Los farmacéuticos avisan: el ibuprofeno de 600 tiene el mismo efecto analgésico que el de 400 pero «el de 600 duplica los efectos adversos»

Fact checked

Este artículo de OkSalud ha sido verificado para garantizar la mayor precisión y veracidad posible: se incluyen, en su mayoría, estudios médicos, enlaces a medios acreditados en la temática y se menciona a instituciones académicas de investigación. Todo el contenido de OkSalud está revisado pero, si consideras que es dudoso, inexacto u obsoleto, puedes contactarnos para poder realizar las posibles modificaciones pertinentes.

Cuando nos duele la cabeza solemos buscar algo que nos lo quite cuanto antes. Y por norma pensamos que un ibuprofeno de 600 mg será más eficaz que uno de 400 mg simplemente porque la dosis es mayor. Sin embargo, el farmacéutico Mariano Giménez ha querido desmontar esta idea a partir de una situación que se repite con frecuencia detrás del mostrador de una farmacia.

Lo ha hecho en un vídeo publicado en su cuenta de Instagram, @farmaciamarianogimenez. Una persona llega pidiendo ibuprofeno de 600 porque lleva varios días con dolor de cabeza y el farmacéutico le sorprende con una pregunta: «¿Cuánto aprecias tus riñones?». La respuesta da pie a explicar algo que no todo el mundo conoce. Según Giménez, pasar de 400 a 600 mg no supone conseguir un mayor efecto analgésico para un dolor puntual y, sin embargo, sí aumenta la posibilidad de sufrir efectos adversos.

El ibuprofeno de 600 tiene el mismo efecto analgésico que el de 400

La explicación de Mariano Giménez es directa: «El ibuprofeno de 600 y el de 400 a nivel analgésico tienen exactamente el mismo efecto». Si hablamos de un dolor de cabeza puntual, su recomendación es utilizar el de 400 mg. Puede resultar extraño, porque tendemos a relacionar una dosis mayor con un medicamento más potente. Sin embargo, llega un momento en el que subir la cantidad no tiene por qué traducirse en más analgesia.

Hay estudios que han comparado distintas dosis de ibuprofeno y apuntan precisamente en esa dirección. En un ensayo realizado con pacientes adultos que acudieron a urgencias por dolor agudo, se administraron 400, 600 u 800 mg. Al comprobar una hora después cuánto había disminuido el dolor, las diferencias entre los tres grupos no fueron significativas. Entonces, ¿qué cambia? Giménez señala los efectos adversos. «El ibuprofeno de 600 duplica los efectos adversos», advierte en su vídeo, y cita los gastrointestinales, cardíacos y renales.

No significa que nadie deba tomar nunca 600 mg. Esta dosis se utiliza y puede ser prescrita por un médico cuando lo considera necesario. La advertencia del farmacéutico se dirige a algo diferente: recurrir por nuestra cuenta a 600 mg para un dolor puntual dando por hecho que va a aliviarlo más.

El ibuprofeno también tiene efectos secundarios

Que sea un medicamento conocido y utilizado desde hace años no hace que el ibuprofeno sea inocuo. Forma parte de los antiinflamatorios no esteroideos (AINE) y puede ocasionar diferentes reacciones adversas. Las molestias digestivas se encuentran entre las más conocidas, pero también hay que tener en cuenta los posibles efectos renales y cardiovasculares, sobre todo en determinados pacientes. Por este motivo, una de las recomendaciones que se repite en el uso de los AINE es tomar la dosis eficaz más baja y hacerlo durante el menor tiempo necesario. No se trata de evitar el ibuprofeno cuando está indicado, sino de no utilizar más cantidad de la necesaria.

También hay que diferenciar una toma puntual de un tratamiento a dosis altas. Las advertencias de la Agencia Europea de Medicamentos sobre el aumento del riesgo cardiovascular se refieren especialmente a cantidades de 2.400 mg diarios o superiores. No es, por tanto, lo mismo tomarse ocasionalmente un comprimido de 600 mg que alcanzar esas dosis a lo largo del día durante un tratamiento. En la conversación publicada por Giménez aparece además un dato importante. La persona no acaba de empezar con el dolor de cabeza, sino que lleva varios días así. El farmacéutico le recrimina, de hecho, que no haya acudido antes. Cuando un dolor de cabeza persiste, se repite con frecuencia o presenta características diferentes a las habituales, seguir aumentando la medicación sin consultar no es la solución.

Existen alternativas al ibuprofeno de 600 mg

Hay personas que recurren al ibuprofeno de 600 mg no sólo porque esperan que sea más potente, sino también porque quieren notar antes el alivio. Giménez explica que existen otras opciones relacionadas con la formulación del medicamento. Una de ellas es el ibuprofeno con arginina. «Hace que se una al ibuprofeno y se absorba muchísimo antes en el intestino», cuenta. En este punto menciona Espididol como uno de los ejemplos disponibles.

La otra opción de la que habla son las cápsulas blandas de Nurofen Rapid. En ellas el ibuprofeno se encuentra ya en forma líquida dentro de la cápsula. El farmacéutico lo explica sin demasiados tecnicismos: «El comprimido no tiene que deshacerse. En cuanto te lo tomas, se rompe y ya va en líquido». Al final, la elección que plantea en el vídeo no está entre aguantar el dolor o tomar una dosis mayor. Para ese dolor de cabeza puntual del que parte la conversación, Giménez se queda con los 400 mg: «El efecto va a ser el mismo realmente». Si pasan los días y el dolor continúa, la situación ya es diferente y conviene averiguar por qué no desaparece antes que limitarse a subir los miligramos.