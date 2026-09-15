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La mitad de las personas que presentan síntomas relacionados con problemas urológicos nunca ha acudido al urólogo. Es una de las principales conclusiones del Estudio RADAR: Primer Barómetro de la Salud Urológica en España, elaborado por LYX Urología, que pone de manifiesto la distancia que todavía existe en España entre la aparición de determinados síntomas, su percepción como un problema de salud y la decisión de consultar a un especialista.

En concreto, el 51% de las personas clasificadas por el estudio como población en riesgo urológico nunca ha acudido al urólogo, a pesar de presentar síntomas relacionados con esta especialidad. El dato resulta especialmente significativo si se tiene en cuenta que el 71,3% de este grupo declara tener que levantarse varias veces durante la noche para orinar, mientras que el 28,7% presenta dificultades para mantener relaciones sexuales y el 28,4% sufre pérdidas involuntarias de orina.

«Uno de los principales mensajes que nos deja este Barómetro es que estamos normalizando síntomas que no deberíamos normalizar. Levantarse varias veces cada noche para orinar, tener pérdidas de orina o experimentar cambios en la función sexual no debería asumirse automáticamente como algo inevitable por la edad», explica el Dr. Juan Ignacio Martínez-Salamanca, director médico de LYX Urología.

Síntomas, pero sin diagnóstico

El Estudio RADAR muestra, además, una importante desconexión entre la presencia de síntomas y la existencia de un diagnóstico. Solo el 18,8% de las personas clasificadas en riesgo urológico cuenta con un diagnóstico de alguna patología urológica, lo que significa que aproximadamente ocho de cada diez no tienen ninguna patología urológica diagnosticada.

Para el director médico de LYX Urología, este dato debe servir como llamada de atención: «No se trata de alarmar a la población, sino de cambiar una conducta: ante un síntoma persistente, la respuesta no debería ser acostumbrarse a él, sino consultar. Solo una valoración médica puede determinar si estamos ante un cambio propio de la edad, un problema benigno o una patología que requiere seguimiento o tratamiento».

La baja percepción del riesgo aparece también entre las personas que presentan síntomas. Así, mientras el 71,3% de la población en riesgo declara levantarse varias veces por la noche para orinar, solo el 31,4% considera bastante o muy probable sufrir incontinencia urinaria. Del mismo modo, el 29,7% considera probable padecer disfunción eréctil.

“Existe una paradoja que nos preocupa especialmente: hay personas que conviven con síntomas que afectan a su descanso, su vida cotidiana o su esfera sexual y, sin embargo, no los identifican como algo que merezca una valoración urológica. El reto es conseguir que la población pase de la normalización a la prevención”, señala el Dr. Martínez-Salamanca.

La urología no es solo próstata ni es solo cosa de hombres

Otro de los mensajes que pone sobre la mesa el Primer Barómetro de la Salud Urológica en España de LYX Urología es que la percepción social de esta especialidad continúa estando muy vinculada a la salud masculina y, especialmente, a la próstata y la sexualidad.

Entre la población considerada sana, la disfunción eréctil figura entre las patologías urológicas más conocidas, mientras que otras enfermedades y alteraciones urinarias presentan un grado de desconocimiento considerable.

«Tenemos que ampliar la conversación sobre salud urológica. La urología no es solo próstata y no es solo cosa de hombres. Las alteraciones urinarias, la incontinencia, las infecciones, la salud sexual o determinados problemas del suelo pélvico forman parte también de la salud urológica y pueden afectar profundamente a la calidad de vida», destaca el director médico de LYX Urología.

Vergüenza y desconocimiento: dos barreras para consultar

El Estudio RADAR: Primer Barómetro de la Salud Urológica en España identifica además la existencia de estigma y vergüenza social en torno a la salud sexual y urológica, elementos que pueden dificultar que determinadas personas hablen de sus síntomas o busquen atención médica.

A esta barrera se suma el desconocimiento sobre las alternativas terapéuticas. El estudio detecta un conocimiento limitado de los tratamientos urológicos, especialmente de aquellos menos invasivos, y señala que la presencia de síntomas no implica necesariamente un mayor conocimiento de las opciones disponibles.

Para el Dr. Martínez-Salamanca, mejorar la información es también una forma de prevención: «La prevención empieza muchas veces por algo tan sencillo como saber reconocer un síntoma y saber que existen soluciones. Hoy disponemos de un abanico muy amplio de tratamientos y de alternativas mínimamente invasivas, pero el paciente no puede elegir aquello que desconoce».

El objetivo: dejar de normalizar y empezar a consultar

Este primer estudio de LYX Urología pretende contribuir a conocer mejor la percepción que tiene la población sobre la salud urológica, identificar las principales barreras para la consulta y promover una mayor concienciación sobre la importancia de prestar atención a los síntomas.

Sus resultados dibujan una secuencia especialmente relevante: hay síntomas, pero muchas personas los normalizan; hay riesgo, pero no siempre existe diagnóstico; y existe tratamiento, pero una parte de la población desconoce sus opciones.

«Este Barómetro debe servir para abrir una conversación que todavía tenemos pendiente. Hablar de salud urológica es hablar de calidad de vida. Y nuestro objetivo como especialistas debe ser que nadie deje de consultar por vergüenza, desconocimiento o porque piensa que lo que le ocurre es simplemente ‘normal’» concluye el Dr. Juan Ignacio Martínez-Salamanca, director médico de LYX Urología.

Para su elaboración se realizaron 1.014 entrevistas online a hombres y mujeres de entre 25 y 75 años, diferenciando tres perfiles de población: personas sin síntomas urológicos, personas con síntomas relacionados con la especialidad y personas diagnosticadas o en tratamiento.