La ley habla claro y confirma lo que te puede pasar si atropellas a un peatón que cruza un semáforo en rojo

Atropellar un peatón que cruza un semáforo en rojo es algo que puede pasar, ante lo cual la ley habla claro. Nadie está a salvo de tener un accidente, aunque estemos atentos a la carretera, tengamos todo en regla y estemos respetando al máximo cada uno de los elementos que tenemos por delante. El futuro y los accidentes son algo que nadie puede saber si se van a producir, son segundos los que se tarda en tener un accidente que puede cambiarnos la vida por completo.

Sin duda alguna, habrá llegado el momento de apostar claramente por un cambio que puede ser esencial en estos días que hasta la fecha desconocíamos. La ley nos ayuda a pasar por un cambio de tendencia que puede acabar siendo lo que nos acompañará en unos días en los que todo puede ser posible. Si tenemos la mala suerte de atropellar un peatón, deberemos enfrentarnos a un proceso para el que la ley tiene una serie de normas. Aunque sea el propio peatón el que se ha saltado una norma, no deja de ser el elemento más débil.

Cruza un semáforo en rojo un peatón

Como peatones hay unas normas que se deben respetar por nuestra seguridad y las de los demás. Por lo que, habrá llegado el momento de apostar claramente por un cambio que puede acabar siendo lo que nos acompañará en estos días que hasta la fecha no sabíamos.

Los colores de estos semáforos que vemos a diario pueden acabar siendo lo que nos ha dado algunos detalles que hay que respetar. El color del semáforo puede darnos algunas peculiaridades que tocará tener en mente, será el momento de conocer qué podemos hacer y conseguir con la ayuda de un detalle que puede ser clave, antes que nada.

Los semáforos tienen como peculiaridad que estemos pendientes de una serie de detalles que pueden acabar siendo los que nos acompañarán en estas jornadas en las que cada detalle puede ser el que nos haga convivir con total seguridad. Es hora de saber qué es lo que pasa cuando no respetamos algo que regula el tránsito y nos sirve para mantener una convivencia y seguridad en la carretera.

Un peatón que se salta un semáforo en rojo se expone a hacerse daño a sí mismo y de intentar crear un plus de buenas sensaciones en estos días que tenemos por delante y que serán claves.

Esto es lo que dice la ley si atropellas un peatón que cruza en rojo

Cruzar en rojo es algo que puede pasar ante un despiste o tener más prisa de lo que nos imaginaríamos. Es hora de saber algunos detalles que pueden acabar siendo los que nos marcarán en estos días en los que todo puede acabar siendo posible, nos guste o no, es un accidente que puede acabar siendo lo que nos acompañará en estos días.

Los expertos de Mapfre nos explican en su blog que: «Aunque lo más común es que los siniestros de tráfico sean causados por vehículos, también puede tener lugar un accidente causado por un peatón. En estos casos, el viandante es al mismo tiempo el principal perjudicado y el responsable del incidente. Aunque no lo parezca, esta situación suele ser bastante recurrente en el sector de la siniestralidad vial y sucede cuando un vehículo atropella a una persona que va caminando y comete alguna infracción que origina el choque, como por ejemplo cruzar una vía sin utilizar los pasos de cebra o cuando el semáforo está con el símbolo del peatón en rojo. Cuando en un accidente resulta un peatón atropellado es muy importante determinar si la responsabilidad es del mismo o si el conductor también tiene parte de culpa. Para ello, es necesario comprobar si ha existido algún tipo de negligencia en los movimientos de la víctima, así como si el vehículo circulaba de acuerdo a las normas de la vía. En el supuesto de que se demuestre que el siniestro ha ocurrido por una falta exclusiva del transeúnte, no cabe duda en relación a quién debe pagar los daños ocasionados».

Siguiendo con la misma explicación: «Para que el peatón asuma la indemnización correspondiente es preciso que el conductor del coche esté exento totalmente de responsabilidad. Esta circunstancia solo se produce cuando el peatón hubiera realizado alguna acción de tal magnitud que el atropello sea una consecuencia altamente probable. Dada la entidad de su conducta, no se puede reprochar nada al usuario que conducía. Cuando el siniestro ocurre de este modo, tanto el conductor como la compañía de seguros están exentos de abonar la indemnización por daños que haya sufrido el viandante. Dado que las lesiones se deben a una infracción propia, él mismo debe asumir todos los gastos de la recuperación. Además, el peatón también está obligado a compensar al conductor por los daños que se hayan causado en su persona y en el vehículo como consecuencia del atropello.

Pese a que el conductor dispone del seguro obligatorio de responsabilidad civil, normalmente ya incluido en la póliza de coche a medida, este no aplica dado que la única causa del accidente es la conducta negligente del peatón que es atropellado. Según el Real Decreto Legislativo 8/2004 por el que se aprueba el texto refundido de la Ley sobre responsabilidad civil y seguro en la circulación de vehículos a motor, en su artículo 1 se establece lo siguiente».