La nueva película de Matt Damon y Ben Affleck ya está en Netflix: dos horas de tensión en clave de thriller

Amigos de la infancia y estrellas actuales de la industria, Matt Damon y Ben Affleck acaban estrenar un nuevo proyecto para Netflix. Y no, en esta ocasión no se trata de un drama soñador del estilo de El indomable Will Hunting (Gus Van Sant, 1997) ni un biopic deportivo como AIR (Affleck, 2023). Por primera vez, este tándem se empareja en un thriller policíaco cargado de acción: El botín.

La cinta parte de una idea original de Michael McGgrale y está escrita y dirigida por Joe Carnahan. Un realizador de sobrada experiencia en la ficción criminal, teniendo en su currículum fílmico apuestas desenfadadas y entretenidas de la talla de Narc (2002), Ases calientes (2006), Muere otra vez (2021) o la reciente Shadow Force (2025). Ahora, El botín llega dispuesta a arrasar a nivel de visualizaciones dentro de la «gran N roja», en un mes de enero sin demasiadas novedades destacadas por parte del terminal. Más allá del estreno de la cuarta temporada de Los Bridgerton. Damon y Affleck producen la película junto a Netflix, bajo su sello Artist Equity. Pero ¿cuál es el argumento de esta oscura historia cargada de corrupción, bandas y crimen organizado? ¿quién más aparece en el reparto?

Matt Damon y Ben Affleck se ponen el uniforme para protagonizar el thriller de acción ‘El botín’. Tráiler mañana. pic.twitter.com/u7l5Dtydjc — Netflix España (@NetflixES) September 9, 2025

‘El botín’: lo nuevo de Damon y Affleck en Netflix

La trama principal sigue a un equipo de policías de Miami. Una unidad especializada en narcóticos que viene de perder a su capitán, sin poder avanzar en sus investigaciones por culpa de la burocracia. Por ello y cansados de tener que esperar las órdenes de la fiscalía, la unidad decide actuar por su cuenta entrando en el escondite secreto de un cártel. Sin embargo y para su sorpresa, en el lugar localizan millones de dólares en efectivo. Una suma que termina afectando la confianza y sobre todo, la lealtad del grupo, al mismo tiempo en el que son asediados por fuerzas externas.

Por si la presencia de Matt Damon y Ben Affleck no fuese suficiente reclamo para ir de lleno a reproducir El botín, el resto del casting está repletos de roles conocidos en Hollywood. Desde el nominado al Oscar, Steven Yeun a la reciente estrella de Una batalla tras otra, Teyana Taylor. El filme cuenta también en su reparto con Sasha Calle (Flash), Catalina Sandino (Ballerina), Kyle Chandler (Argo) y Nestor Carbonell (El caballero oscuro), entre otros.

Coge el dinero. Cuéntalo. Entrégalo. Parece sencillo, ¿no? ‘El botín’, protagonizada por Matt Damon y Ben Affleck, llega el 16 de enero. pic.twitter.com/rF5wRsii8A — Netflix España (@NetflixES) January 5, 2026

El botín está disponible desde ya mismo en el catálogo de Netflix y se espera que dentro de una semana, la apuesta mediática de estas dos estrellas termine comandando todos los tops globales de los rankings virales en el catálogo del estudio.

Mucho más que un thriller criminal

Más allá de ese aura de Corrupción en Miami que puede despertar el argumento, en realidad el poso de la producción tiene muy en cuenta las dicotomías internas y los conflictos de compañeros y antagonistas. Sin por supuesto, dejar de lado las secuencias de disparos y ese puro entretenimiento al que rara vez renuncia el estudio.