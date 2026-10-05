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El adelanto electoral anunciado este lunes por Pedro Sánchez deja a la ministra de Sanidad, Mónica García, ante el examen de las urnas con buena parte de su agenda legislativa sanitaria todavía pendiente. El Ministerio de Sanidad ha impulsado durante la legislatura proyectos como el nuevo Estatuto Marco, la reforma de la ley antitabaco, la Ley de Medicamentos y Productos Sanitarios o las normas sobre universalidad, equidad y cohesión y gestión pública del Sistema Nacional de Salud (SNS), pero varias de estas iniciativas siguen sin haber culminado su tramitación parlamentaria.

La fotografía que deja el final de la legislatura es, por tanto, la de un paquete de grandes reformas sanitarias que ha avanzado en distintos momentos, pero que no ha conseguido convertirse en un conjunto de leyes aprobadas antes de la convocatoria electoral. El Estatuto Marco, una de las principales apuestas de García para reformar las condiciones laborales de los profesionales sanitarios, continúa su recorrido parlamentario, al igual que otras de las normas consideradas estratégicas por el Ministerio. Sin embargo, tras más de un año de protestas y el anuncio de una huelga indefinida, han lastrado una agenda donde los facultativos la han llegado a acusar de «traidora» con la la profesión.

Entre las asignaturas pendientes figura también la reforma de la legislación sobre el tabaco. El Gobierno ha llevado al Congreso su proyecto para endurecer la regulación y ampliar los espacios sin humo, pero la iniciativa tampoco ha culminado su tramitación como ley, ya que ha dejado fuera de la posible norma aspectos como los productos alternativos al tabaco. Una situación similar se produce con la Ley de Medicamentos y Productos Sanitarios, otra de las grandes reformas normativas promovidas por el departamento de García y que permanece pendiente de aprobación definitiva.

A este paquete se suma la futura ley de prevención del consumo de alcohol y sus efectos en los menores, cuyo proyecto lleva tiempo en tramitación parlamentaria sin haber llegado a convertirse en ley. La iniciativa pretende establecer un marco común de prevención y protección de los menores frente al consumo de alcohol, una de las prioridades anunciadas por el Gobierno en materia de salud pública.

El balance tampoco permite cerrar como aprobadas las grandes reformas estructurales del SNS. La Ley de Universalidad del Sistema Nacional de Salud, la Ley de Equidad y Cohesión y la Ley de Gestión Pública e Integridad del SNS continúan pendientes de completar su recorrido parlamentario. Son precisamente algunas de las normas con las que Sanidad pretendía modificar aspectos esenciales del funcionamiento del sistema sanitario público.

El caso de la gestión pública resulta especialmente significativo porque se trata de una de las reformas incorporadas más tarde al calendario legislativo del Ministerio. La iniciativa fue presentada por el Gobierno en 2026, pero el adelanto electoral deja en el aire su culminación y obliga a reiniciar o continuar el proceso si finalmente decae con el final de la legislatura.

El Estatuto Marco constituye otro de los grandes frentes abiertos. La reforma ha provocado una fuerte contestación entre los profesionales sanitarios y ha estado acompañada de movilizaciones y huelgas por las condiciones laborales y las guardias médicas. Pese a ser presentada como una de las reformas centrales de la legislatura sanitaria, llega al tramo final sin haber sido aprobada definitivamente.

La sanidad de Ceuta colapsada

A este escenario legislativo se añade la invasión a Ceuta, convertida en uno de los principales problemas asistenciales para el Ministerio. La presión sobre los servicios sanitarios, las denuncias de los profesionales por la falta de médicos y enfermeras y la tensión generada por la atención a una población creciente han situado a la ciudad autónoma en el centro del debate sobre la capacidad del sistema para absorber nuevas necesidades asistenciales.

Los médicos de Urgencias de Ceuta han llegado a advertir de una situación «insostenible y peligrosa», mientras los profesionales han reclamado refuerzos y medidas específicas para hacer frente a la presión asistencial. En paralelo, la asignación de pacientes no españoles a los centros de salud ha abierto un nuevo foco de preocupación entre los sanitarios por el impacto que puede tener sobre unos cupos que ya se encuentran tensionados.

Así, el adelanto electoral coloca a Mónica García ante un balance difícil de resumir únicamente en los proyectos que ha conseguido poner en marcha. El problema para la ministra es que buena parte de las grandes transformaciones legislativas anunciadas por su departamento siguen en fase de tramitación cuando la legislatura llega a su final.

La fotografía final es la de una sanidad con reformas pendientes, profesionales movilizados, conflictos territoriales y varias de las grandes leyes anunciadas todavía sin aprobar. Un balance que convierte el próximo proceso electoral en un examen también para la gestión de Mónica García al frente del Ministerio de Sanidad.