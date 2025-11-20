Amancio Ortega se convierte por una millonada en el nuevo casero de Amazon y Starbucks

El fundador y primer accionista de Inditex, Amancio Ortega, se convierte en el nuevo casero de Amazon en Canadá. Mediante su brazo inversor Pontegadea, el empresario está cerrando numerosas inversiones inmobiliarias en el país. Su última adquisición ha sido un edificio de oficinas en Vancouver que tiene alquilado a Amazon, por un importe de 680 millones de euros.

El último edificio que pasa a formar parte de la cartera de Pontegadea en Canadá es el denominado ‘The Post’, propiedad hasta ahora de QuadReal Property Group y ubicado en el centro de Vancouver. Se trata de un complejo de torres, una de ellas de 22 pisos y la otra de 19 en las que, además de Amazon, cuenta con otros inquilinos como Loblaws City Market, Oakberry y Starbucks.

La compra de este inmueble por parte de Ortega se produce después de adquirir tras el verano en Reino Unido un centro logístico alquilado a Amazon por un importe de 92 millones de euros. Con anterioridad, el fundador de Inditex cerró la adquisición del Sabadell Financial Center, inmueble en el que se ubican las oficinas del Banco Sabadell en Estados Unidos, por 274,4 millones de dólares (unos 236 millones de euros).

La compra en Reino Unido, Miami y Vancouver (Canadá) también suma la reciente adquisición de un hotel en París por 97 millones de euros a la cadena española Derby Hoteles. Por si fuera poco, Ortega cerró recientemente la compra de un edificio de oficinas en Barcelona en el que también será ‘casero’ del Grupo Planeta. En ese caso el valor ascendía a 250 millones de euros, lo que la convertiría en la mayor adquisición de Ortega en España desde la compra de la Torre Foster de Madrid en 2016 por 490 millones.

Al margen de oficinas, el fundador de Inditex posee hoteles, naves logísticas, bloques residenciales o centros comerciales, entre otras propiedades. Todo ello le convierte el fundador de Inditex posee la mayor inmobiliaria española, centrada en la compra y gestión de grandes edificios, con una cartera de activos inmobiliarios integrada fundamental gmente por edificios de oficinas, no residenciales, en el centro de grandes ciudades en España, Reino Unido, Estados Unidos y Asia.