Grupo Iberia, que integra las aerolíneas Iberia, Iberia Express y Air Nostrum, asegura que ha superado un «récord de conectividad» este verano con más de 34.000 vuelos durante la temporada vacacional, según un comunicado emitido este domingo. En concreto, entre el 27 de junio y el 31 de agosto, la compañía asegura que ha registrado una «intensa actividad operativa».

En ese sentido, Iberia ha operado un total de 34.259 vuelos y más de seis millones de asientos a la venta, «consolidando su papel como uno de los principales actores de la conectividad aérea nacional e internacional en España».

De todos estos vuelos, 4.560 han sido de largo radio, mientras que más de 29.500 se han concentrado en rutas de corto y medio radio. El aeropuerto de Adolfo Suárez Madrid Barajas ha sido el principal punto de partida, con cerca de 17.191 vuelos programados desde la capital.

El director de producción de Iberia, Ramiro Sequeira, ha señalado que este verano han alcanzado «cifras históricas en su operativa, reflejo del firme compromiso de Iberia con la mejora de la conectividad aérea y la experiencia del cliente, siempre garantizando la máxima efectividad y seguridad en cada vuelo».

Récord de vuelos de Iberia

«Este logro no habría sido posible sin el esfuerzo incansable, la profesionalidad y la dedicación de todos los que forman parte de Iberia, a quienes quiero agradecer profundamente su labor durante estos meses de máxima actividad», ha añadido.

Por otro lado, la aerolínea ha afirmado que esta operativa coincide con una temporada de verano en la que ha puesto a la venta un número «récord de asientos».

En Hispanoamerica, la compañía española ha registrado un «nuevo hito», superando incluso las cifras del año anterior, con 3,2 millones de asientos ofertados entre ambas regiones, lo que representa un 4% más que en 2024 y se traduce en más de 300 vuelos semanales.

En el caso de Estados Unidos, Iberia ha operado 140 vuelos semanales, un 14% más que el verano anterior, y ha puesto en el mercado un total de 1,1 millones de asientos. De su lado, en el corto y medio radio, Iberia ha centrado su crecimiento en sus principales mercados europeos, especialmente Francia e Italia.

Por otro lado, ha regresado a sus destinos de verano más demandados, como Catania, Olbia, Cagliari y Palermo en Italia; Dubrovnik, Zagreb y Split en Croacia; Santorini, Mikonos y Corfú en Grecia, así como Liubliana y Tirana en Europa del Este.

Además de la programación regular, el Grupo Iberia ha reforzado su operativa con vuelos chárter, sobre todo durante los fines de semana y los dos puentes del verano.

En total, se han añadido más de 160 vuelos chárter, muchos de ellos destinados a dar soporte logístico a compañías de cruceros, conectando con puertos clave del Mediterráneo y Europa.

Entre los destinos atendidos por estos vuelos chárter se encuentran Hamburgo, Atenas, Catania, Bari, Venecia, Skopje, Trieste y Estambul, ampliando así la oferta del grupo y respondiendo a la demanda de los clientes.

Igualmente, los clientes de la empresa han apostado por los destinos de playa en España, con especial protagonismo de Barcelona, Gran Canaria, Tenerife, Palma de Mallorca e Ibiza.

En Europa, las ciudades más visitadas han sido Londres, París y Roma, mientras que en Hispanoamérica destacan Bogotá y Ciudad de México como los favoritos.