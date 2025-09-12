Gonzalo Márquez: «Soy inocente y lo demostraré, me están tratando en prisión peor que a un terrorista»

«Soy inocente y lo voy a demostrar. Me están tratando en prisión peor que a un terrorista o violador. Quiero aclarar varias cosas y dejar muy claro que soy inocente y que nunca, a pesar de todo, he dejado de confiar en la Justicia». Así arranca el testimonio de Gonzalo Márquez, el abogado al que los investigadores catalogan como el ingeniero financiero de la organización criminal de los Tribuns en España. Además, le acusan de blanquear el dinero de la trama delictiva y por traficar con droga.

Desde la cárcel de Palma, a través de su letrado, Márquez ha contactado con OKBALEARES para explicar y aclarar la pesadilla que le está tocando vivir. «Es importante que la gente sepa que, a pesar de que la causa está declarada secreta, soy el único de todos los arrestados que ha declarado de forma voluntaria. No tengo nada que ocultar. Estoy deseando que se levante el sumario para poder leer toda la causa y volver a declarar de forma voluntaria y aclararlo todo», añade.

Según el letrado, «yo soy abogado y defiendo muchas veces a delincuentes, pero yo no soy ninguno de ellos. Me han arruinado la vida y la de mi familia. Me han sacado en los medios a cara descubierta sin preservar la presunción de inocencia y tratado peor que a un terrorista o violador. Los primeros días me tuvieron en aislamiento encerrado 23 horas al día en una celda», señala Márquez, visiblemente enfadado y confuso por todos los delitos que se le imputan.

«Desde el minuto cero he colaborado con los investigadores. No hay nada que ocultar. Máximo respeto a la Justicia, a los investigadores, jueces y fiscales. Tengo confianza ciega en la Justicia», concluye.

Gonzalo Márquez es un reconocido abogado afincado en la Isla que contaba con una gran cantidad de clientes. Por ese motivo, el daño reputacional y económico al tener que paralizar todos los procedimiento judiciales en curso es muy cuantioso.

A través de su abogado personado en la causa, Márquez nos hace llegar su petición de solicitar respeto y presunción de inocencia para todos.

Guardia Civil y Policía Nacional apuntan que la banda de los United Tribuns introducía cocaína y hachís desde el norte de África utilizando embarcaciones neumáticas de gran potencia. La droga era transbordada en puntos concretos del Mediterráneo y almacenada inicialmente en Ibiza, antes de ser distribuida por las islas y la península. Durante la primera fase de la operación, las fuerzas de seguridad practicaron trece registros en distintos municipios de Mallorca, entre ellos el despacho del abogado Gonzalo Márquez, en Palma.

En total, se confiscaron 1,4 millones de euros en efectivo, más de 11 kilos de cocaína, un centenar de plantas de marihuana, armas de fuego, vehículos de alta gama, relojes de lujo y varias obras de arte. El presunto cabecilla de la red, Stefan Milojevic, líder de United Tribuns en España y luchador profesional de artes marciales mixtas (MMA), fue uno de los detenidos en la primera fase de la operación. Durante la primera fase, también se detuvo a Faustino Nogales, inspector de la Policía Nacional. En este aspecto, todo apunta a que el funcionario policial tenía una vinculación mucho menor y que no tenía nada que ver con el tráfico de drogas a nivel internacional.

Los investigadores eran conocedores desde un principio que Stefan Milojevic lideraba una organización de tráfico, distribución y venta de droga, pero nunca imaginaron que a medida que avanzaba la investigación descubrirán que se encontraban ante uno de los mayores narcotraficantes a nivel internacional. De hecho, era tan fuerte su organización que les llevó meses y meses conseguir adentrarse, desmantelar la organización y proceder a su detención. Consiguieron suministrar droga a más de 50 por ciento de los puntos de venta de Baleares.