Rosa Benito (‘MasterChef Celebrity 10’) contra sus ex compañeros de ‘Sálvame’: «Van a por mí»

En la cuarta jornada del FesTVal 2025 (Festival de Televisión de Vitoria) se ha presentado MasterChef Celebrity 10, días después de su estreno el lunes 1 de septiembre en La 1 de TVE. Todos los concursantes han hablado para la prensa en un evento en el que ha estado presente OKDIARIO. Valeria Ros, José Manuel Parada, Juanjo Bona, Soraya Arnelas, Alejo Sauras, Rosa Benito, Miguel Torres, Mala Rodriguez, Quique Torito, Mariló Montero, Necko Vidal, Masi, Charo Reina, David Amor, Valeria Vegas y Jorge Luengo han comentado cómo ha sido su experiencia en el concurso culinario. De todos, Rosa Benito ha creado bastante expectación, teniéndo en cuenta que mientras que grababa MasterChef Celebrity se enfrentó al equipo de La familia de la tele, show creado por sus antiguos compañeros de Sálvame.

El 6 de mayo de 2025, se estrenó de manera oficial La familia de la tele, el intento de TVE de llevar Sálvame a la cadena pública y que fue un auténtico fracaso. Ese día, Torito fue a entrevistar a los nuevos concursantes de MasterChef Celebrity (él también era uno de ellos) que estaba grabando una prueba de exteriores en ese momento. Cuando el reportero quiso entrevistar con Rosa Benito, ex colaboradora de Sálvame, cuñada de Rocío Jurado se negó a hablar para La familia de la tele y, se dijo, que ella había llegado a darle un un manotazo a Torito para que no la sacara ante la cámara.

Cuatro meses después de este altercado, Benito ha hablando con la prensa en el FesTVal de Vitoria y ha querido dar su versión del asunto y cómo vivió ella ese momento con La familia de la tele: «Mira, eso quiero aclararlo. Porque es verdad que yo no me lo esperaba, creo que no nos lo esperábamos nadie.Lo que pasa es que yo con esa parte de gente, para mí no me dicen nada y yo no podía ni desearles nada bueno, ni malo, ni regular, porque no me nacía. Entonces, como no me nace, sabes que yo he habido un momento en mi vida que sé lo que quiero y lo que no quiere y lo que no. Y yo eso no lo quería. Entonces me fui».

«Me pusieron de agresiva, que le pegué a Torito», continúa Rosa para luego destapar la verdad: «Y claro, luego te das cuenta, como yo le dije a él, digo, tío, tenías que decir que yo a ti no te he agredido, pero ni a él, ni a nadie, porque como lo están diciendo, a nadie, al contrario, pero claro, es que Torito llevaba un pinganillo, y a Torito le estaban diciendo los de esa productora (La Osa, antes La fábrica de la Tele) que fuera por mí, ¿entiendes?»

«Yo estaba viviendo mi programa que era MasterChef, yo estaba feliz, entonces si a mí me lo hubieran preguntado, pues como se lo preguntaron a mis compañeros, no me pasa nada, pero es que iban a por mí a saco. Yo no quería hablar, pero es que el otro era, y venga, y venga, y venga por Rosa. Se lo estaban diciendo», ha asegurado Rosa Benito.

Cuando le preguntamos si vive más tranquila desde que no hay ciertos programas en la tele o ciertos personajes, ella es tajante: «No, yo ya hace mucho tiempo que vivo tranquila, gracias a Dios. Mucho tiempo. Cuando te quitan los prejuicios, los miedos, el que dirán, el que inventarán. Cuando a tí todo eso ya te resbala porque tú eres feliz con tu vida. No me importa ni lo que hay, ni lo que dicen, ni lo que venga. Yo lo único que quiero es que mi familia esté bien. Vivir la experiencia que estoy viviendo, que para mí es maravillosa, Porque a mi edad vivir esto es… Y además que interesa a la gente, que la gente se ríe conmigo, que el espectador… Los miedos lo único que hacen es paralizarte, a no ser tú, a no ser feliz. Y yo ya no quiero vivir eso. Me da igual lo que digan y lo que piensen. Yo sé lo que soy y lo que transmito a la gente que de verdad me trata. Y me quedo con esto».