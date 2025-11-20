Ayuso celebra la condena del fiscal general «como un éxito sin precedentes de la democracia»

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha reaccionado este jueves al fallo del Tribunal Supremo, que ha condenado al fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, a dos años de inhabilitación por un delito de revelación de secretos contra su pareja, Alberto González Amador. La jefa del Ejecutivo regional ha señalado al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, por su defensa al fiscal y ha destacado, dentro de este «éxito sin precedentes para la democracia», que «hoy todo el mundo sabe lo que está pasando en España».

En un mensaje publicado en las redes sociales y que ha compartido también en inglés, Díaz Ayuso ha subrayado que «toda la prensa internacional recoge el fallo del Supremo», alegando que «no se concibe en una democracia libre utilizar los medios del Estado para hacer política delinquiendo, y todo a costa de un particular», su novio, González Amador.

«En ese banquillo, según Sánchez, se sentaba él mismo», ha resaltado, señalando al presidente del Gobierno. «Hoy el mundo sabe lo que está pasando en España», ha zanjado la presidenta de la Comunidad de Madrid, como reacción a la condena a García Ortiz.

Fuentes próximas a la presidenta de la Comunidad de Madrid, que comparecerá el viernes en una declaración institucional al respecto, aseguran que Ayuso está satisfecha con el fallo y que se trata de un «éxito sin precedentes» de la democracia, ya que un español «ha vencido al aparato del Estado que ha ido contra él simplemente por su relación personal con ella». Asimismo, se destaca que «se han revelado secretos de un ciudadano» y la Justicia ha imperado en España.

El fiscal general, condenado

Álvaro García Ortiz ha sido condenado por el Tribunal Supremo a dos años de inhabilitación por un delito de revelación de secretos contra el novio de Isabel Díaz Ayuso. El fiscal general del Estado tendrá que indemnizar con indemnizar con 10.000 euros por daños morales a Alberto González Amador y tendrá que pagar, aparte, una multa de 7.200 euros. Al ser condenado, también tendrá que cargar con las costas del juicio, incluyendo las de la acusación particular.