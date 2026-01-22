Alicante entra entra en la historia de la ‘Ocean Race’ como salida de una etapa de 35 días a Auckland

La ciudad de Alicante ya forma parte oficialmente de la historia de la navegación y, muy especialmente, de la Ocean Race. Esta última, la regata de vela por etapas más dura y peligrosa de cuantas se celebran en el mundo, conocida también como el desafío oceánico. El puerto de Alicante lo ha sido de salida de esta regata en cinco ocasiones más. Pero, la próxima, en 2027, será especial. Y ello, porque esa sexta salida de la Ocean Race desde Alicante incluirá la etapa más larga de la historia de la competición. En concreto, una de 35 días de navegación y más de 14.000 kilómetros recorridos, que concluirá en Nueva Zelanda. Y, concretamente, en Auckland.

Apenas 24 horas después de hacer balance de su año al frente de las capitalidad española de la Gastronomía, Alicante se dispone a ser el puerto de salida para la regata más dura del mundo: la Ocean Race. Tanto la regata como esa etapa concreta entre Alicante y Auckland han sido presentadas este jueves en la Feria Internacional de Turismo (FITUR) en un acto en que ha participado, también, el presidente de la Generalitat Valenciana, Juan Francisco Pérez Llorca. Y al que han asistido, entre otros, el alcalde de Alicante, Luis Barcala, y la consellera de Turismo, Marián Cano.

La ruta de Alicante a Auckland supone atravesar por mar nada menos que tres continentes. Después, los participantes se dirigirán a Itajai, tras superar el Cabo de Honor. De allí, a Estados Unidos y más tarde a Europa, de nuevo. Acabará, en el Mar Rojo. En concreto, en Amaala.

La Ocean Race es el evento deportivo de mayor impacto local en Alicante. Suma un total de 1.648.702 visitantes. Ha generado un total de 8.011 puestos de trabajo en la ciudad y su entorno. Tiene un impacto directo de 467 millones en el Producto Interior Bruto (PIB) y genera 200 millones de euros en impacto mediático. Para hacerse una idea del seguimiento que tiene baste decir que la audiencia acumulada total de programas de televisión suma 1.000 millones de espectadores. Y que un total de 59.260 nuevos artículos hacen referencia a la ciudad de Alicante como puerto de salida de la Ocean Race.