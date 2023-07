Jorge Campos (Palma, 1975) es el candidato de Vox por Baleares al Congreso de los Diputados. Campos fue el número 1 de su partido en las elecciones autonómicas del pasado mes de mayo y consiguió un resultado espectacular al pasar su formación de tres a ocho diputados. Sin embargo, el líder nacional de Vox, Santiago Abascal, tenía otros planes para Jorge Campos, que pronto renunció al acta de diputado autonómico para encabezar la candidatura al Congreso con la misión, caso de resultar elegido, de impulsar una Ley de Libertad Lingüística a nivel nacional.

Pregunta- ¿Por qué decidió abandonar el Parlament balear y ser candidato al Congreso?

Respuesta.-Porque me lo ofreció la dirección nacional de Vox. Me lo ofreció Santiago Abascal ante el reto de unas elecciones generales en que nos lo jugamos todo. Y tras el excelente resultado que habíamos conseguido en Baleares, casi triplicando el número de diputados, pues decidió apostar por mí, lo cual agradezco y es todo un honor.

P.-Y además, tiene un encargo muy concreto de Abascal.

R.-Me encargó algo muy especial, que es impulsar una Ley de Libertad Lingüística a nivel nacional. Una ley para que lo que hemos incluido precisamente en el acuerdo de gobierno de Baleares, que es acabar con la discriminación lingüística y poder garantizar la enseñanza en español, se pueda aplicar a nivel nacional. Se precisa una ley para que la discriminación lingüística que se sufre en las comunidades bilingües no siga produciéndose y que no haya españoles de primera y de segunda que tengan diferentes derechos y libertades según el territorio donde vivan porque haya un determinado gobierno u otro. Los derechos y libertades de los españoles tienen que estar por encima.

P.-¿Será una ley de aplicación nacional?

R.-Sí. La idea es aprobar una ley a nivel nacional para que esa discriminación lingüística, esa imposibilidad de escolarizar a un niño en la lengua oficial del Estado que se produce hoy en día en Galicia, en el País Vasco, en Navarra, en Cataluña y también en Valencia y en Baleares se acabe de una vez. Queremos aplicar en toda España el acuerdo de gobierno que hemos conseguido con el PP en Baleares. Que en toda España se pueda escolarizar a un niño en español, algo que es de puro sentido común y que parece increíble que haya que decirlo, porque no pasa en ningún país del mundo. En España debemos tener una ley nacional que de una vez por todas acabe con esa discriminación lingüística. Y este es un tema que yo llevo defendiendo desde hace más de 20 años.

P.-¿Cómo podría convencer a los votantes para que le voten?

R.-Bueno, pues yo creo que ha quedado muy claro en todos los debates, entrevistas y en nuestro programa electoral. Realmente el cambio de políticas de izquierdas sólo puede venir de la mano de Vox. El Partido Popular no va a cambiar las políticas de izquierdas si de él depende si no está Vox con una importante representación en las instituciones. Si Vox no está ahí, no habrá cambio de las políticas de la ruina, de la división, de la inseguridad. Entonces, sólo votando a Vox se puede sacar a la izquierda del poder. El único voto útil para sacar a la izquierda comunista, a la ultraizquierda, a la izquierda que lidera Sánchez, es votar a Vox.

P.-¿Cuál son sus principales propuestas que defenderá en el Congreso de Diputados en beneficio de Baleares?

R.-Lo primero que debo aclarar es que el Congreso de los Diputados no es una cámara de representación territorial. Nosotros nos presentamos por Baleares para defender la soberanía nacional. Es la Cámara de la soberanía nacional de Baleares, de Murcia, de Madrid… Yo si los ciudadanos quieren y consigo ser diputado nacional, no voy a defender sólo a los ciudadanos de Baleares, sino a los de toda España. Evidentemente, en todas aquellas políticas que tengan que ver con el día a día de las Islas Baleares, yo estaré encima, pero la Cámara de representación territorial es el Senado y en el Senado es donde se puede hacer un trabajo importante de representación territorial.

