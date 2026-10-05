Quirónsalud Málaga, hospital de referencia de los Cleveland Cavaliers de la NBA durante su estancia en España

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El Hospital Quirónsalud Málaga es hospital de referencia y servicio médico de los Cleveland Cavaliers durante la estancia de la franquicia de la NBA en Málaga, donde el equipo estadounidense está desarrollando su Training Camp de preparación para la temporada 2026-2027.

La llegada de los Cavaliers convierte estos días a Málaga en uno de los epicentros del baloncesto internacional y supone, además, un acontecimiento histórico: es la primera vez que un equipo de la NBA celebra su training camp en España. La franquicia de Ohio desarrolla sus entrenamientos del 30 de septiembre al 3 de octubre en The Embassy, centro de alto rendimiento de baloncesto situado en Fuengirola y concebido por los exjugadores de la Selección Española Berni Rodríguez y José Manuel Calderón, este último actualmente assistant general manager de los propios Cleveland Cavaliers.

En este contexto, Quirónsalud Málaga pone su capacidad asistencial y la experiencia de sus profesionales a disposición del equipo, actuando como centro hospitalario de referencia durante su estancia en la provincia y ofreciendo el respaldo sanitario necesario ante cualquier eventualidad que pudiera requerir valoración, pruebas diagnósticas o atención especializada y ambulancia in situ.

La colaboración se enmarca, además, en la relación de Quirónsalud Málaga con The Embassy y Berni Rodríguez, reforzando una alianza basada en una visión compartida de la salud, la prevención y el rendimiento deportivo y acercando a Málaga la experiencia sanitaria necesaria para acompañar al deporte profesional del máximo nivel.

Los Cleveland Cavaliers han desplazado a Málaga a su equipo para iniciar la preparación de la nueva temporada en las instalaciones de The Embassy, un complejo específicamente diseñado para el baloncesto profesional que dispone de aproximadamente 1.500 metros cuadrados de instalaciones, dos pistas con estándares FIBA/NBA, gimnasio de alto rendimiento y espacios destinados a rehabilitación, fisioterapia y recuperación, además de tecnología para el análisis táctico y el scouting.

The Embassy se ha consolidado en los últimos años como punto de encuentro del baloncesto estadounidense en Europa. Sus instalaciones han acogido durante cinco años consecutivos The Sanctuary, retiro de pretemporada organizado por PLYRS UNTD, marca comercial de la National Basketball Players Association (NBPA), por el que han pasado más de 200 jugadores de la NBA.

La elección de Málaga para el Training Camp de Cleveland refuerza así la posición de la provincia como destino internacional para el deporte de alto rendimiento, reuniendo instalaciones especializadas, servicios sanitarios, clima y un entorno especialmente vinculado al baloncesto.

La expedición de los Cavaliers cuenta esta temporada con algunos de los grandes nombres de la competición estadounidense, entre ellos James Harden y Donovan Mitchell, además de jugadores con una estrecha vinculación con el baloncesto europeo como Mario Hezonja.

El entrenador de Cleveland, Kenny Atkinson, ha destacado durante su estancia el valor que supone para el grupo realizar la preparación en España, tanto desde el punto de vista deportivo como para reforzar la cohesión del equipo en un entorno diferente. Por su parte, Donovan Mitchell ha señalado la acogida recibida y la calidad de las instalaciones durante estos primeros días de trabajo en Málaga.

Una oportunidad para acercar la NBA a Málaga

La estancia culmina hoy domingo, 4 de octubre, con un entrenamiento abierto al público en el Palacio de Deportes José María Martín Carpena, una oportunidad excepcional para acercar la NBA y a sus jugadores a los aficionados malagueños.

El encuentro, organizado con la colaboración de The Embassy, el Ayuntamiento de Málaga, la Diputación de Málaga y la delegación malagueña de la Federación Andaluza de Baloncesto, prevé distribuir 10.000 entradas entre jóvenes de clubes y academias locales.

Quirónsalud Málaga quiere hacer también partícipes de esta experiencia a sus profesionales y, con motivo de su condición de hospital de referencia de los Cavaliers durante su estancia, ha invitado a trabajadores del centro a asistir al entrenamiento y vivir en directo una jornada muy especial de baloncesto NBA.

Quirónsalud Málaga con el deporte

La colaboración con los Cleveland Cavaliers supone un nuevo paso en la estrecha vinculación del Hospital Quirónsalud Málaga con el deporte y los hábitos de vida saludables, así como en su experiencia ofreciendo respaldo sanitario a deportistas, clubes y grandes acontecimientos deportivos.

El Hospital Quirónsalud Málaga mantiene una estrecha colaboración con entidades deportivas de la provincia, entre ellas se encuentran Unicaja Baloncesto, Málaga CF, Club de Balonmano Ciudad de Málaga (Trops Málaga) o Juventud de Torremolinos CF.

A esta experiencia local se suma el compromiso de Quirónsalud con el deporte profesional en numerosas disciplinas y competiciones, trasladando a los deportistas la experiencia de sus especialistas en la prevención, diagnóstico y tratamiento de lesiones y problemas de salud relacionados con la práctica deportiva.

La llegada de los Cleveland Cavaliers permite ahora dar un paso más y conectar esa experiencia con una de las grandes competiciones deportivas internacionales, la NBA, situando a Quirónsalud Málaga como respaldo sanitario de referencia de una franquicia estadounidense durante una estancia histórica para el baloncesto en España.

El compromiso de grupo hospitalario Quirónsalud con la salud del deporte se extiende a numerosas disciplinas. Actualmente, Quirónsalud es Servicio Médico del Mundial de MotoGP, Proveedor Oficial de los Servicios Médicos de la Real Federación Española de Tenis (RFET), Proveedor Médico Oficial de la Asociación de Clubes Baloncesto (acb) en todas sus competiciones, Servicio Médico Oficial de la Rafa Nadal Academy y Servicio de Prevención Médica de la Real Federación Española de Vela (RFEV), a través de Quirónprevención.

La experiencia del Grupo también ha estado presente en algunos de los eventos deportivos más relevantes celebrados en nuestro país en los últimos años. Entre ellos figuran las cuatro últimas ediciones de la fase final de la Copa Davis disputadas en España, además de competiciones de referencia internacional como la Billie Jean King Cup, el Mutua Madrid Open, el Open Banc Sabadell – Trofeo Conde de Godó, la Ocean Race de vela, la Nationale-Nederlanden San Silvestre Vallecana o la Behobia/San Sebastián.