La jornada 27 de la Premier League: a qué hora son y dónde ver en directo desde España todos los partidos por TV

La jornada 27 de la Premier League se presenta con diez auténticos partidazos que ningún aficionado del campeonato inglés quiere perderse. El Manchester United sigue con su escalada, el Arsenal defiende el liderato, el City y el Aston Villa de Guardiola y de Emery siguen la estela de unos gunners que se medirán en un derbi londinense al Tottenham en el campo de los Spurs. Te contamos la fecha, horario y canal de televisión de todos los partidos del fin de semana.

Aston Villa – Leeds

La jornada 27 de la Premier League se abrirá este sábado 21 de febrero a las 16:00 horas, una menos en las Islas Canarias, con un apasionante duelo que protagonizarán el Aston Villa y el Leeds y que se podrá ver en directo por televisión desde España a través de Dazn. El equipo dirigido por Unai Emery sigue tercero y se empieza a distanciar del Arsenal, pero seguirá luchando para dar la sorpresa y llegar a las últimas fechas del campeonato peleando por el trofeo del campeonato británico.

Brentford – Brighton

A la misma hora, a las 16:00, de este sábado 21 de febrero se jugará otro auténtico partidazo en esta jornada 27 de la Premier League. El Brentford recibe al Brighton en un choque que se podrá ver por TV en directo mediante el canal de Dazn. Los locales siguen luchando por estar en competiciones europeas el próximo curso, mientras que Las Gaviotas intentarán dar la sorpresa a domicilio para acercarse a ese objetivo que es el de salvar la categoría.

Chelsea – Burnley

El último encuentro que arrancará a las 16:00 horas (horario peninsular) este sábado 21 de febrero será un emocionante Chelsea – Burnley. El conjunto blue está metido de lleno en la lucha por la cuarta plaza con Liverpool o Manchester United y es por eso que no puede fallar en su casa. Por su parte, el Burnley está en puestos de descenso y parece poco probable que pueda sacar algo positivo de Stamford Bridge, pero en la Premier League todo puede suceder y habrá que verlo por televisión por Dazn para saber qué ocurre finalmente.

West Ham – Bournemouth

El West Ham y el Bournemouth se citan en Londres este sábado 21 de febrero a las 18:30 horas en lo que será, sin duda, uno de los encuentros más especiales de la jornada 27 de la Premier League. El conjunto londinense, con esa ya dupla famosa formada por Nuno Espirito Santo y Paco Jémez, está remontando el vuelo y sigue soñando con la salvación y para eso tendrá que imponerse al conjunto dirigido por Andoni Iraola, que está en la mitad de la tabla en tierra de nadie.

Manchester City – Newcastle

El último partido del sábado 21 de febrero en la Premier League arrancará a las 21:00 horas y se podrá ver en directo y en vivo online mediante la plataforma de Dazn. El Etihad Stadium acoge este emocionante Manchester City – Newcastle en el que dos equipos de la Champions League se ponen a prueba. Los de Pep Guardiola quieren seguir la estela del Arsenal y no podrán fallar, mientras que Las Urracas están en la mitad de la tabla sin pelear por puestos europeos.

Nottingham Forest – Liverpool

El domingo 22 de febrero volverán los partidos de esta jornada 27 de la Premier League. A las 15:00 horas tendremos varios y uno de ellos será el Nottingham Forest – Liverpool, donde los locales, que están coqueteando con el descenso, esperan dar la sorpresa. Por su parte, los reds están necesitados de los tres puntos, ya que van sextos y están empezando a correr serio peligro de no estar en la próxima edición de la Champions League. Este choque será retransmitido por televisión en directo a través de Dazn.

Crystal Palace – Wolverhampton

A las 15:00 horas del domingo 22 de febrero también habrá otro buen partido en esta jornada 27 de la Premier League que se podrá seguir por TV en vivo online y en streaming mediante Dazn. El Crystal Palace, que está en tierra de nadie pero con la esperanza de sellar la salvación lo antes posible, recibe en la capital de Inglaterra al colista, al Wolverhamtpon. Los Lobos sólo han conseguido ganar un partido y empiezan ya con una racha imparable o empezarán a despedirse de la máxima categoría del fútbol inglés.

Sunderland – Fulham

El Sunderland y el Fulham se citan este domingo 22 de febrero a las 15:00 horas, una menos en las Islas Canarias, en un choque importante para ambos. Los rojiblancos tienen 36 puntos y los londinenses dos unidades menos, por lo que el que consiga llevarse el triunfo estará más cerca de esos 40 puntitos que se estiman necesarios para lograr la permanencia. Este partido de la jornada 27 de la Premier League también se podrá ver en directo por Dazn.

Tottenham – Arsenal

El último choque del domingo 22 de febrero arrancará a las 17:30 horas y será un apasionante derbi londinense que protagonizarán el Tottenham y el Arsenal. Los Spurs arrancan esta jornada 27 de la Premier League cinco puntos por encima del descenso, por lo que tienen que romper su mala racha para no sufrir en el último tramo de la campaña. Por su parte, los de Mikel Arteta son los líderes, pero vienen tras dos pinchazos, por lo que también están necesitados de una victoria para que sus perseguidores no se sigan acercando. Todo se podrá ver en directo por televisión mediante el canal de Dazn.

Everton – Manchester United

La jornada 27 de la Premier League se cerrará el lunes 23 de febrero a las 21:00 horas y se podrá ver en vivo online mediante Dazn. La ciudad de Liverpool acoge uno de los duelos más destacados del campeonato, ya que el Everton recibe a un Manchester United que sigue con la moral por las nubes a pesar de haber empatado en su última fecha. Los de Michael Carrick sueñan con regresar a la Champions League y es por ello que tratarán de superar a los Toffees.