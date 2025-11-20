Horóscopo de hoy, jueves 20 noviembre: la predicción para tu signo del zodiaco

¿Quieres saber qué te depara el horóscopo para este jueves 20 de noviembre? Puede que pensar en el fin de semana que se acerca, te anime y te de energía, pero lo cierto es que ese movimiento interno que sientes, nada tiene que ver con los planes en los que estés pensando. La luna nueva en Sagitario es la culpable de que te estés replanteando muchas cosas. Tienes nervios y algo de ilusión e incluso duda, pero es normal. Todos los signos parecen alterados por la influencia lunar.

Puede que el amor sea la parcela tal vez más alterada en lo que respecta a signos del zodiaco y este jueves. Algunos querrán hablar, mientras otros poner orden en sus sentimientos. Por otro lado, el trabajo vendrá marcado por un día de mantener la calma y la mente fría. Y con el dinero, será mejor no dejarse llevar por impulsos. La emoción en este caso puede que sea la peor consejera de todas. En general, parece un jueves cualquier pero no lo es, lo que decidas en este día (o lo que no), marcará el ritmo de lo que está por llegar. Conozcamos entonces, con detalle, todas las predicciones del horóscopo, signo a signo, para este jueves 20 de noviembre.

Aries

Aries comenzarás este jueves con prisas por hacer de todo, pero lo cierto es que es mejor ir paso a paso. Si tienes pareja, sabes que hay conversaciones pendientes que debes tener. En cuanto a los que estáis solteros, debes estar alerta porque alguien te ronda y podría ser una agradable sorpresa. En cuanto al trabajo debes canalizar la energía para llegar a todo. Y en el dinero, cuidado con decir sí a una compra compulsiva porque te arrepentirás.

Tauro

Los Tauro vais a tener un sentimiento de poner orden que os moverá todo el día. Si tienes pareja tal vez te sientas un poco distanciado pero una cena juntos lo arreglará. Los solteros tienen energía baja en el amor, aunque sabes que todo llega, paciencia. Tu determinación será además tu mejor aliado para enfrentar el día en lo laboral, mientras que en lo económico, recibirás noticias sobre un gasto que debes afrontar y que esperabas de algún modo. Llega el momento de asumirlo.

Géminis

Géminis, sientes que todo a tu alrededor se mueve de forma rápida. La Luna te está agitando pero no debes tener prisa. Tanto si estás en pareja o soltero, será bueno que dediques el tiempo de hoy a ti mismo primero y luego lo demás. En el trabajo igual, céntrate en tus proyectos para tener un día tranquilo, lejos de conflictos. En cuanto al dinero, revisa bien las cuentas. Llegan gastos que no esperabas.

Cáncer

Estás más cansado de lo habitual, Cáncer, y no sólo en lo físico. Llevas semanas esforzándote de modo que llega el momento de descansar un poco. En pareja, mejor que hables sin rodeos. Si estás soltero, te cuesta confiar y es algo bueno, porque no estás en tu momento de más suerte para encontrar el amor. En el trabajo, pide ayuda si hace falta. Y en el dinero, todo tranquilo, aunque no prometas más de lo que puedas cumplir.

Leo

Hoy vuelves a sentirte con chispa, Leo. Te llenas de energía y se nota que pasas por un buen momento. Si estás en pareja, tendrás ganas de planes juntos. Si estás soltero, tu magnetismo te hace atractivo para mucha más gente de lo normal. En el trabajo, es buen momento para mostrar tus ideas. Y en el dinero, si te apetece un pequeño capricho ha llegado el momento de dártelo.

Virgo

Tu mente no para Virgo, y eso a veces te enreda más de la cuenta. En pareja, algo se repite y te cansa; mejor hablar sin buscar la perfección. Si estás soltero, observas antes de confiar, y haces bien. En el trabajo, destacas en los detalles. En el dinero, revisa todo antes de firmar o aceptar algo que parezca demasiado fácil.

Libra

Esta Luna te invita a soltar apariencias, Libra. Quieres algo más real, más sincero. En pareja, hay cosas que necesitan aire nuevo; si estás soltero, alguien podría llamar tu atención por su forma de pensar más que por su físico. En el trabajo, deja salir esa idea que llevas tiempo guardando. Y en el dinero, llega un alivio, una buena noticia o un ingreso que te saca una sonrisa.

Escorpio

Día intenso, Escorpio, y tú lo sabes. No te apetece aguantar tonterías, y está bien. En pareja, mejor no forzar conversaciones si no tienes el ánimo. Si estás soltero, prefieres observar y medir. En el trabajo, sacas adelante lo que otros no pueden, y eso se nota. En el dinero, toca cortar lo que sobra: ese gasto que arrastras ya puede irse.

Sagitario

La Luna Nueva está en tu signo, y eso se nota. Sientes ganas de empezar algo nuevo, distinto, que sobre todo sea tuyo. En pareja, surgen planes que rompen la rutina. Si estás soltero, hay chispa, aventura y alguna sorpresa. En el trabajo, replanteas objetivos y te sientes más tú que hace semanas. En el dinero, revisa prioridades y pon orden: es momento de limpieza total.

Capricornio

Quieres tenerlo todo bajo control, pero hay algo dentro que se mueve, Capricornio. En pareja, la rutina pesa, aunque evitas discutir. Si estás soltero, una charla puede remover emociones viejas. En el trabajo, avanza si confías y delegas. En lo económico, revisa gastos fijos: hay margen para ajustar sin renunciar a lo importante.

Acuario

Esta Luna te impulsa a mirar hacia adelante. Si estás en pareja, podría haber una charla seria sobre el futuro. Si estás soltero, te atraen las personas auténticas, las que no necesitan aparentar. En el trabajo, llegan ideas nuevas que podrían abrirte caminos. Y en el dinero, una propuesta o ingreso inesperado te anima el día.

Piscis

Día sensible, Piscis. En pareja, podrías estar más emocional y tomarte algo demasiado a pecho. Si estás soltero, el cuerpo te pide calma antes de empezar algo nuevo. En el trabajo, cierra lo pendiente y evita distraerte. En el dinero, nada grave, pero mejor no tocar los ahorros todavía. Paciencia.