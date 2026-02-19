Colas en Mercadona por el ‘lip combo’ definitivo: un 2 en 1 viral que no te vas a quitar

Muchos son los productos de belleza y maquillaje que se esconden en los pasillos de belleza de Mercadonay normalmente siempre hay uno que destaca por encima de los demás ya que se hace viral en redes y todo el munod desea tenerlo. Es el caso ahora del nuevo dúo de labios Perfect Lips que se ha convertido en ese imprescindible que muchas están buscando incluso antes de que llegue a todas las tiendas de la cadena valenciana. Y el porqué del éxito de este producto es porque parte de una idea es sencilla que consiste en unir en un mismo envase lo que normalmente llevamos por separado en el neceser.

La propuesta de Deliplus no es sólo práctica. También responde a esa tendencia de reducir pasos sin renunciar a un acabado pulido. Quien lo prueba repite porque el resultado es limpio, definido y muy cómodo para el día a día. Además, el precio acompaña, algo que siempre ayuda cuando un producto empieza a hacerse viral. A medida que más usuarios lo enseñan en TikTok o Instagram, el interés crece. Es ese tipo de producto que te resuelve un maquillaje rápido antes de salir de casa, pero también funciona para un look más trabajado. Por eso no sorprende que este lip duo de Mercadona haya empezado a agotarse en algunas tiendas. Y eso que acaba de llegar. Disponible en dos colores y a un precio de 5 euros, te ofrecemos ahora todos los detalles de este lip duo.

Colas en Mercadona por el ‘lip combo’ definitivo

Lo que Mercadona ha lanzado con este lip combo para los labios es, básicamente, la solución a un gesto que todas hacemos: perfilar y aplicar labial. Perfect Lips que es como se llama el producto, une ambos pasos en un único stick doble, con labial cremoso por un lado y perfilador retráctil por el otro, ambos en el mismo tono para evitar diferencias de color. La marca lo plantea como un producto pensado para definir, corregir e hidratar, sin necesidad de llevar dos artículos distintos encima.

La parte del perfilador tiene una mina fina que permite marcar el contorno con precisión y, si se quiere, difuminar ligeramente hacia dentro para dar más volumen óptico. El labial, más cremoso, aporta color y una sensación hidratante que resulta muy cómoda incluso si los labios están secos. Y aquí está uno de sus puntos fuertes: el acabado queda uniforme, sin cortes ni zonas parcheadas, algo que no todos los dúos consiguen.

Tonos disponibles y por qué se ha vuelto viral

Mercadona ha apostado por dos tonos que rara vez fallan. Por un lado, el 01 rojo, un clásico que funciona para cualquier ocasión, y por otro el 02 nude, perfecto para quienes prefieren un resultado más natural. (Algunos establecimientos lo están recibiendo etiquetado como nude y rosa, aunque corresponden a la misma gama de tonos suaves).

La viralidad tiene explicación. Para muchas usuarias, el hecho de que el perfilador no necesite sacapuntas y que el labial salga al girar la base lo hace extremadamente cómodo. Se abre, se aplica y se guarda. Nada más. A esto se suma que el precio se mantiene en 5 euros, muy por debajo de lo que suelen costar los lip combos similares de otras marcas.

En redes abundan comentarios destacando su duración, lo bien que se integra el color entre perfilador y labial, y lo práctico que es llevarlo en el bolso sin cargar con dos productos. Esa sensación de que se trata de un producto que siempre viene bien es lo que lo está convirtiendo en un pequeño fenómeno.

Cómo se aplica para un resultado perfecto

Aunque el producto funciona bien incluso sin técnica, hay un pequeño ritual que marca la diferencia. Primero conviene exfoliar suavemente los labios y aplicar bálsamo o aceite para hidratarlos. Una vez preparados, se traza el contorno con el perfilador y se difumina un poco hacia el interior para evitar un borde demasiado rígido.

Después se aplica el labial desde el centro hacia los extremos, siguiendo la forma del labio. La textura se funde con facilidad, así que no hace falta trabajarla demasiado. Si se busca un acabado más jugoso, basta con añadir un toque de gloss en el centro. La combinación permanece estable durante horas sin sensación pesada.

Precio y disponibilidad

El nuevo Perfect Lips de Deliplus está disponible por 5 euros, un importe que explica buena parte del entusiasmo que ha generado. Mercadona lo ha lanzado primero en algunas tiendas y en otras irá llegando progresivamente, algo habitual con los productos virales de la cadena. Si te interesa, conviene echar un vistazo cada vez que pases por la zona de perfumería porque algunos tonos se están agotando rápido.