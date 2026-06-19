«Sin acuerdo, habrá paro total»: los médicos anuncian huelga indefinida en septiembre tras 31 jornadas de protesta

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Los médicos han decidido elevar la presión y anuncian huelga indefinida a partir de septiembre si no se desbloquea la negociación con el Ministerio de Sanidad que tutela Mónica García sobre el nuevo Estatuto Marco. El conflicto, que ya ha provocado 31 jornadas de paro este año, entra en una nueva fase después de que los sindicatos médicos consideren que sus principales demandas siguen sin respuesta.

La tensión entre los médicos y Sanidad escala así a un nuevo nivel. Tras las movilizaciones y jornadas de huelga de esta semana, las organizaciones profesionales han anunciado que, si no se alcanza un acuerdo, el conflicto desembocará en una huelga indefinida, un escenario que amenaza con convertirse en uno de los grandes desafíos del sistema sanitario en otoño.

El motivo principal de la protesta es el desacuerdo con el desarrollo del nuevo Estatuto Marco y las condiciones laborales de los facultativos. Los médicos reclaman un marco propio que reconozca las características específicas de su profesión, con mejoras en aspectos como la jornada, las guardias, la carga asistencial, la conciliación y el reconocimiento del trabajo realizado dentro del sistema público.

Los sindicatos médicos critican que las negociaciones con el Ministerio de Sanidad, dirigido por Mónica García, no han dado respuesta a sus principales demandas y denuncian falta de avances reales en la mesa de diálogo. A su juicio, la falta de acuerdo refleja una ausencia de voluntad negociadora y está llevando al colectivo a endurecer sus medidas de presión.

El conflicto amenaza con trasladarse directamente a la asistencia sanitaria. Una huelga indefinida en septiembre podría afectar a consultas, pruebas diagnósticas, intervenciones programadas y actividad hospitalaria, aumentando la presión sobre un sistema que ya afronta problemas como listas de espera, déficit de profesionales y sobrecarga en muchos servicios.

Las comunidades autónomas se sitúan en el centro del escenario, ya que son las responsables de la gestión sanitaria. Varias regiones gobernadas por el Partido Popular han mostrado su preocupación por la situación y han reclamado al Ministerio una mayor capacidad de diálogo para evitar que el conflicto se prolongue y termine afectando a los pacientes más de lo que se ha producido ya.

Los médicos defienden que la protesta no busca únicamente una mejora laboral, sino garantizar la sostenibilidad del modelo sanitario y frenar un deterioro que, aseguran, puede comprometer la calidad asistencial. Desde el Ministerio, la posición pasa por mantener la negociación y buscar un acuerdo que permita cerrar el conflicto.

Con septiembre marcado en el calendario, la sanidad pública afronta un otoño de máxima tensión: médicos y Ministerio siguen alejados mientras crece la incertidumbre sobre el impacto que tendría una huelga indefinida en el funcionamiento del sistema.