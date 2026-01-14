El creador de ‘El juego del calamar’ ya tiene una nueva serie para Netflix: ¿conseguirá volver a ser viral?

Tras una despedida poco celebrada entre los suscriptores de la «gran N roja», el creador de El Juego del calamar ya tiene una nueva serie entre manos. La ficción en cuestión se llama The Dealer y aunque todavía no existe una fecha de estreno oficial, parece que el showrunner Hwang Dong-hyuk no huirá del todo de la temática de la gamificación como elemento del suspense: será un drama criminal ambientando en un casino y con una crupier como protagonista.

Según la información que ha ido circulando en las últimas horas, la plataforma de streaming ya habría dado luz verde al nuevo proyecto de Dong-hyuk. No es para menos, teniendo en cuenta cómo el guionista y director surcoreano ha conseguido crear todo un fenómeno global que no sólo ha supuesto un reclamo para los suscriptores de la marca. También ha logrado generar unos lucrativos ingresos por merchandising en un producto audiovisual que entre las horas de visualización, publicidad y la atracción y retención de público, maneja unos informes financieros que estiman unos beneficios de casi 900 millones de dólares, sólo en la primera temporada.

Las tres temporadas dirigidas y escritas por el creador de El juego del calamar, representan la serie de habla no inglesa más vista de todos los tiempos para el terminal. Y, en términos globales con sus 265 millones de visualizaciones, la primera temporada supera a cualquier otra serie creada por la compañía, independientemente de la nacionalidad o o de su idioma de origen.

El creador de ‘El juego del calamar’ tiene nueva serie

El planteamiento de The Dealer, según la sinopsis oficial compartida, es el siguiente: «Se centra en Geonhwa, una talentosa crupier de casino, cuya vida da un vuelco cuando sus planes de boda fracasan tras verse envuelta en una estafa deliberada. Obligada a regresar a un mundo que había abandonado, Geonhwa deberá adentrarse en el submundo del juego ilegal, viéndose obligada a recurrir a unas habilidades sobrenaturales que ha reprimido durante muchos años. Estos poderes, le otorgarán una ventaja en las mesas mientras lucha por recuperar el control de su futuro».

El propio creador de El juego del calamar produce la serie junto a Firstman Studio, habiendo generado ya todo un equipo técnico y de reparto para encarrilar la serie. Jung So-min (Alquimia de almas) encarnará a la protagonista y Ryoo Seung-bum (New World), Lee Soo-hyuk (Mañana) y Ryu Kyung-soo (Broker) completarán el elenco principal. Tras las cámaras, el director de fotografía Choi Young-hawan debutará como realizador principal y en el libreto, The Dealer ha sido escrita por los guionistas, Ohnooy y Lee Tae-young.

El legado de la distopía surcoreana

Puede que la tercera temporada haya supuesto la despedida del argumento troncal que sostenía la trama de El juego del calamar, pero del mismo modo que sucede con Stranger Things, Netflix no va a dejar pasar la oportunidad de seguir explotando sus exitosas licencias comerciales.

Buena prueba de ello es el desarrollo de Los juegos del calamar: América. Una serie dirigida y producida por David Fincher que explorará la mecánica de estas pruebas mortales en el contexto de Estados Unidos.

IndieWire fue una de las primeras en informar de la aprobación de The Dealer. Eso sí, todavía no existe una fecha de estreno oficial para el proyecto.