La miniserie española de 6 episodios que puedes ver en un día y que está arrasando en Amazon Prime

Las consecuencias del desarrollo tecnológico y del futuro digital se ha convertido en una preocupación para los espectadores. Por eso series como la magnífica Black Mirror o Separación se han convertido en un éxito. El pasado 13 de marzo se estrenó la española Day One en Prime Video y está sorprendiendo por esa forma inquietante en la que nos muestra cómo la tecnología puede cambiar nuestra vida. Su protagonista es el informático Ulises Albet, papel interpretado por el actor Álex González que tras la muerte de su hermana pequeña decide desengañado del mundo dejarlo todo. Diez años más tarde tiene que regresar a Barcelona en el momento en el que se está celebrando el Mobile World Congress tras la llamada desesperada de su antiguo socio Samuel Barreira que necesita que le ayude. La serie Day One es una serie de suspense que te mantiene en alerta desde el primer episodio y en la que no se sabe las consecuencias que puede tener la tecnología para la sociedad.

La serie de suspense Day One ha sido dirigida por Víctor Cuadrado y Marta Pahissa y ha contado con el inquietante guion de Cristina Pons, Luis Arranz, Luis Moreno y Juan Salvador López. Una nueva miniserie que solo tiene 6 episodios de aproximadamente 45 minutos y que es una de las grandes apuestas de esta plataforma de streaming Prime Video para 2026. Además de contar con la interpretación de Álex González, también participan los actores Alba Planas, Asier Etxeandia, Jordi Mollà e Iván Massagué, entre otros. El resultado es una historia inquietante que te mantiene en vilo durante los seis episodios.

Day One es una buena opción para los que disfrutaron con Black Mirror y están buscando ficciones que aborden el tema de las consecuencias del desarrollo de la tecnología. Una serie que se ha estrenado a la vez en más de 240 países y territorios el pasado 13 de marzo y que ya está sorprendiendo a los suscriptores de Prime Video.

¿Qué ocurre en la serie de Prime Video Day One?

Esta nueva ficción está ambientada en Barcelona y cuenta la historia de Ulises Albet, al que muchos consideran un genio de la informática, que decide abandonar la ciudad cuando fallece su hermana pequeña. Ulises tendrá que regresar a Barcelona diez años después cuando le llama su antiguo socio y mejor amigo, Samuel Barrera, para que le ayude. En ese momento Ulises se ha convertido en un activista crítico con la tecnología y no quiere tener ningún contacto con su antigua vida.

Según le cuenta Samuel, se ha dado cuenta de que existe una gran amenaza que puede tener terribles consecuencias para la sociedad y él piensa que el mundo está en peligro. Ulises tendrá que enfrentarse a su pasado, ya que cuando se marchó de Barcelona se había convertido en el sospechoso de un asesinato, y al gran desarrollo de la tecnología en estos diez años.

Según la sinopsis oficial de la serie: «En plena semana del Mobile World Congress, Ulises Albet, antiguo prodigio tecnológico y ahora activista antitech, se convierte en el principal sospechoso de un asesinato. En su huida por la ciudad, descubre que está a punto de lanzarse un nuevo avance tecnológico que pone en riesgo el futuro ético de la humanidad. Solo enfrentando su pasado podrá neutralizar esta amenaza».

El reparto de esta serie de suspense

El protagonista de la serie Day One está protagonizada por el actor Álex González al que todos conocemos por su interpretación en otras ficciones como El Príncipe o Vivir sin permiso y que aquí interpreta el papel del informático Ulises Albet. Además tienen un papel de peso los actores Asier Etxeandia (Sky rojo, La línea invisible) que da vida a Samuel Barreira, su exsocio y mejor amigo, Jordi Mollà (Dos policías rebeldes II), Alba Planas (La virgen roja) a Rebeca, el gran apoyo de Ulises, Iván Massagué (El hoyo) y Renata Notni (Zorro) como Biran.

También en el reparto están los actores David Janer como Oriol, Frederico Barata como Joao, Mireia Oriol, Melina Matthews, Àgata Roca, David Selvas, Mercè Martínez, Peter Vives, Zoe Gatell, Alex Ricart, Adria Rosell, Tana González, Christian J.C., Oscar Muñoz y Víctor Benjumea, entre otros.

La serie Day One sorprende por la forma en la que combina el suspense, el misterio y la ciencia ficción y al mismo tiempo reflexiona sobre los riesgos de la tecnología. Además de esta ficción Prime Video ha estrenado este mes de marzo las series Scarpetta, protagonizada por la actriz Nicole Kidman y El joven Sherlock y también estarán disponibles la temporada 4 de Invencible, la temporada 2 de Deadloch y Amor animal.