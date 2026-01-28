Arties, el bonito pueblo del Pirineo catalán: casas renacentistas, flores en sus calles y a 1 hora del parque Aigüestortes

Arties es un pequeño pueblo del Valle de Arán que combina patrimonio, naturaleza y vida comunitaria en un entorno de alta montaña. Con unos 400 habitantes y situado a 1.143 metros de altitud, se levanta entre el río Valarties con el río Garona, en un ensanche natural de la Vall d’Aran. Destaca por muchas cosas y por estar a 1 hora del famoso parque de Aigüestortes.

Su localización estratégica lo convierte en punto de partida para rutas hacia lagos y cumbres, y en refugio tranquilo para quienes buscan historia y paisajes. Además, conserva tradiciones vivas y servicios básicos que sostienen su identidad rural y turística a lo largo de todo el año. El propio Ayuntamiento de Naut Aran, el casco antiguo de Arties guarda algunos de los ejemplos más notables del románico aranés. Destaca la iglesia parroquial de Santa María de Arties, construida entre los siglos XI y XII, con un campanario elegante añadido a finales del siglo XIII e inicios del XIV. Sus paredes conservan un importante conjunto de pinturas murales de gran calidad. Al norte, al otro lado del Garona, se alza la iglesia gótica de San Juan de Arties, hoy convertida en espacio museístico. Al sur se encuentra la capilla de San Pelegrin, con un campanario sencillo. «Estos monumentos reflejan siglos de historia, fe y adaptación al medio pirenaico, y constituyen un atractivo cultural esencial para visitantes y estudiosos interesados en el patrimonio artístico local y su conservación actual continua», mencionan.

La naturaleza y el paisaje en Arties

El entorno natural de Arties es uno de sus mayores valores. Desde el final del pueblo, la ribera del río Valarties, dominada por el cerro del Montardo, de 2.833 metros, conduce hacia la cabecera del valle, donde se encuentran los estanques de Mar, Tòrt y Rius, además del lago de la Restanca.

Junto a este último se ubica un refugio de montaña muy frecuentado por senderistas y montañeros. Según los miembros del Ayuntamiento de Naut Aran, estos espacios forman parte del paisaje pirenaico más representativo de la Vall d’Aran, con bosques, prados alpinos y cursos de agua que cambian de aspecto según la estación.

«La riqueza natural favorece actividades como el excursionismo, la observación de fauna y la fotografía de paisaje», comentan. En un espacio delimitado y protegido del municipio existe incluso un pequeño núcleo zoológico con un oso pardo, que recuerda la presencia histórica de esta especie en los Pirineos. Todo ello refuerza el valor ecológico y educativo del entorno.

El patrimonio civil y la tradición termal en Arties

Además de su arquitectura religiosa, Arties conserva edificios civiles de gran interés. En el núcleo antiguo destacan la casa Lo Paulet, datada en 1549 y reconocible por sus amplios ventanales, y la casa de Portolà, de la que se mantiene una torre cuadrada del siglo XVI.

A su vez, en 1970 se construyó el Parador Nacional de Turismo Gaspar de Portolà, que integra tradición y oferta hotelera de calidad. En las afueras se encuentran los antiguos Baños de Arties, hoy abandonados, alimentados por aguas sulfurosas que brotan a 43 y 29 grados. Durante décadas fueron un punto de referencia para el turismo termal, una actividad muy ligada históricamente a los Pirineos.

Las fiestas, servicios y vida cotidiana en Arties

Arties celebra su fiesta mayor el 24 de junio, día de San Juan, con la tradicional fiesta del Taro en la verbena nocturna. El 25 de junio se organiza la romería a Sant Pelegrí y el 25 de julio la romería a Santiago, dos citas que refuerzan la identidad colectiva y la continuidad de las tradiciones locales.

Pese a su reducido tamaño, el pueblo dispone de escuela, biblioteca, hogar de jubilados, consultorio médico, farmacia, oficina bancaria, estanco y comercios. A ello se suman hoteles, un camping y una variada oferta de bares y restaurantes, junto a un espacio recreativo al aire libre con zona deportiva.

Arties y el proyecto Viles Florides

Arties participa en la iniciativa Viles Florides, impulsada por la Confederación de Horticultura Ornamental de Catalunya (CHOC), que promueve la mejora del paisaje urbano mediante la ornamentación vegetal.

Según la Promoción Turística del Valle de Arán, la localidad obtuvo tres flores de honor en la edición de 2018, un reconocimiento al esfuerzo colectivo en ajardinamiento, sostenibilidad y calidad de vida.

El proyecto valora aspectos como el patrimonio vegetal, el uso social de los espacios verdes y la integración con la actividad turística. Como señaló Marc Tarrau, alcalde de Bagergue, Viles Florides ha sido un revulsivo para mejorar los espacios verdes y atraer visitantes. En este contexto, Arties refuerza su imagen como pueblo cuidado, acogedor y comprometido con su entorno.