P.-Pero también defenderá los intereses de Baleares.

R.-Voy a defender a los ciudadanos de Baleares y a los de toda España y cualquier medida o iniciativa legislativa que implique favorecer a Baleares, allí estaré yo. Por ejemplo, es muy importante compensar los efectos negativos de la insularidad en el caso, por ejemplo, de los funcionarios de la Administración General del Estado que trabajan en las Islas. Es importante cumplir de una vez por todas con la actualización del plus de residencia, de los complementos de indemnización por residencia, todo eso que lleva abandonado desde el año 2006.

P.-¿Cree que Baleares está mal financiada?

R.-Creo que en el tema de las comunidades autónomas no tendría que hablarse sólo de financiación, sino de modelo territorial. Creo que se debe buscar un marco de financiación y en el caso de Baleares, que tenga en cuenta la insularidad. Por ejemplo, con fórmulas como el Régimen Especial de Baleares [(REB], algo que PP y PSOE han sido incapaces de poner en marcha durante 20 años. Pero creo también que hay otras fórmulas que no sean el REB para compensar esa insularidad. La financiación se tiene que reformar pero nosotros vamos un poco más allá. Es que el problema está en este modelo autonómico, que es un devorador insaciable de recursos públicos. Es que por mucho que hablemos de financiación y vayamos consiguiendo cada vez más más financiación, cada vez nos endeudamos más. Algo está pasando aquí. No puede ser que cada vez recibamos más financiación y que cada vez tengamos más deuda y que al mismo tiempo estemos incrementando el número de funcionarios autonómicos y el de cargos políticos. Hay que darle una vuelta al sistema autonómico y ver que esto es insostenible económicamente, que no podemos seguir soportando un modelo autonómico insaciable, que los impuestos que están pagando los ciudadanos se destinen a sostener una superestructura que encima no les beneficia en nada. La financiación se está recibiendo y cada vez más elevada El problema está en los señores que gestionan los recursos y que nos endeudan una auténtica barbaridad. Es que aquí vamos a llegar a los 10 mil millones de euros de deuda pública cuando tenemos más financiación que nunca. Entonces hay que pensar en el modelo autonómico. Si reducimos la Administración, si reducimos los cargos políticos, si reducimos el tamaño de todo lo que tiene que ver con lo autonómico y tenemos financiación, entonces los servicios serán mejores.

P.-¿Y qué se puede hacer? ¿Devolver competencias al Estado?

R.-Hay que reducir el tamaño de las autonomías, empezando por la devolución de competencias al Estado. Competencias que deberían estar en manos del Estado en el caso de Baleares son Sanidad y Educación. Nunca hemos tenido una sanidad tan lamentable como la que tenemos actualmente después de tantos años de gestión autonómica y con presupuestos cada vez más elevados. Algo está pasando. No es posible que tengamos presupuestos en sanidad tan elevados y tengamos unas listas de espera tan enormes. Para una intervención quirúrgica hay gente que está esperando hasta casi medio año. Pues a lo mejor nos podemos ahorrar todo el coste del entramado autonómico. Y lo mismo sucede en Educación.

P.-¿Cuál es la propuesta de Vox y de Jorge Campos sobre bajada de impuestos?

R.-Apostamos por una reducción drástica de impuestos. Ya no sólo en impuestos como el de sociedades o el IRPF. Defendemos la eliminación de impuestos como el de sucesiones y donaciones para todos los grados y todos los parentescos. También defendemos la eliminación del Impuesto de Transmisiones Patrimoniales. Y eso tiene que venir aparejado de una reducción del gasto político superfluo.

P.-¿Cree que está en peligro la unidad de España?

