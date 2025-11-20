El calendario de los bancos que adelantan la paga extra de Navidad de 2025: la tabla completa

Ahora que estamos casi a punto de acabar el mes de noviembre, muchos trabajadores ya piensan en la que será su segunda paga extra del año prevista para el mes de diciembre. Una paga que eso sí, se concede a quien tiene una nómina que se divide en 14 pagas. Algo que también se da para los pensionistas , aunque lo cierto es que para ellos el cobro se adelanta. De hecho, antes de que llegue el final de este mes, muchos pensionistas ya tendrán su paga extra de Navidad ingresada pero la fecha exacta dependerá del banco.

Y es que aunque la paga extra de Navidad de las pensiones se adelanta cada año desde hace tiempo, lo cierto es que no todos los bancos siguen el mismo calendario. Hay entidades que prefieren adelantar el ingreso para facilitar la planificación económica de sus clientes, mientras que otras mantienen la fecha que corresponde según la normativa. Esa mezcla hace que, en la práctica, algunos pensionistas cobren casi una semana antes que otros. Es importante entonces, revisar con antelación en qué día realizará el abono tu entidad. Pero, ¿cuándo ingresa cada banco la pensión y la paga extra de Navidad en noviembre de 2025? La tabla ya está definida y, como verás, hay diferencias notables entre unas entidades y otras. Tres bancos se adelantan al día 21, mientras que la mayoría mantiene el ingreso durante los días 24 y 25.

Tabla completa del pago de la paga extra de Navidad 2025

A continuación puedes consultar el calendario orientativo que seguirán los principales bancos en noviembre de 2025. Incluye la mensualidad y la paga extraordinaria de Navidad para quienes tengan derecho a ella. Es decir, que los pensionistas verán un cobro doble aunque dependiendo de su banco es posible que lo tengan en nada mientras que otros no lo verán hasta la próxima semana.

Tabla de bancos y fechas de abono (noviembre 2025):

Unicaja – 21 de noviembre

– 21 de noviembre Bankinter – 21 de noviembre

– 21 de noviembre Caja de Ingenieros – 21 de noviembre

– 21 de noviembre CaixaBank – 24 de noviembre

– 24 de noviembre Santander – 24 de noviembre

– 24 de noviembre BBVA – 25 de noviembre

– 25 de noviembre Ibercaja – 25 de noviembre

– 25 de noviembre Banco Sabadell – 25 de noviembre

– 25 de noviembre Kutxabank – 25 de noviembre

– 25 de noviembre ING – 25 de noviembre

– 25 de noviembre Abanca – 25 de noviembre

– 25 de noviembre Cajamar – 25 de noviembre

Es importante tener en cuenta que Abanca cuenta con condiciones que no si no se cumplen, hace que el ingreso se pase al último día hábil del mes, el viernes 28 de noviembre y por otro lado, Cajamar señala que el anticipo del día 25 solo se aplica si el cliente lo ha solicitado previamente.

Como ves, tres bancos adelantan el pago a mañana viernes 21, lo que permite contar con el dinero antes del tramo fuerte de gastos del mes. La mayor parte de entidades, sin embargo, mantiene el pago entre el lunes 24 y el martes 25, fechas habituales cuando no hay festivos que modifiquen el ritmo administrativo.

Quién cobra la paga extra de Navidad y por qué llega en noviembre

La paga extraordinaria de Navidad forma parte del sistema de 14 pagas de la Seguridad Social. Se abona junto con la mensualidad ordinaria de noviembre a todos los pensionistas que tengan reconocida la prestación en ese momento. No hay trámites adicionales: si la pensión está activa, la paga extra llega de forma automática.

La normativa marca que el pago debe realizarse a partir del primer día hábil del mes, pero la banca lleva años adelantando estas fechas por motivos de comodidad para los clientes. En 2025, al no coincidir con festivos, casi todas las entidades mantienen el 24 y el 25 como referencia, aunque las que adelantan al 21 permiten disponer del dinero con algo más de margen para afrontar gastos de final de mes o compras navideñas anticipadas.

Por eso es importante revisar el calendario concreto de tu banco, especialmente si tienes domiciliados recibos o pagos automáticos. Unos días de diferencia pueden cambiar el orden de cargos y evitar más de un susto.

Requisitos para anticipar la pensión en Abanca y Cajamar

Como mencionamos, no todos los bancos adelantan el ingreso de forma automática. En algunos casos hay que cumplir una serie de condiciones o solicitar el anticipo expresamente. Estas son las dos entidades donde conviene prestarle atención:

Abanca

Para optar al pago adelantado es necesario cumplir dos requisitos:

No realizar reintegros en ventanilla por importes inferiores a 1.000 euros entre los días 25 y 3 de cada mes.

Disponer de tarjeta de débito asociada a la cuenta.

Si no se cumplen estas condiciones, la paga (incluida la extra) se abona el último día hábil del mes, que este año será el viernes 28 de noviembre.

Cajamar

En Cajamar, el ingreso del día 25 solo se aplica a quienes hayan solicitado previamente el anticipo. Este servicio puede activarse por un periodo de 12 mensualidades mediante un acuerdo en la oficina, y una vez firmado se mantiene sin necesidad de renovarlo cada mes.

Si no tienes claro si lo tienes activo, lo más rápido es consultarlo en la banca digital o llamar a tu oficina. Así sabrás con exactitud cuándo estará disponible tu pensión y la paga extra de Navidad.