exterior, y para cualquier otro tipo de deporte, cada vez se usan más los relojes inteligentes. Garmin es la marca más famosa y el modelo Fenix 7 Pro Solar cuesta ahora 469,99€, 180 euros menos que su precio original. Es el reloj inteligente GPS multideporte definitivo diseñado para rendir todo el día, todos los días. Disfruta de un seguimiento de salud completo, funciones avanzadas y autonomia de 37 días.

Los aficionados al running saben que unas buenas zapatillas son fundamentales para avanzar y disfrutar corriendo. Decathlon lo sabe y ha rebajado 50 euros las Kiprun KD900X LD2, unas deportivas de gama alta con placa de carbono que es ahora un chollo costando 129,99 euros. El problema es que quedan pocas unidades, por lo que debes darte prisa si no quieres quedarte sin ellas.

Más ofertas del Black Friday en Decathlon

El suplemento de moda entre los deportistas es sin duda la creatina, y ahora puedes conseguirla mucho más barata en Decathlon con motivo del Black Friday. La Creatina Monohidrato 200 Mesh en su versión de un kilogramo y de sabor neutro cuesta ahora sólo 16,99 euros y tiene un 67% de descuento, un chollazo que no debes dejar pasar si tomas habitualmente este suplemento.

Recuperarse también es importante, y los deportistas de élite han puesto de moda las botas de presoterapia. Ahora, el modelo de la marca Trébol Advance, está rebajado más de 100 euros en Decathlon y puedes comprar estas botas compresivas que masajean las piernas para ayudarte a recuperar por sólo 269,00€, un precio imposible de conseguir en otras marcas.

Uno de los artículos estrella de Decathlon en los últimos tiempos es sin duda la mochila de montaña y senderismo de 30L Quechua NH100. Y es que no sólo sirve para hacer una ruta o una caminata, sino que los usuarios la consideran perfecta como equipaje de mano para los viajes en avión, ya que sus medidas son ideales para llevarla bajo el asiento. Normalmente cuesta casi 20 euros y ahora en el Black Friday puedes llevártela por 13,99€.

El décimo chollo es esta bicicleta eléctrica plegable de 250W compacta y ligera de la marca EVERCROSS, con neumáticos de 16″, motor de 250W, batería extraíble de 36V, pantalla LCD y frenos de disco. Comodidad, seguridad y estilo para tus trayectos diarios por sólo 557,99 euros cuando su precio original era de 929,99€.