Adiós al bidet tradicional: su sustituto ya está en España y es más práctico y moderno

Durante décadas, el bidet fue un elemento indispensable en los hogares, pero su reinado en los baños parece haber llegado a su fin. Cada vez más familias están optando por una alternativa que combina diseño, funcionalidad y sostenibilidad: la ducha higiénica o ducha lateral, un tubo flexible y un cabezal cromado que apenas ocupa espacio, pero cumple la misma función que el bidet tradicional.

La ducha higiénica no es un invento reciente; ya está plenamente asentada en países como Japón o Marruecos, pero en España su popularidad empezó a crecer en 2023 en línea con el auge del diseño minimalista y el espacio cada vez más limitado en las viviendas. Hoy en día, los baños rara vez tienen más de cuatro o cinco metros cuadrados, y el bidet ya no tiene cabida.

El sustituto del bidet en los baños modernos

El funcionamiento de estas duchas es simple pero eficaz. Se trata de un pequeño rociador conectado al suministro de agua del inodoro o del lavabo, que permite realizar una limpieza íntima Basta con presionar una palanca o botón para dirigir el chorro. A diferencia del bidet, que requiere levantarse y girarse, la ducha higiénica puede usarse directamente sentado en el inodoro, ofreciendo una comodidad difícil de igualar.

Además, su mantenimiento es mínimo: no requiere desagüe propio, no acumula cal ni bacterias, y se puede instalar en menos de una hora. Más allá de la funcionalidad, el diseño es otro de los motivos por los que este accesorio está arrasando. Los nuevos modelos apuestan por líneas finas, acabados metálicos y estilos que combinan con cualquier grifería.

«La estética es fundamental. El bidet rompía la armonía visual del baño, mientras que la ducha lateral se integra de forma natural junto al inodoro, sin restar espacio ni estilo», comentan los expertos.

Un aliado para la sostenibilidad

Por otro lado, el uso de una ducha higiénica reduce considerablemente el consumo de papel higiénico, lo que tiene un impacto directo en el medio ambiente.

Según datos de Aspapel, «cada español consume al año unos 157 kilos de papel y cartón de todo tipo (19 menos que la media europea), gastamos 16 kilos de papel higiénico por persona, dos más que el promedio de nuestros vecinos. En un país desarrollado, de media cada persona emplea cuarenta rollos anuales, y se calcula que el 20% de esa cifra se desperdicia. Es decir, por cada 140 personas aproximadamente se derrocha una tonelada de papel al año o, lo que es lo mismo, alrededor de cincuenta árboles. En una población como la española, el exceso de consumo de papel higiénico supone la tala innecesaria de 16.000 de árboles al año», recoge DKV.

Instalación sencilla

Una de las grandes ventajas de este sistema es su facilidad de instalación. No requiere romper azulejos ni levantar el suelo, ya que se puede conectar al suministro de agua.

Los fontaneros afirman que, en la mayoría de los casos, la instalación se puede realizar en menos de una hora y con un coste que ronda los 80 a 150 euros, dependiendo del modelo y los acabados.

Incluso existen modelos más modernos que integran el rociador directamente en el inodoro, ofreciendo un sistema de limpieza automática, con control remoto y secado por aire, al más puro estilo japonés.

España está viviendo una transformación silenciosa en sus hogares. Lo que comenzó como una tendencia de diseño se ha convertido en una cuestión de comodidad y sostenibilidad. Los expertos coinciden en que el bidet desaparecerá por completo en menos de una década. «Hoy el 90% de los pisos nuevos ya no tienen bidet. En su lugar, los compradores piden un inodoro con ducha higiénica o un espacio más amplio para almacenaje». En un momento en que la sostenibilidad, el diseño y el bienestar personal marcan tendencia, la ducha higiénica se ha consolidado como el sustituto del bidet.

«El baño del futuro será más limpio, más ecológico y más inteligente. La tecnología está cambiando por completo nuestra manera de entender la higiene personal. Cada detalle cuenta: desde sistemas de ahorro de agua hasta sensores que ajustan la temperatura automáticamente y funciones de autolimpieza. La ducha higiénica es solo el principio de un cambio más amplio, donde la comodidad, la sostenibilidad y la eficiencia se combinan para crear un espacio funcional y moderno».