Ana Rosa Quintana ha centrado su editorial de hoy a la estrategia política del PSOE y la gestión de Pedro Sánchez, abordando el polémico banquillo del partido y las acusaciones que rodean a su círculo más cercano. «Hagamos un repaso de la alineación del banquillo del presidente: Con el número uno Cerdán, con el dos, Ábalos, con el tres, Koldo, con el cuatro, su hermano, con el cinco, su esposa, con el seis, su candidato en Extremadura, con el siete, los fontaneros y con el número ocho, su fiscal general», ha dicho la presentadora quien, además está disfrutando de una estupenda racha en audiencias. La comunicadora de Mediaset también ha aprovechado para para criticar al Ejecutivo por centrar el relato de este jueves, 20 de noviembre, en el aniversario de la muerte de Franco.

Un día más, El programa de Ana Rosa ha comenzado con el habitual editorial de la presentadora, que en esta ocasión ha centrado su análisis en la estrategia política del PSOE y la gestión de Pedro Sánchez, abordando el polémico banquillo del partido y las acusaciones que rodean a su círculo más cercano.

Ana Rosa ha comenzado: «Buenos días. Sin duda, el PSOE es un partido con banquillo. Que imputan a un secretario de Organización, tengo otro en el banquillo para sustituirle. Que imputan a este otro, vuelvo a tirar de banquillo. Lo malo es que pasan de un banquillo a otro, de banquillo a banquillo. En el banquillo de Sánchez no cabe más gente. Hagamos un repaso de la alineación del banquillo del presidente: Con el número uno Cerdán, con el dos, Ábalos, con el tres, Koldo, con el cuatro, su hermano, con el cinco, su esposa, con el seis, su candidato en Extremadura, con el siete, los fontaneros y con el número ocho, su fiscal general».

Ana Rosa Quintana ha continuado: «El VAR del Tribunal Supremo ha hecho caso a los árbitros, que son la UCO y la Fiscalía, no seudosindicatos de extrema derecha. Y lo que ha visto el VAR del Supremo es que «El dream Team del 2%» aprovechó desde las primarias de Sánchez y su acceso a Ferraz hasta su entrada en Moncloa y más allá para cobrar mordidas de la mano del presidente, que ahora dice no saber nada de la gente que le acompañaba en el Peugeot rumbo al 2%. Por el camino Sánchez fue reclutando profesionales: Cerdán como arquitecto de la legislatura negociando cargos con el PNV para que apoyaran la moción de censura, el cuñado de Cerdán como albañil levantando él solo el puente del Quinto Centenario de Sevilla, Koldo como chófer y escolta de los avales de las primarias, Leire y Dolset como los Mario Bros de Ferraz arreglando la fontanería».

«Desde Moncloa señalan que Sánchez veía a Cerdán como un simple monje y a Ábalos como un disfrutón. Ahora sabemos que el exministro disfrutón cambió la agenda de Moncloa para hacer hueco en su viaje a Marruecos al monje saolín de Ferraz y conseguir comisiones. Hoy lo importante para el Gobierno es que es 20N y van a resucitar al dictador. Españoles, Franco ha vuelto», ha finalizado.