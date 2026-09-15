El presunto narcoabogado Gonzalo Márquez alegó «colegueo» para desvincularse de la trama criminal y salir de la cárcel

El presunto narcoabogado Gonzalo Márquez intentó combatir su permanencia en prisión provisional atacando uno de los elementos centrales de la investigación: la interpretación de las conversaciones intervenidas y el significado de sus relaciones con otros integrantes del entramado investigado.

La defensa sostuvo que existía un «lenguaje de proximidad» en la relación del investigado con clientes y amigos y denunció que determinadas expresiones habían sido interpretadas por los investigadores como manifestaciones de una supuesta codelincuencia.

También planteó que algunas conversaciones podían estar relacionadas con su actividad profesional como abogado y alegó la posible vulneración del secreto profesional. Pero la Audiencia Nacional ha rechazado que esos argumentos permitan, en esta fase, levantar la prisión provisional.

La Sala recuerda que las conversaciones intervenidas no constan, según la resolución, como comunicaciones producidas en una relación abogado-cliente. Los interlocutores, señala expresamente el tribunal, «no eran tales, sino otros de los investigados que formaban parte, indiciariamente, de la misma organización criminal».

La diferencia resulta decisiva en el razonamiento de la Audiencia. Ignacio Gonzalo Márquez no actuaba en esta causa como abogado defensor de esos investigados. La resolución subraya que «no actúa como abogado defensor, ni de sí mismo, ni de ningún otro de los investigados».

Con ese argumento, la Sala rechaza que pueda utilizarse de forma automática el secreto profesional para cuestionar todas las conversaciones intervenidas. La Sala distingue así entre la condición de abogado en ejercicio y el papel que, según los indicios examinados en la investigación, habría desempeñado el presunto narcoabogado dentro de la estructura que está siendo analizada judicialmente.

La resolución, no obstante, no constituye una sentencia de culpabilidad y será el desarrollo del procedimiento el que determine, en su caso, las responsabilidades penales correspondientes.

Gonzalo Márquez quiere defenderse a sí mismo. El abogado mallorquín, que permanece en prisión provisional en Palma por su presunta vinculación con una trama de narcotráfico y blanqueo, ha solicitado poder asumir personalmente su defensa y prescindir de su actual letrado, Gaspar Oliver.

Márquez es licenciado en Derecho y abogado de profesión y considera que cuenta con los conocimientos jurídicos necesarios para dirigir su propia estrategia. Su intención pasa por tener un papel directo en la preparación de su defensa y estudiar personalmente las actuaciones de una causa que considera clave para demostrar su inocencia.

Sin embargo, el juez no habría accedido a su petición debido a las limitaciones materiales derivadas de su situación penitenciaria. Al encontrarse encarcelado en Baleares, Márquez no puede recibir y gestionar personalmente con la misma facilidad documentación, diligencias, providencias, comunicaciones procesales o testimonios necesarios para preparar una defensa de estas características.