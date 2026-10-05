Dra. Saima Bashir: «La meningitis puede ser mortal en menos de 24 horas»

Fact checked

Este artículo de OkSalud ha sido verificado para garantizar la mayor precisión y veracidad posible: se incluyen, en su mayoría, estudios médicos, enlaces a medios acreditados en la temática y se menciona a instituciones académicas de investigación. Todo el contenido de OkSalud está revisado pero, si consideras que es dudoso, inexacto u obsoleto, puedes contactarnos para poder realizar las posibles modificaciones pertinentes.

La meningitis es una enfermedad que produce inflamación de las meninges, es decir, de las membranas que envuelven el cerebro y la médula espinal, y puede estar causada por virus, bacterias, hongos o, más raramente, parásitos. De todas ellas, la meningitis bacteriana y en concreto la enfermedad meningocócica (causada por la bacteria neisseria meningitidis, también llamada meningococo) es la de peor pronóstico: puede resultar mortal en cuestión de horas si no se trata a tiempo.

A nivel mundial, la OMS calcula que cada año se producen unos 2,5 millones de casos de meningitis y que la enfermedad provoca en torno a 250.000 muertes. En su forma bacteriana, aproximadamente una de cada seis personas que la contraen fallece, y hasta un 20% de quienes sobreviven queda con secuelas graves, entre ellas pérdida de audición o de visión, problemas cognitivos o del lenguaje y, en los casos en que la infección progresa a sepsis, amputaciones de extremidades.

En España, y aunque su incidencia es comparativamente más baja que la media mundial, la meningitis sigue siendo una de las principales causas de muerte por infección en la infancia y la adolescencia. Según datos de la Sociedad Española de Neurología (SEN), cada año se identifican unos 1.000 casos de meningitis en España, de los cuales al menos un 10% son muy graves. «Además, desde 2014 se observa una ligera tendencia ascendente de los casos, interrumpida solo durante los años de mayor restricción por la pandemia de COVID-19, cuando las medidas de higiene y distancia social redujeron drásticamente la transmisión de los microorganismos responsables. Al relajarse esas medidas, la incidencia ha vuelto a repuntar de forma progresiva», comenta la Dra. Saima Bashir, Coordinadora del Grupo de Estudio de Neurología Crítica e Intensivista de la Sociedad Española de Neurología.

Aunque la vigilancia epidemiológica que se realiza en España, y que por lo tanto permite disponer de datos oficiales, se limita a determinadas enfermedades que pueden causar meningitis, los últimos datos consolidados, correspondientes a 2024 y publicados por la Red Nacional de Vigilancia Epidemiológica (RENAVE), confirman esa tendencia a la alza. En 2024 se notificaron en España 336 casos de enfermedad meningocócica invasiva, un 24,5% más que el año anterior, lo que situó la incidencia en 0,68 casos por cada 100.000 habitantes.

Por comunidades autónomas, Asturias, País Vasco, Galicia, Murcia y Castilla y León registraron las tasas más elevadas. Y por grupos de edad, los menores de un año volvieron a concentrar la mayor incidencia. En cuanto a la mortalidad, la letalidad global alcanzó el 9,23%, aunque este porcentaje se elevó considerablemente entre las personas de 65 años o más, hasta situarse en el 22,6%.

«La meningitis no siempre es fácil de reconocer en sus primeras horas, porque puede confundirse con un proceso infeccioso común: fiebre, dolor de cabeza, dolor muscular o malestar digestivo. Sin embargo, la aparición de rigidez de nuca, vómitos, manchas rojizas o violáceas en la piel (petequias), sensibilidad excesiva a la luz, somnolencia o confusión, o convulsiones debe hacer sospechar una meningitis y requiere acudir de inmediato a un servicio de urgencias. Cuanto antes se inicie el diagnóstico y el tratamiento, menor será el riesgo de muerte o de secuelas neurológicas permanentes, ya que en su forma bacteriana la enfermedad puede resultar mortal en menos de 24 horas», señala la Dra. Saima Bashir.

Pero, además de la importancia de una identificación temprana, también lo es la prevención. Desde la SEN se insiste en recordar que la vacunación sigue siendo la medida de prevención más eficaz frente a la meningitis. Y junto a la vacunación, los hábitos de higiene básica —lavado frecuente de manos, no compartir utensilios, ventilar los espacios comunes y cubrirse al toser o estornudar— siguen siendo relevantes, ya que la mayoría de los microorganismos causantes de meningitis se transmiten por vía respiratoria a través del contacto cercano y prolongado con una persona infectada.

«En la actualidad, se están desarrollando varias vacunas meningocócicas pentavalentes capaces de ofrecer protección frente a los serogrupos A, B, C, W e Y en una única vacuna. Aunque actualmente no están disponibles en España, sí que se espera que en los próximos años se incorporen al calendario vacunal español, lo que abrirá una nueva etapa en la prevención de la enfermedad y ayudará a simplificar las pautas de inmunización y a mejorar la cobertura. Pero mientras estas nuevas herramientas llegan a España, lo más eficaz sigue siendo cumplir el calendario de vacunación vigente y no bajar la guardia con las medidas de higiene básicas», añade la Dra. Saima Bashir.

«Desde la SEN nos unimos al llamamiento que también realizan otras muchas asociaciones médicas y científicas sobre la importancia de seguir el calendario común de vacunación a lo largo de toda la vida y de reclamar un calendario único para todas las comunidades autónomas que garantice la equidad en el acceso a estas vacunas, con independencia del lugar de residencia».