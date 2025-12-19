Cómo separar el jamón serrano sin que se rompan las lonchas: el truco que usan todos los expertos

Hay un truco de los expertos que nos ayudan a separar el jamón serrano sin que se rompan las lonchas. Un detalle que puede ser esencial a la hora de presentar nuestros platos de la mejor manera posible. Necesitamos sumergirnos de lleno en una mezcla de sabores y de ingredientes que, sin duda alguna, acabaremos obteniendo. Un buen básico en nuestra cocina, un ingrediente que nunca puede faltar en ninguna masa y uno de los que más echamos de menos cuando estamos fuera es, el jamón serrano.

Podemos comprar una buena pata de jamón en el supermercado o, simplemente, ir a por él ya fileteado, con ciertos elementos que pueden acabar siendo los que marcarán esta comida especial que necesitamos poner en práctica. Es hora de conocer en primera persona lo que podemos hacer para comer ese jamón serrano de la mejor manera posible. Sin perder de vista un alimento que puede acabar siendo esencial en todos los sentidos. Este truco nos servirá para hacer realidad ese detalle que puede acabar siendo el que nos acompañará en estos días que tenemos por delante.

Este truco lo usan los expertos

Comer un buen jamón no tiene que estar reñido con esas lonchas que pueden caerse por momentos. Con la comodidad que nos dan tenerlas listas y preparadas para comer, eso sí, con un plástico que nos obliga a invertir un tiempo en hacer realidad el sueño de comerse una loncha entera.

No es fácil separarlas del plástico, como tampoco lo es, obtener este plus de sabor que queremos descubrir con la ayuda de algunos elementos que, sin duda alguna, acabarán siendo claves. Habrá llegado ese momento de poner sobre la mesa algunos cambios que serán esenciales en este momento.

Ha llegado la hora de apostar claramente por un cambio de tendencia que será el que mejor se adaptará a nuestras necesidades, en este proceso para ver llegar una manera de sacar el jamón en lonchas enteras. Un abrir y cerrar de ojos que podemos empezar a visualizar de una forma que quizás nos tocará conocer en estos tiempos que corren.

El éxito de los profesionales que nos sirven una loncha entera de jamón es algo que quizás hasta la fecha desconocíamos. Este simple detalle o truco que usan a diario, puede cambiarlo todo. Es cuestión de ponernos manos a la obra con ello.

Sin que se rompan las lonchas puedes separar el jamón

La manera de tratar con esta materia prima que puede cambiarlo todo es esencial, vamos a conseguir obtener un buen aliado de los cambios o de una situación del todo inesperada, con este detalle que, sin duda alguna, deberemos tener en consideración.

Tal y como nos explican los expertos de Jamónpurodebellota: «Sabemos que los loncheados ibéricos son uno de vuestros productos favoritos porque permiten disfrutar del jamón en pequeños y perfectos bocados. Sin embargo, algunos de vosotros nos habéis preguntado cómo separar el jamón lonchado y envasado al vacío para que las lonchas no se rompan y queden igual de estupendas en el plato. Lo cierto es que esto tiene truco, pero es un truco muy fácil de hacer. Como ya explicamos en el post «Disfrutar del jamón ibérico loncheado a cuchillo«, los loncheados deben conservarse en lugares frescos donde no les vaya a dar el sol. Si creéis que esto no será posible en ningún lugar de la casa, también podéis optar por guardarlo en la nevera. Eso sí, si elegís esta opción, es importante sacarlo de la nevera media hora antes de ser consumido para dejarlo atemperar. La temperatura es fundamental para poder despegar las lonchas de jamón con facilidad y sin que se rompan. Al llegar a su temperatura de consumo (es decir, cuando esté un tiempo fuera de la nevera), volverán a aparecer sus aceites característicos, lo que facilitará en gran medida su separación. Debes tener paciencia y cuando veas que la primera loncha se puede separar fácilmente, ese será el momento».

Siguiendo con la misma explicación: «Es recomendable que lo planifiques o que si te viene una visita sorpresa, al menos cuentes con un margen de una media hora desde que lo sacas de la nevera. Ese tiempo también ayudará a que podáis disfrutar de todas sus propiedades organolépticas: aroma, sabor, textura, etc. El truco, como ves, está en la temperatura y en la paciencia. Verás como es prácticamente imposible separar las lonchas recién sacado de la nevera. Pero además de eso, te aconsejamos también que una vez puestas en el plato, dejéis pasar unos 10 minutos para que pierdan ese contacto con el plástico y se aireen. Pasado ese tiempo, el jamón ibérico ya estará listo para ser consumido y disfrutado. Es un aperitivo o un acompañante genial que nunca falla».