Los 10 años de OKDIARIO y la visita al Rey, este sábado en ‘Audiencia Abierta’ de TVE

OKDIARIO cumple este mes su décimo aniversario. Diez años jalonados por exclusivas de relevancia y por informaciones que han contribuido a marcar la agenda política nacional. En este tiempo, OKDIARIO se ha consolidado como una cabecera de referencia, con alrededor de 15 millones de usuarios únicos que acuden cada mes a consultar sus contenidos.

Con motivo de esta efeméride, Su Majestad el Rey Felipe VI recibió en audiencia a una delegación del periódico en el Palacio de La Zarzuela, donde tuvo ocasión de saludar personalmente a sus miembros y mantener una distendida y cordial charla con ellos.

El programa Audiencia Abierta, de Televisión Española, se hará eco este sábado de este hito y de la recepción en Zarzuela con una entrevista al director de este medio, Eduardo Inda. Con una cuota de pantalla media situada entre el 7 y el 8% y unos 400.000 espectadores, Audiencia Abierta responde a la misión de dar cobertura a la actividad institucional de la Jefatura del Estado.

El equipo de Audiencia Abierta cubre todas las citas y viajes en los que participan los miembros de la familia real y complementan estas citas con reportajes que las contextualizan.

La emisión será este sábado 6 de septiembre en La1 de TVE a las 11:00 horas, y en el canal 24 horas a las 14:30 h.