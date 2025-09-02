‘MasterChef Celebrity’: ¿quién fue el concursante expulsado ayer, lunes 1 de septiembre?

El mes de septiembre ha comenzado de manera oficial y, con ello, han regresado a la parrilla televisiva algunos de los formatos más vistos. Uno de los que no podía faltar ha sido MasterChef Celebrity. El popular programa de cocina ha vuelto a encender sus fogones y lo ha hecho para vivir nuevas aventuras de la mano de sus 16 nuevos concursantes. Un estreno muy esperado que ha tenido lugar este pasado lunes, 1 de septiembre, y donde los espectadores de la cadena ya han sido testigos de la primera expulsión de la edición. Y es que, si hay algo que ha quedado claro, es que el concurso viene pisando fuerte con su décima temporada.

Mariló Montero, José Manuel Parada, Juanjo Bona, Soraya Arnelas, Alejo Sauras, Rosa Benito, Miguel Torres, Mala Rodríguez, Torito, Valeria Ros, Necko Vidal, Masi Rodríguez, Charo Reina, David Amor, Valeria Vegas y Jorge Luengo son los aspirantes que demostrarán sus dotes culinarias a lo largo de esta edición. De esta manera, Jordi Cruz, Samantha Vallejo-Nágera y Pepe Rodríguez les propusieron como primer reto una prueba de fingerfood. Fue así como tuvieron que preparar pequeños bocados que se pudieran comer con la mano.

Torito y Juanjo Bona no pudieron ocultar su emoción tras conocer que habían sido los dos mejores aspirantes de la prueba. Y es que, como premio, consiguieron la inmunidad. Seguidamente, el programa dio comienzo a la prueba de exteriores, la cual sería primordial de cara a la prueba de expulsión. Pero, no faltaron los malentendidos.

Asimismo, Carmina Barrios aterrizó en MasterChef Celebrity con el objetivo de darle un toque de alegría y vitalidad al encuentro, y vaya si lo hizo. Así pues, después de finalizar la prueba, llegó el momento de nombrar a los delantales negros del grupo. Los primeros de la edición. Una experiencia que nadie quería vivir.

Mala y Valeria fueron las dos primeras salvadas de la noche. Tras ellas, Torito, Alejo y David fueron conocedores de su continuidad en el formato. Una situación que dejó entre la espada y la pared a Rosa Benito, Necko Vidal y Jorge Luengo. Y es que, las celebridades no terminaron de convencer a los jueces con su cocinado. Pero, uno de ellos tuvo que decir adiós de manera oficial.

¿Quién fue el primer expulsado de ‘MasterChef Celebrity?

Aunque ninguno de los tres ejecutó un plato a la altura de MasterChef Celebrity, Jordi Cruz, Samantha Vallejo-Nágera y Pepe Rodríguez comunicaron que el primer expulsado debía ser Necko Vidal. Una triste noticia para el violinista, pero que aceptó con deportividad. «Son muchísimas las cosas que se viven en poco tiempo. He disfrutado mucho, me lo he pasado muy bien. Por eso me da pena irme, porque me lo estaba pasando muy bien», confesó en su despedida.

Respecto al compañero que cree que ganará la edición, Necko Vidal lo tuvo claro: «Yo creo que ella misma no lo ve, pero mi ganadora es mi Masi cien por cien», dijo. Unas palabras con las que emocionó a al actriz, que lo estaba escuchando. «Es una tía que se lo está currando muchísimo, es increíble. Hemos tenido poco tiempo para conocernos realmente, pero es una tía a la que le importa esto, lo va a hacer muy bien», ha concluido.