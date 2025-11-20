Ni polvos de talco ni bicarbonato: el truco para eliminar el mal olor de las deportivas

El truco para eliminar el mal olor de las deportivas, no tendrás que usar ni polvos de talco ni bicarbonato. Las deportivas que usamos de forma sistemática para conseguir aquello que deseamos, movernos y disfrutar de un ejercicio físico que puede acabar siendo lo que nos acompañará en estos días que hasta la fecha no sabíamos que fuera tan importante. Unas zapatillas que queden limpias en menos tiempo es algo que nos servirá para acabar obteniendo aquello que deseamos y más.

Es cuestión de ponerse manos a la obra con una serie de detalles que hasta la fecha no sabíamos que fuera tan importante. Estaremos muy pendientes de una situación del todo inesperada, en estas jornadas en las que realmente todo puede acabar siendo clave. Este truco que nos servirá para eliminar el mal olor de las zapatillas deportivas es esencial para conseguir aquello que queremos y más. Un cambio de tendencia que puede acabar siendo el que nos acompañará en estos días que tenemos por delante. Este tipo de trucos se convierten en virales y pueden acabar siendo claves para conseguir aquello que deseamos y más.

Ni bicarbonato ni polvos talco

Uno de los remedios naturales para conseguir que las zapatillas deportivas no huelan demasiado es incorporar algunos elementos que tenemos en casa. La realidad es que la tradición es la que nos marca algunos elementos que pueden acabar siendo esenciales.

Es hora de saber qué es lo que podemos conseguir de la mano de una serie de situaciones que pueden acabar siendo esenciales. Será el momento de poner sobre la mesa determinadas situaciones que hasta la fecha no sabíamos que podríamos tener por delante.

Con ciertos elementos que pueden acabar generando más de una sorpresa del todo inesperada. Los remedios caseros pueden hacer desaparecer todo tipo de olor y en especial en estas zapatillas que han sufrido las consecuencias de una serie de cambios destacados.

Sin duda alguna, deberemos estar preparados para acabar con un tipo de elemento que puede ser clave. Los polvos de talco en las zapatillas pueden absorber la humedad, una de las responsables de que este elemento acabe oliendo de una manera diferente.

Pero cuidado, no es el único elemento que puede acabar siendo lo que nos afectará de lleno en estos días en los que cada truco cuenta.

Este es el truco para eliminar el mal olor de las zapatillas deportivas

Las zapatillas deportivas son las que sufren las consecuencias de un ejercicio cada vez más y más intenso que puede afectarnos de lleno. En especial en estos días en los que tocará estar listos para afrontar un cambio de tendencia esencial en estas jornadas en las que queremos que todo encaje a las mil maravillas.

Los expertos de Pisamonas nos dan una lista de los principales remedios naturales para conseguir eliminar el olor de los zapatos:

Hojas de té: Coloca unas cuantas hojas de té secas dentro de los zapatos y déjalas reposar durante la noche. Las hojas de té absorben la humedad y neutralizan los olores.

Bicarbonato de sodio: Espolvorea bicarbonato dentro de los zapatos y déjalo actuar durante la noche. El bicarbonato es un excelente neutralizador de olores y ayuda a absorber la humedad. Después retíralo sacudiendo los zapatos o utilizando una aspiradora para eliminar cualquier residuo.

Hierbas aromáticas: Coloca saquitos con ramitas de hierbas aromáticas como lavanda, menta o romero dentro de los zapatos. Estas hierbas no solo eliminan el mal olor, sino que también dejan un aroma agradable.

Vinagre blanco: Mezcla una parte de vinagre blanco con una parte de agua y rocía esta solución dentro de los zapatos. Déjalos secar al aire. El vinagre tiene propiedades antibacterianas y evita el crecimiento de los microbios que causal el mal olor.

Congela los zapatos: introdúcelos bien secos en una bolsa de congelados y de ahí al congelador unas horas o toda la noche. Te parecerá sorprendente, pero las temperaturas extremas acaban también con bacterias y hongos. Eso sí, tendrás que dejarlos descongelar antes de volver a usarlos.

Además, nos dan un plus que debemos aplicar: «Mantener los zapatos de tus hijos libres de mal olor es posible con una combinación de prevención, higiene adecuada y algunos trucos caseros. Recuerda elegir el calzado adecuado, usar calcetines que absorban la humedad y permitir que los zapatos se ventilen adecuadamente. Si el mal olor persiste, prueba con algunos de los métodos caseros mencionados o utiliza productos comerciales específicos para eliminar los malos olores. Con estos consejos, los zapatos de tus peques estarán siempre impecables».

De esta manera conseguirás eliminar el mal olor en los zapatos, más allá de los polvos de talco o el bicarbonato, los remedios clásicos que no debemos dejar escapar en estos días en los que el sudor y los cambios de temperatura pueden ser un problema.