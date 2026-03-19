La cuarta temporada de ‘Invencible’ ya está aquí: la mejor serie de superhéroes regresa a Prime Video

La cuarta temporada de Invencible ha aterrizado en Prime Video hace escasas horas. Una serie que satiriza a los personajes de Marvel y DC con un trasfondo dramático, llevando al extremo la violencia de sus personajes dentro de una ficción de superhéroes que mira de tú a tú a la brutalidad de The Boys. Creada por Cory Walker y Robert Kirkman, responsable de The Walking dead, la nueva ronda de episodios llega dispuesta a colarse (otra vez) en el top del contenido más visto de la plataforma. Pero ¿qué podemos esperar de la continuación? ¿cuántos episodios tendrá?

Desde ayer, 18 de marzo, los suscriptores de la marca propiedad de Amazon pueden acceder a los tres primeros capítulos de la cuarta temporada de Invencible. Continuación que se caracterizará por poseer un ritmo todavía más acelerado y una escalada de proporciones gigantescas hacia un escenario de guerra intergaláctica. La apuesta del terminal es total y ya ha sido renovada por una quinta temporada programada para llegar al abanico de contenidos de Prime Video en el segundo trimestre de 2027. Manteniendo así un ritmo de estreno constante cuya ambición en palabras de Kirkman, sopesa la idea de alcanzar las 10 temporadas y cubrir de este modo toda la historia vista en el material de los cómics originales. En el proceso de desarrollo de la serie, el trabajo de la futura quinta ronda de episodios se fue desarrollando durante la emisión de la segunda, con las grabaciones de las voces originales terminadas a inicios del presente año. Ahora, el equipo de animación permanece centrado en las grandes estrenas de peleas y luchas que caracterizan a la propiedad intelectual, evitando que los fans puedan sufrir los retrasos de años anteriores.

¿Qué nos contará la cuarta temporada de ‘Invencible’?

La cuarta temporada de Invencible explorará las consecuencias del enfrentamiento de Mark contra Conquest y nos presentará oficialmente al Gran Regente Thragg, el jefe militar del Imperio Viltrumita y uno de los roles más poderosos de toda la IP. El joven protagonista deberá lidiar con el conflicto en un punto de su vida en el que el trauma, el cansancio y su estado emocionalmente debilitado no se lo pondrán nada sencillo.

Además, la nueva ronda de capítulos presentará oficialmente a Dinosaurus, uno de los antagonistas más complejos que, con métodos radicales, planea salvar a la Tierra. También sabremos un poco más del virus Scourge, el cual es capaz de diezmar a la poderosa raza Viltrumita.

Las voces originales de Steven Yeun (Mark), J.K. Simmons (Omni-Man) y Sandra Oh (Debbie), vuelven junto a la mayoría de casting de voces que nos lleva acompañando desde el arranque de la serie en 2021. Entre las novedades del reparto encontramos a David Bond como Dinosaurus y a Lee Pace como Thragg.

¿Cuándo se estrenarán todos los episodios?

You know the name. pic.twitter.com/gH8XVvbJaw — Prime Video (@PrimeVideo) March 18, 2026

Tras la llegada de forma simultánea de los tres primeros episodios al abanico de contenidos de Prime Video. La fecha de estreno de los capítulos será semanal con la siguiente disposición