Adiós a la pintura tradicional: la idea sencilla que transforma tus paredes y ya está en España
Hay una idea sencilla que transformará por completo tus paredes y ya está en España, será mejor que nos despidamos de la pintura tradicional. Pintar la casa es algo que debemos hacer de forma recurrente para conseguir una casa en perfectas condiciones, casi como si fuera nueva. Permite realizar este correcto mantenimiento que de otra manera es cada vez más complicado de tener en mente. Estamos viviendo unos días en los que tocará estar muy pendientes de unas tendencias que avanzan a toda velocidad.
Sin duda alguna, tenemos por delante una serie de situaciones que pueden acabar siendo las que nos afectarán de lleno, en estos días que hasta la fecha no hubiéramos tenido en consideración. Son tiempos de poner sobre la mesa una pintura tradicional que parece que tiene los días o las horas contadas. Esta idea sencilla puede transformar por completo tus paredes por un precio que te costará creer. Lo mejor es que ya está en España y puede acabar siendo algo que necesites poner en práctica, ahora más que nunca y de forma totalmente continuada para que acabe siendo una realidad.
La pintura tradicional se despide por completo
Lo que hemos visto hasta la fecha como pintura más tradicional, vamos a despedirla por completo. Miramos a una serie de cambios destacados que van llegando a toda velocidad y lo hacen de tal manera que tocará hacer realidad algunos cambios importantes que serán esenciales en estos tiempos que tenemos por delante.
Esa pintura que da color y personalidad a nuestras paredes puede acabar siendo la antesala de algo más, de la mano de unos cambios que, sin duda alguna, acabarán marcando toda una nueva etapa estilística en nuestra casa. De tal forma que tocará prepararnos para un cambio radical que llegará de forma muy diferente.
Esta novedad nos hace despedirnos por completo de la pintura y darle la total bienvenida a una situación del todo inesperada que acabará marcando unos días que hasta la fecha no sabíamos que podríamos tener por delante. Esta casa decorada de tal forma que nos asegura lo que necesitamos, acabará siendo una realidad en breve.
La pintura de las paredes se despide tal y como la conocíamos para dar paso a un giro radical que hasta el momento nunca hubiéramos esperado. Son tiempos de aprovechar al máximo cada detalle decorativo que quizás nos acabará costando menos de lo esperado.
Hay una idea sencilla que está en España y transformará tus paredes
Volvemos al pasado para descubrir el futuro y lo hacemos renunciando a la forma que hasta ahora ha sido la elegida para darle vida a las paredes, la pintura tal y como la conocemos avanza para dar paso a las nuevas tendencias en decoración de paredes que debemos conocer.
Los expertos de Bigmago nos dan varias alternativas para cambiar por completo una pared sin necesidad de pintarla, es fácil y rápido, lo difícil es elegir la solución que más nos guste.
- Alternativas a pintar paredes: murales y papel pintado. Si te preguntas: cómo decorar mi cuarto sin pintar las paredes, el papel pintado y los murales pueden ser la solución que necesitas. Estas formas de decorar paredes sin pintar, en su versión contemporánea, ofrecen una amplia gama de motivos y colores que permiten personalizar un espacio adaptándolo totalmente a tus gustos. En función de tu estilo, puedes elegir entre papeles pintados y murales con motivos botánicos, murales de paisajes marítimos o montañosos, o incluso mapas del mundo. Con estos elementos puedes crear un espacio elegante y audaz, capaz de atraer todas las miradas. A diferencia de la pintura, las decoraciones de gran formato se instalan fácil y rápidamente, en especial si eliges un mural autoadhesivo, que básicamente se comporta como una pegatina de gran tamaño. La durabilidad, resistencia a los arañazos, decoloración y daños mecánicos son otras ventajas de optar por murales y papeles pintados. Te aseguran una duración prolongada, conservando todas sus cualidades, además de cubrir eficazmente cualquier irregularidad o imperfección de la pared.
- Cómo decorar una pared – revestimientos decorativos de piedra, ladrillo o madera. Si estás buscando ideas para poner en la pared, una opción interesante podría ser el uso de materiales naturales o sus imitaciones. La piedra decorativa es un recurso muy versátil: puedes cubrir con ella toda la pared o solo una sección. Este material se integra muy bien tanto en estilos austeros, como industriales, pero también puede añadir un toque de carácter a estancias con otros estilos decorativos. El ladrillo, otro material popular, aporta durabilidad y un excelente aislamiento acústico. Su apariencia rústica e industrial puede dar un giro audaz a los interiores. Si lo que buscas es crear un ambiente acogedor, la madera puede ser tu mejor aliada. Sin embargo, es importante recordar que decorar con materiales naturales auténticos puede ser una opción bastante costosa. Pero no te preocupes, hay formas de decorar la pared que son alternativas atractivas y más económicas: los papeles pintados y murales que imitan estos materiales pueden ser igual de efectivos para darle a tu espacio el toque que buscas.
- Decorar paredes sin pintar – una galería mural. Las galerías murales son sin duda una idea original para decorar una habitación. Con ellas podrás personalizar tu interior de forma interesante, eligiendo los motivos que mejor reflejen tu gusto. Las galerías de pared pueden ser una fuente de inspiración: adáptalas a tu estado de ánimo o a la estación del año. Según tus preferencias, la composición puede consistir en cuadros o carteles. Una galería de carteles en marcos aportará ligereza y modernidad a tu interior, mientras que una galería de cuadros hará que tu espacio sea más elegante. Es muy importante que la galería de pared esté bien pensada. Lo mejor es elegir un tema o un color que dé coherencia a toda la composición. Si no tienes experiencia en la decoración de interiores, es aconsejable que optes por unos conjuntos de posters para habitaciones, que consten de motivos perfectamente combinados.