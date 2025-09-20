Confesiones desde la cárcel de Palma: «he estado encerrado 23 horas al día en una celda de aislamiento a 40 grados»

Gonzalo Márquez, el abogado al que los investigadores catalogan como el ingeniero financiero de la organización criminal de los Tribuns en España, remite una carta a los lectores de OKBALEARES. Al letrado, le acusan de blanquear el dinero de la trama delictiva y de traficar con droga. Desde la cárcel de Palma Márquez ha contactado nos envía a través de su mujer ocho hojas manuscritas donde expone toda su verdad. Les ofrecemos la transcripción íntegra de la misiva.

Deseo poner en conocimiento, si bien con todo respeto a la fuerza actuante, al Ministerio Público y al titular del Juzgado de Instrucción Número Siete de Palma, algunas informaciones falsas de todo tipo que se vienen publicando desde la mañana del 11 de agosto, sin descanso, estando la causa secreta y no siendo hasta el día 14 por la noche cuando los abogados tienen acceso a los elementos esenciales.

Se publica en toda España el día 11 que soy el ideólogo de una red de empresas dedicada a blanquear millones de euros del tráfico de drogas. No obstante, al día de mi detención, y después de un año y medio de investigación, no existía un solo informe preliminar de Hacienda o Aduanas. En tal sentido, el equipo de Blanqueo empieza a trabajar con mi detención y luego lo pasan todo a Hacienda.

En todo momento he facilitado toda la información y, hasta hoy, ninguna empresa relacionada conmigo ha blanqueado un solo centavo. No existen clientes, ni facturas, ni servicios físicos. Hacienda tiene toda la información, y mis gestores están en disposición de facilitar cualquier dato más que necesiten.

Se da la mala casualidad de que, durante los meses de junio y julio de 2025 —es decir, un mes antes y unas semanas, de hecho, antes de mi detención—, mis cuentas personales pasaron con éxito el protocolo Sepblack de La Caixa desde la oficina central de Barcelona. Hay cero euros blanqueados.

Respecto al tráfico de drogas, desconozco los indicios que existen sobre terceras personas, pero sí sé muy bien que yo mismo no solo no he participado en dicho delito desde ningún ángulo, sino que dicha actividad me ha sido desconocida.

Tengo muchísimas conversaciones con el señor Stefan Milojevic, siendo público y notorio que hemos tenido una amistad como hermanos, pero en dichas conversaciones nunca me ha trasladado que se estuviera dedicando a esa actividad, la cual desconozco. Como abogado penalista de referencia, sabes muy bien que he ganado en todo en los tribunales de España, incluido el Tribunal Constitucional.

De hecho, me hiciste tú la entrevista cuando saqué de la cárcel a Venilasnov Ivanov. También sabes que fui abogado de Stefan en las dos causas que le abrió este mismo fiscal: una competición de ocho años que se quedó en 1,6 suspendido, y otra en cinco años, de la que el señor Salazar (fiscal) terminó retirando la acusación. Y por respeto al Fiscal General, te pedimos no publicar nada.

Stefan me ha preguntado sobre situaciones de desconocidos y sobre él mismo, respecto a que le estaban investigando «por la cara», sin hacer nada. Desde ese punto de vista, como amigo y abogado suyo, he tratado siempre de calmar y apoyar. Nunca me ha reconocido nada al respecto de esa actividad, y por tanto, tampoco tengo nada que aportar.

Desde mi punto de vista, estaba totalmente rehabilitado, y desde aquí le abrí yo a él las puertas de mi mundo, uno legal, con un futuro tranquilo. Él nunca me abrió las puertas del suyo. Y si se probara que hacía algo o no —lo que está en manos de sus nuevos abogados—, desde luego sabe muy bien, y así lo ha declarado ante el juez, que se lo dijo al jefe de la Guardia Civil, que no tengo nada que ver con ninguna de las acusaciones supuestas ilícitas.

Respecto al inspector de policía (Faustino Nogales): es cliente de mi despacho, igual que su padre y su novia, y lo ha sido su hijo. Me han pagado ellos a mí por mis servicios profesionales. Nunca jamás le he pedido ninguna información de nada, y no consta, y mucho menos ha cobrado de mí por nada. Tampoco somos amigos, ni siquiera nos llevamos bien. Ha sido una relación puramente profesional.

Han usado una conversación de un procedimiento sobre una víctima de atropello, donde yo soy acusación y el responsable, dos policías que hicieron atestado. Lo único ilegal es, anti-jurídicamente, quebrantar por parte de los investigadores el secreto profesional que ampara a terceros no investigados, lo cual ya ha sido comunicado al juez para que proceda al expurgo de esa parte de las investigaciones, no siendo la única referencia a procesos de terceros donde estoy personado, que tendrán que anular.

Me preocupa mucho, también en relación a esto último, que, a pesar de que la orden del juzgado para los registros de mi despacho profesional era requisar lo que tuviera que ver con la familia, Milojevic y dos investigados más que también son clientes, se han llevado todos mis equipos informáticos, con cientos de expedientes y datos confidenciales de mi trabajo de los últimos 19 años, lo que entiendo entra en conflicto muy grave con el propio auto de entrada y registro, con el secreto profesional y con la LOPD.

Me preocupa mucho, siendo inocente, el devenir de los más de 70 procesos abiertos en toda España en los que ostentó la dirección jurídica. Me preocupa mucho la situación de desamparo en la que ha quedado mi mujer, sola, sin familia, y con seis hijos menores a cargo, una bebé lactante que ha cumplido un año de edad a los pocos días de entrar en prisión.

En cuanto a mi situación personal, se han dicho todo tipo de barbaridades. Soy abogado ejerciente. Estudié en la Complutense de Madrid y cursé cuarto y quinto de carrera a la vez, con éxito. Me acuerdo sobre el saliente en Derecho Financiero en 2008 y 2009. Cursé máster ejecutivo en empresa y finanzas para abogados en el centro Garrigues del Paseo de la Castellana de Madrid.

Tengo experiencia internacional y nacional como consultor de negocios. Participé en el Plan Nacional de Seguridad para motos, siendo Pere Navarro el director de la DGT, y en Baleares como oficina del proyecto para la implementación histórica de la historia clínica digital, trabajando en más oficinas del IB-Salut y en lo que se llamaba OTI en Bendinat, Calvià, todo ello con empresas desde los orígenes.

También soy experto en gestión hotelera y de negocio en el sector hospitalario de Asia. Tengo linaje; en concreto, pertenezco a la casa Grimaldi de España, cuyo actual duque es mi primo José Joaquín Márques. Fui directo del juzgado a prisión. Cuando el resto de detenidos pasaron por los módulos, a mí me aplicaron régimen de FIES, lo que no se hacía con un civil desde hace décadas en España. He pasado casi un mes encerrado todo el día, solo en una celda.

Quiero agradecer a OKBALEARES por darme voz. A mi mujer, por aguantar sonriendo lo que casi nadie aguantaría llorando. A mis queridos mallorquines, que han resultado los amigos más fieles y están ayudando a María, mi mujer, a cargo de seis niños pequeños. Espero y deseo que tanto la Fiscalía como, sobre todo, el juez titular vean la verdad lo antes posible, a fin de poder recuperar mi vida y cuidar de mi familia.