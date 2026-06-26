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La ministra de Sanidad, Mónica García, ha elevado la tensión con los sindicatos médicos al asegurar que la huelga continuará incluso aunque «el Ministerio retire el Estatuto Marco», el anteproyecto que ha desencadenado los paros desde el pasado año y que durante este 2026 se ha recrudecido. En su relato, el conflicto trasciende ya las reivindicaciones estrictamente laborales del colectivo médico, al que acusa de situar en el centro de la negociación no sólo mejoras profesionales, sino también demandas organizativas propias, como la creación de una mesa separada del resto de sindicatos.

Durante los últimos meses, la huelga médica en España se ha convertido en un conflicto prolongado y recurrente, con distintas convocatorias de paros y movilizaciones que se han ido encadenando desde el otoño de 2025 y que continúan en 2026 en todo el país. Lejos de tratarse de un episodio puntual, el seguimiento ha ido oscilando entre jornadas de huelga, concentraciones y periodos de intensificación del conflicto, afectando de forma desigual a la actividad asistencial en hospitales y centros de salud de todo el país.

En este contexto, el enfrentamiento entre los sindicatos médicos y el Ministerio de Sanidad, liderado por Mónica García, se mantiene abierto y sin una solución definitiva a corto plazo, con el Estatuto Marco como principal punto de bloqueo. A pesar de ello, la ministra ha optado por negarse a negociar, algo inverosímil. Sin embargo, distintas fuentes políticas aseguran que, ya como candidata a la Comunidad de Madrid, buscará un acuerdo en septiembre para evitar su desgaste ante los ciudadanos.

«Los sindicatos médicos en las últimas reuniones y negociaciones han hablado menos de las reivindicaciones de los médicos y más de sus reivindicaciones», como «tener una mesa propia para ellos y, de alguna manera, separarse del resto de los sindicatos», ha indicado en una entrevista en Las mañanas de RNE, de Radio Nacional de España.

En este sentido, ha vuelto a cargar con las comunidades autónomas porque el Estatuto Marco, como cualquier reforma laboral, como cualquier reforma o Estatuto Básico del Empleado Público (EBEP), estatuto básico de los trabajadores, marca los límites», ha declarado al respecto. Es decir, que cuando el agua llena la botella, «lo mejor es criticar a otros sobre tu propia negligencia», han determiando distintos facultativos.

Elecciones en Madrid

Desde distintos grupos políticos han asegurado a este medio que la ministra tendría la intención de ceder y llegar a acuerdos al ser candidata a la Comunidad de Madrid en una próxima confrontación electoral. Así, en pleno conflicto con los sindicatos médicos, Mónica García afronta una de las crisis más persistentes de la sanidad, con un Estatuto Marco que ha desembocado en huelgas prolongadas, movilizaciones en cadena y un rechazo sostenido de una parte del colectivo facultativo.

Por esta negativa a llegar a un acuerdo, las listas de espera de todo el país crecen por los distintos paros llevados a cabo. Y, en ese contexto, y con el debate sanitario convertido ya en uno de los ejes políticos más sensibles, la ministra llega a un momento clave en el que la gestión del desacuerdo pesa tanto como la propia reforma, y en el que el pulso con el colectivo médico se ha transformado en un problema estructural más que coyuntural.

Huelga millonaria

La huelga de médicos y facultativos que están llevando a cabo en toda España ha dejado en la Comunidad de Madrid, tras 31 jornadas de movilizaciones, un impacto creciente sobre la actividad sanitaria del Servicio Madrileño de Salud (SERMAS). Según los datos acumulados, los paros desarrollados desde diciembre hasta junio han provocado la pérdida de 236.259 consultas, 11.484 cirugías y 25.497 pruebas diagnósticas, con una estimación económica del impacto que asciende a 18 millones de euros.

Estas cifras reflejan la dimensión de un conflicto que se mantiene abierto por el rechazo de los médicos al nuevo Estatuto Marco impulsado por el Ministerio de Sanidad, bajo la dirección de la ministra Mónica García, y que los facultativos consideran insuficiente para reconocer las particularidades de la profesión médica. Los sindicatos reclaman, entre otras cuestiones, una regulación propia para los médicos, mejoras en las condiciones laborales y una revisión del sistema de guardias.