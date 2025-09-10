Jenaro Castro vuelve a ‘Plano General’ (TVE): el cirujano Diego González Rivas será el primer invitado

El cirujano torácico Diego González Rivas es el invitado en el estreno de temporada de Plano General, el programa de entrevistas que dirige y presenta Jenaro Castro en La 2 de TVE. El médico, pionero en operaciones con mínima incisión, defiende que «el mundo tiene cura, aunque tenemos que curarlo entre todos». Considerado una eminencia en China, Rivas relata en su libro, Curando el mundo, las experiencias quirúrgicas en zonas del mundo desfavorecidas y en guerra. La primera entrega del curso de Plano General podrá verse este viernes, a las 22.00, en el segundo canal de TVE. El programa también tendrá una redifusión el domingo, a las 06.30, en La 1, Canal 24 horas y TVE Internacional.

Diego González Rivas es un reconocido conferenciante cuya madre, enfermera, le descubrió su vocación médica para «aliviar el dolor y sufrimiento de los demás». Para González Rivas, que reconoce su dependencia del quirófano, «lo único imposible es lo que no intentas”. Cuenta que aplicaría a la política una cirugía reconstructora, reparadora y de compromiso. Para el doctor, la política de antes era más auténtica: «Ahora se necesita más compromiso y dedicación».

El doctor Rivas se arrepiente de no haber estado más tiempo con sus padres y reconoce que su gran defecto es la impaciencia y su gran virtud, la pasión. Además, se somete a todas las secciones del programa: La semblanza, dedicada al aspecto biográfico y profesional de los invitados en la que participa su amiga, la actriz y presentadora Cayetana Guillen Cuervo; Sala de prensa, en la que los personajes hablan de asuntos de actualidad; En un rincón del alma, en torno al aspecto humano de los entrevistados; Primer plano, donde el personaje se somete a un test de actualidad, reflejos e ingenio; y El Muro, en la que el entrevistado deja una frase firmada de su puño y letra como filosofía de su personalidad.

Así es ‘Plano General’

Plano General es un programa de los Servicios Informativos de RTVE, íntegramente de producción propia estrenado en abril de 2022. El espacio tiene como objetivo entrevistar a personajes relevantes de todos los ámbitos (Cultura, Sociedad, Economía, Internacional, Nacional o Deportes). La información se cuela en el guion, aunque no es un condicionante indispensable. Los entrevistados eligen su música preferida y el lugar de la entrevista, que en la mayoría de los casos no se desarrollará en el estudio.

Según su director y presentador, Jenaro Castro, Plano General «es un programa de entrevistas sencillo y sincero, hecho con mimo, y con voluntad de homenajear la trayectoria de los personajes que pasen por él». «De lo que se trata -añade- es de buscar el lado humano de los entrevistados con la intención de que los espectadores accedan a su personalidad más escondida».

Jenaro Castro destaca «la parte íntima de la entrevista y sobre todo el test que radiografía a los personajes en primer plano a través de sus reacciones verbales y gestuales, para lo cual ninguno de ellos conocerá el cuestionario, como es lógico, lo que le da autenticidad y espontaneidad».