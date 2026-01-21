La capitalidad gastronómica genera a Alicante un impacto de 42 millones en hostelería y alojamientos

Alicante Capital Española de la Gastronomía ha generado un impacto económico en la segunda ciudad de la Comunidad Valenciana de 42 millones de euros para la hostelería y los alojamientos. Y, de otros 25 millones en promoción y difusión. Todo ello, según ha el alcalde de la ciudad, Luis Barcala, en la presentación en la Feria Internacional del Turismo (FITUR), que se celebra en la Institución Ferial de Madrid (IFEMA), del informe que evalúa la repercusión que esa capitalidad gastronómica tiene cada año en la ciudad a la que se le concede. En este caso, Alicante. Luis Barcala ha asegurado que el año de capitalidad ha sido «un éxito rotundo», con cifras «por encima de lo esperado».

En concreto, el efecto capitalidad de la gastronomía española ha supuesto 19,5 millones de euros para la hostelería. Y, otros 22,9 millones para los alojamientos. La facturación hostelera, en consecuencia, ha crecido un 14% en 2025 respecto al año anterior. Y los alojamientos, han crecido un 10,85% en 2025, respecto a 2024. Además, el consumo, en la ciudad de Alicante, ha superado en tres puntos porcentuales a la media nacional. Con esos datos en la mano, Luis Barcala ha valorado que «nos impulsa para continuar por la línea de unir destino de calidad con oferta gastronómica».

De hecho, al tomar como referencia ciudades comparables a Alicante, como Mallorca o Las Palmas, el crecimiento en ventas de restauración es un 11,6% superior. También, se han superado las cifras inicialmente previstas en cuanto a impactos de promoción y difusión, que inicialmente eran de 15 millones de euros y se han elevado hasta los 25.

Por otra parte, frente a los 15 millones de euros previstos inicialmente en materia de impacto en promoción y difusión por la aparición en medios de comunicación y publicidad de Alicante como Capital Española de la Gastronomía el informe eleva esta cifra hasta los 25 millones de euros. Es decir, 10 millones de euros por encima de lo esperado.