R.-Sí. Está en peligro por culpa de Pedro Sánchez, por culpa de Francina Armengol, por culpa de aquellos que han asumido las tesis separatistas que gobiernan con aquellos que quieren destruir España. En el caso de Sánchez, incluso con terroristas como los de Bildu o golpistas como los de Esquerra o comunistas que también están de acuerdo en deshacer la unidad de España. Y aquí en Baleares lo hemos visto con la señora Armengol, con los de Més, que se autodefinen como marca de Bildu en Baleares. Debería consultarse a los ciudadanos españoles si quieren seguir sosteniendo con sus impuestos a partidos separatistas. Y esos partidos separatistas que no deberían ser sostenidos con los impuestos de todos deberían ilegalizarse, como pasa en otros países. Lo que no es de recibo es tener unos partidos cuyo objetivo es destruir la nación y encima pagarles con dinero público.

P.-¿Cree que con un Gobierno del PP desaparecerán las amenazas sobre la unidad de España?

R.-Si no está Vox no desaparecerán.

P.-Hay confusión sobre la postura de Vox en referencia a la violencia machista.

R.-El problema que hay es que ciertos medios de comunicación y partidos de izquierdas se inventan cosas sobre Vox que no hemos dicho jamás. Si hay un partido que esté en contra no sólo de la violencia contra las mujeres, sino contra todo tipo de violencia, es Vox precisamente. Nosotros criticamos abiertamente el cinismo y la hipocresía de esa izquierda que ha aprobado leyes que han dejado a las mujeres más desprotegidas que nunca. Como la ley sólo del sí es sí que ha dejado en la calle a violadores y pederastas. Nosotros creemos que el agresor contra la mujer, el asesino contra la mujer, se debe pudrir en la cárcel. Por eso llevamos en nuestro programa electoral el endurecimiento de las penas para acabar de una vez por todas con este problema y proteger a las mujeres de verdad. Nosotros estamos de acuerdo con la igualdad. Estamos absolutamente decididos a proteger a la mujer, pero de verdad, no con campañas ni con Ministerios de Igualdad, con más de 500 millones de euros al año, que no sirven absolutamente para nada.

P.-¿Qué opina Jorge Campos sobre la Ley de Educación, la LOMLOE o ley Celaá?

R.-Es una ley nefasta. Es una ley sectaria, una ley adoctrinadora. Una ley que prescinde del conocimiento, que prescinde del esfuerzo, que no busca la excelencia. Una ley que pretende que los chavales vayan pasando de curso sin haber adquirido ningún conocimiento. Una ley que, desde luego, hay que cambiar cuanto antes.

P.-Sobre el escándalo de las menores tuteladas abusadas sexualmente, ¿qué puede hacer usted desde el Congreso de los Diputados?

R.-Por supuesto que vamos a intervenir. Estes es un trabajo importante que hay que hacer no sólo en las administraciones insulares y autonómicas, aquí en Baleares, sino a nivel nacional. Nosotros estamos dispuestos a modificar la legislación en todo lo que tiene que ver con la tutela de los menores. No puede ser un sistema que deja desprotegido a los que deberían estar más protegidos o lo más valioso, que son los niños, que son las niñas. No puede ser que sigamos viendo casos espeluznantes como la prostitución, las drogas, los abusos que sufren aquellos niños que en teoría deberían estar más protegidos. Nosotros estamos dispuestos a llevar modificaciones legislativas para cambiar los protocolos y que se proteja de verdad a los menores tutelados.

P.-Otro de los problemas graves en Baleares es de la precariedad que sufren los funcionarios del Estado por el precio de la vivienda y el bajo plus de insularidad.

R.-Yo tengo un compromiso para que a los funcionarios de la Administración General del Estado se les vea reconocido el salario que se merecen y no los problemas que están teniendo actualmente. También los ciudadanos sufren unos servicios de la Administración General del Estado deficientes porque los funcionarios no quieren venir a Baleares, porque no pueden soportar la carestía de la vida o por el problema lingüístico de la imposición del catalán. Los servicios de la Administración General del Estado, como Policía Nacional, Guardia Civil, Aduanas, Justicia, Agencia Tributaria… deben ofrecerse de manera correcta y no como se están ofreciendo ahora, que es una de las estrategias que utilizan los partidos autonomistas para decir que la Administración General del Estado no funciona y que las competencias se tienen que transferir a la Comunidad Autónoma.